Nhưng việc lựa chọn đúng loại chất tẩy rửa cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm sạch.

Một ví dụ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày là việc lau chùi đồ nội thất sân vườn để các khu vực ngoài trời sẵn sàng đón những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Trong khi máy phun rửa áp lực cao Kärcher có thể làm sạch đồ nội thất sân vườn trong khoảng 2,5 phút và sử dụng tổng lượng nước khoảng 20 lít, cùng một công việc làm sạch đó khi sử dụng vòi nước vườn tiêu chuẩn mất 5 phút và tiêu tốn lên đến 100 lít nước. Tổng thể, việc làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher sử dụng ít nước hơn tới 80%* so với các phương pháp khác.

* Máy phun rửa áp lực cao sử dụng ít hơn 80% lượng nước cho công việc làm sạch. Hãy hình dung rằng, lưu lượng nước của máy phun rửa áp lực cao bằng 40% so với vòi nước vườn, và thời gian cần thiết chỉ bằng một nửa. Các giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng, phạm vi và lưu lượng nước của ống.