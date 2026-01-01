Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-750.0Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng (Kg)
1.006
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.157
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
Product
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng