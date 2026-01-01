Đầu phun tạo bọt FJ 6

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-147.0Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.163
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.262
Kích thước (D x R x C) (mm)
93 x 201 x 184
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