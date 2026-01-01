Bàn chải chà bánh xe

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-234.0Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.
Kích thước (D x R x C) (mm)
422 x 80 x 101
Trọng lượng (Kg)
0.27
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.395
Thông tin sản phẩm
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