Bàn chải tự động WB 150

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-237.0Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.701
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.966
Kích thước (D x R x C) (mm)
392 x 222 x 211
Thông tin sản phẩm
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