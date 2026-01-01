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    Coiled Kärcher garden hose with yellow stripes and black connectors, labelled phthalate-free PVC.

    Ống hút nước SH 5

    Mã đơn hàng: 2.643-100.0

    Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m