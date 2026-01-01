Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Sale
    Kärcher steam cleaner brush attachment with black handle and yellow base, featuring white bristles.

    Bàn chải 3 trong 1 WB 7

    Mã đơn hàng: 2.644-374.0

    Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.