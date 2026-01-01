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    Kärcher foam nozzle attached to a bottle of car shampoo with "Bring Back the Wow" label.

    Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1

    Mã đơn hàng: 2.643-144.0

    Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)