Ống hút nước SH 5

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-100.0Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.704
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.897
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 250 x 85
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