Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610

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Hóa chất tẩy rửa đa năng mạnh mẽ nhưng đặc biệt dịu nhẹ

Dùng để tẩy rửa những khu vực cần chăm sóc đặc biệt trên các phương tiện và xe máy

Làm sạch hiệu quả và nhanh chóng khi dùng kết hợp với máy làm sạch áp lực cao Kärcher

Công thức nhanh khô dùng cho công tác hong khô không để lại vết sọc và không yêu cầu đánh bóng bằng tay sau khi làm sạch xong

Công thức Ultra Gloss tăng độ bóng cho độ bóng sáng toàn diện trên mặt phương tiện

Hệ thống Plug 'n' Clean chính là phương án dễ dàng và nhanh chóng nhất để sử dụng chất tẩy rửa khi dùng với máy phun rửa áp lực Kärcher

Chất tẩy rửa luôn sẵn sàng để dùng (RTU)