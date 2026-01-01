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    Kärcher Universal Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Chất tẩy rửa phổ thông RM 626

    Mã đơn hàng: 6.295-753.0

    Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.