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    Kärcher high-pressure cleaner accessory with adjustable nozzle, black plastic, featuring directional arrow and mix/min settings.

    Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 - K 7

    Mã đơn hàng: 2.643-254.0

    Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.