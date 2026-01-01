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    Kärcher wheel washing brush with yellow handle and black bristles, isolated on a white background.

    Bàn chải chà bánh xe

    Mã đơn hàng: 2.643-234.0

    Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.