Ống hút nước SH 5

Ống hút dài 5 mét phù hợp cho các thiết bị Máy phun rửa từ K 4 - K 7. Ống có tác dụng hút nước từ các nguồn thay thế như vòi nước hoặc thùng chứa nước. Không chứa nhựa phthalates và PVC, có thể tái chế tới 90% và cực kỳ thân thiện với môi trường.

Hút nước Hút nước từ các nguồn thay thế như chậu, xô và cấp cho máy phun rửa áp lực cao. Dễ sử dụng Hút nước từ các nguồn thay thế như: bể chứa nước, giếng,... Thân thiện môi trường Không chứa phthalates và PVC,có thể tái chế đến 90% và đóng gói thân thiện môi trường.