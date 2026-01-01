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    Kärcher rotating wash brush with black handle, blue bristles in centre, surrounded by white bristles.

    Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike

    Mã đơn hàng: 2.644-287.0

    Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C..
    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu bàn chải xoay WB 120 cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.