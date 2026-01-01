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    Dưới áp lực cao: Làm sạch ngoài trời khi nguồn nước khan hiếm

    Trong những tháng nắng nóng, tình trạng thiếu nước là một vấn đề quan trọng. Tôi có thể sử dụng bao nhiêu nước trong nhà và vườn và mục đích để làm gì? Những thông tin quan trọng nhất về lượng nước tiêu thụ của máy phun rửa áp lực cao và các kỹ thuật thông minh nhất để thực hiện các tác vụ làm sạch tiết kiệm tài nguyên trong khu vực ngoài trời được tóm tắt ở đây một cách tổng quan.

    Cleaning with a pressure washer saves water

    Tin vui là các công việc làm sạch cần thiết, ví dụ như trên sân hiên, vỉa hè hoặc đồ nội thất sân vườn, không nhất thiết phải chờ đợi. Đặc biệt là khi vấn đề về an toàn hoặc độ bền (ví dụ: do nguy cơ trượt ngã hoặc hao mòn) là quan trọng. Với dòng sản phẩm máy phun rửa áp lực cao, Kärcher cung cấp các giải pháp làm sạch tiết kiệm nước và năng lượng, giúp kiểm soát lượng nước tiêu thụ cá nhân – không chỉ trong trường hợp cảnh báo đỏ về nước.

    Did you know?

    Bạn có biết không?

    Nhu cầu nước toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ năm 1960. Nhu cầu ngày càng tăng nhanh này đang dẫn đến tình trạng thiếu nước. Ở châu Âu, điều này đang được khắc phục chủ yếu thông qua hệ thống ‘đèn giao thông nước’ ở địa phương và các biện pháp hạn chế tưới tiêu cho các khu vực xanh hoặc bơm nước vào bể bơi.

    Cleaning garden chairs with a pressure washer

    Bảo tồn và tiết kiệm tài nguyên: làm sạch hiệu quả

    Trong trường hợp thiếu nước do thời tiết, việc sử dụng các phương pháp làm sạch bền vững hơn là rất quan trọng để giảm lượng nước tiêu thụ của chính bạn. Nhưng tại sao việc làm sạch khu vực ngoài trời lại quan trọng đến vậy, và làm thế nào để thực hiện việc này mà vẫn tiết kiệm nước?

    Việc làm sạch và bảo dưỡng định kỳ có thể kéo dài tuổi thọ của các vật dụng như đồ nội thất, hàng rào hoặc thậm chí xe đạp, từ đó giúp tiết kiệm chi phí cho bạn. Ngoài ra, điều này còn giúp giảm lượng nước cần thiết cho quá trình sản xuất mới.

    Máy phun rửa áp lực cao thay vì vòi nước cơn bản trong vườn

    Nhưng việc lựa chọn đúng loại chất tẩy rửa cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm sạch.

    Một ví dụ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày là việc lau chùi đồ nội thất sân vườn để các khu vực ngoài trời sẵn sàng đón những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Trong khi máy phun rửa áp lực cao Kärcher có thể làm sạch đồ nội thất sân vườn trong khoảng 2,5 phút và sử dụng tổng lượng nước khoảng 20 lít, cùng một công việc làm sạch đó khi sử dụng vòi nước vườn tiêu chuẩn mất 5 phút và tiêu tốn lên đến 100 lít nước. Tổng thể, việc làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher sử dụng ít nước hơn tới 80%* so với các phương pháp khác.

    * Máy phun rửa áp lực cao sử dụng ít hơn 80% lượng nước cho công việc làm sạch. Hãy hình dung rằng, lưu lượng nước của máy phun rửa áp lực cao bằng 40% so với vòi nước vườn, và thời gian cần thiết chỉ bằng một nửa. Các giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng, phạm vi và lưu lượng nước của ống.

    Kärcher Dirt Blaster

    Điều gì khiến việc tiết kiệm này trở nên khả thi?

    Nhờ công nghệ vòi phun được cấp bằng sáng chế Kärcher Dirt Blasters cùng công nghệ bơm và động cơ tiên tiến của máy phun rửa áp lực cao Kärcher, việc tiêu thụ nước ở mức thấp được đảm bảo. Điều này giúp việc làm sạch trở nên nhanh chóng hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian, nước và năng lượng một cách cân đối.

    Thực ra, máy phun rửa áp lực cao của Kärcher đặc biệt hiệu quả trong việc làm sạch. Đây là kết quả của một cuộc thử nghiệm độc lập tại phòng thí nghiệm. So với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, các thiết bị Kärcher cung cấp tia phun rộng nhất và do đó hiệu quả làm sạch tốt nhất*.

    * Kết quả của một cuộc thử nghiệm phòng thí nghiệm được thực hiện vào tháng 4 năm 2023 bởi công ty độc lập SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Các vòi phun xoay của máy phun rửa áp lực cao có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn về áp suất nước tối đa đã được so sánh.

    eco!Booster
    Một phụ kiện hiệu quả giúp tiết kiệm nước, thời gian và năng lượng.

    Với vòi phun eco!Booster, hiệu suất sử dụng nước và năng lượng cao hơn 50% so với khi sử dụng vòi phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher.* Điều này có nghĩa là các bề mặt được làm sạch nhanh hơn với cùng lượng tài nguyên sử dụng. * Dựa trên thực tế rằng với cùng lượng năng lượng và nước, vòi phun eco!Booster có thể làm sạch diện tích bề mặt lớn hơn 50% so với vòi phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Được xác nhận bởi một viện kiểm định độc lập.

    Một giải pháp thay thế cho vòi nước: Tái sử dụng nước một cách hợp lý

    Một lợi thế rõ ràng khác là khi nguồn nước khan hiếm thì người dùng máy phun rửa áp lực cao Kärcher không phụ thuộc vào hệ thống nước sinh hoạt mà có thể sử dụng các nguồn nước thay thế. Các công việc làm sạch cần thiết trong nhà và vườn có thể được thực hiện một cách yên tâm ngay cả trong trường hợp có cảnh báo đỏ về nước. Máy phun rửa áp lực cao Kärcher có thể hoạt động bằng nước tái sử dụng. Để làm điều này, các thiết bị đơn giản chỉ hút nước từ một bể chứa sẵn có – ví dụ như từ một bể chứa nước mưa. Một cái giá đơn giản nhưng đáng để suy nghĩ. Việc có nguồn nước độc lập như vậy rất hữu ích trong những thời kỳ hạn hán – không chỉ để làm sạch mà còn để tưới cỏ, cây cảnh trong vườn và trong chậu.

    Using alternative water sources

    Dòng sản phẩm máy phun rửa áp lực cao Kärcher đa dạng và phù hợp với mọi nhu cầu làm sạch.

    Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: T-Racer surface cleaner

    Phụ kiện làm sạch bề mặt T-Racer

    SH 5

    Ống hút

    eco!Booster

    Công nghệ eco!Booster