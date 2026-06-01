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    Kärcher wash brush with yellow handle and white bristles, designed for cleaning surfaces.

    Bàn chải WB 60

    Mã đơn hàng: 2.643-233.0

    Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.
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