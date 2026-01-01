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    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer

    Mã đơn hàng: 2.644-074.0

    Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa - để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.