Tin vui là các công việc làm sạch cần thiết, ví dụ như trên sân hiên, vỉa hè hoặc đồ nội thất sân vườn, không nhất thiết phải chờ đợi. Đặc biệt là khi vấn đề về an toàn hoặc độ bền (ví dụ: do nguy cơ trượt ngã hoặc hao mòn) là quan trọng. Với dòng sản phẩm máy phun rửa áp lực cao, Kärcher cung cấp các giải pháp làm sạch tiết kiệm nước và năng lượng, giúp kiểm soát lượng nước tiêu thụ cá nhân – không chỉ trong trường hợp cảnh báo đỏ về nước.
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