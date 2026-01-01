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    Kärcher foam nozzle with a black spray head and yellow cap, attached to a grey detergent bottle.

    Đầu phun tạo bọt FJ 6

    Mã đơn hàng: 2.643-147.0

    Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)