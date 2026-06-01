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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-233.0Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.
- Nếu quý khách đã thêm Máy phun rửa áp lực cao áp dụng chương trình khuyến mãi vào giỏ hàng, xin vui lòng thêm tiếp Bàn chải WB 60. Tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá của Bàn chải về mức 0đ.
Thời gian áp dụng: từ 18/06 - 30/06/2026.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.291
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.471
Kích thước (D x R x C) (mm)
270 x 261 x 177
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