Chất tẩy rửa phổ thông RM 626

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-753.0Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
Trọng lượng (Kg)
1.007
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.157
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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