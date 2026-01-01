Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.643-144.0Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
1.256
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.256
Kích thước (D x R x C) (mm)
103 x 201 x 260
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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