Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 - K 7

Đầu phun ngắn nhỏ gọn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và khớp linh hoạt có thể xoay 360°, lý tưởng để vệ sinh các vị trí khó tiếp cận.

Điều chỉnh liên tục Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch. Tiết kiệm nước Không cần thay đổi thân phun. Khớp linh hoạt Có thể xoay 360°