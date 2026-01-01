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    Kärcher yellow and black rotating wash brush with white bristles and a black handle.

    Bàn chải tự động WB 150

    Mã đơn hàng: 2.643-237.0

    Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.