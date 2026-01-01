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    LÀM SẠCH VÀNH XE ĐÚNG CÁCH

    Bụi bẩn cứng đầu tích tụ trên vành xe theo thời gian, chẳng hạn như bụi trên đường, bụi trong phanh hoặc muối. Để đảm bảo rằng vành nhôm giữ được độ bóng và vành thép không bị gỉ trong thời gian dài, việc làm sạch vành một cách kỹ lưỡng được khuyến nghị thực hiện định kỳ. Với những mẹo về cách làm sạch vành xe này, việc đó sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

    Kärcher tips: cleaning car rims made easy

    Cách tốt nhất để làm sạch vành xe: hướng dẫn chi tiết từng bước

    Vành xe đẹp làm tăng thêm vẻ đẹp cho bất kỳ chiếc xe nào. Nhưng độ ẩm, bụi đường, bụi phanh và muối gây hư hỏng cho chúng. Theo thời gian, bụi bẩn có thể bám chặt vào vành xe. Sau đó, việc loại bỏ bụi bẩn hoàn toàn trở nên ngày càng khó khăn. Vì vậy, việc làm sạch viền thường xuyên và kỹ lưỡng là điều nên làm. Đặc biệt dễ dàng khi chuyển đổi giữa lốp mùa hè và lốp mùa đông và ngược lại. Các bánh xe có thể được làm sạch và cất giữ. Tuy nhiên, chúng cũng cần được chăm sóc định kỳ trong suốt cả năm.

    Và đây là những gì bạn cần để làm sạch kỹ lưỡng vành xe:

    Máy phun rửa áp lực cao hoặc một xô, chất tẩy rửa vành bánh xe bàn chải chà rửa vành bánh xe, Bọt biển, Khăn mềm, ví dụ như microfiber hoặc da

    Đây là những việc cần làm:

    Kärcher rim cleaner is sprayed on dirty alloy rim

    1. Sử dụng chất tẩy rửa vành

    Đối với vết bẩn cứng đầu như bụi hoặc muối đường thì hãy xịt chất tẩy rửa vành lên vành nhôm hoặc thép và để nó hoạt động. Vành xe phải khô khi áp dụng chất tẩy rửa. Chất tẩy rửa bám dính và đạt kết quả tốt nhất trên bề mặt khô.

    Đảm bảo rằng sản phẩm làm sạch có độ axit thấp nhất có thể vì sẽ nhẹ nhàng hơn với vật liệu. Chất tẩy rửa vành có tính axit (pH từ 1 đến 5) có thể làm hỏng bề mặt vành theo thời gian, nên chúng không phù hợp đặc biệt với các vật liệu bóng loáng như vành mạ crôm hoặc vành hợp kim.

    Rim is rinsed with Kärcher pressure washer

    2. Rửa sạch vàng xe và loại bỏ bụi bẩn lớn.

    Bước tiếp theo là rửa vành bằng nước. máy phun rửa áp lực cao (Tia phun phẳng), một máy làm sạch cầm tay hoặc với một xô nước ấm và một miếng bọt biển. Khi làm sạch bằng tay, nên đeo găng tay bảo hộ để da không tiếp xúc với bụi bẩn.

    Nếu bạn không sử dụng chất tẩy rửa vành, bạn vẫn có thể làm sạch vành theo cách này, tức là loại bỏ bụi bẩn bề mặt và chuẩn bị cho việc làm sạch kỹ lưỡng.

    Cleaning wheel well on car with adjustable joint and Kärcher pressure washer

    3. Làm sạch hốc bánh xe

    Cùng lúc đó, bạn có thể làm sạch các hốc bánh xe, tốt nhất là sử dụng máy phun rửa áp lực cao cao và vòi phun phẳng. Mẹo: Những khu vực khó tiếp cận có thể được làm sạch dễ dàng hơn nữa bằng máy phun rửa áp lực cao cao khi sử dụng một... đầu nối đầu phun biến thiên.

    Clean rim with Kärcher wheel wash brush

    4. Làm sạch vành xe một cách kỹ lưỡng.

    Bây giờ là lúc tiến hành làm sạch kỹ lưỡng vành xe: Thông thường, dù đã sử dụng chất tẩy rửa và làm sạch trước, vết bẩn cứng đầu vẫn còn bám trên vành xe, đặc biệt là ở những khe hẹp. Những vật dụng này có thể được làm sạch hiệu quả bằng một bàn chải rửa bánh xe Đối với những vị trí đặc biệt hẹp, một bàn chải đánh răng cũ mềm hoặc bàn chải mềm cũng phù hợp.

    Nếu các vết bẩn không thể được loại bỏ hoàn toàn bằng cách này, có thể sử dụng lại các sản phẩm tẩy rửa: chỉ cần thoa lên, để yên cho sản phẩm phát huy tác dụng và rửa sạch kỹ bằng nước sạch.

    Sau đó, để vành xe khô tự nhiên hoặc lau khô bằng khăn da. Loại sau đây đặc biệt được khuyến nghị cho vành xe mạ crôm và vành xe màu đen, vết nước sẽ dễ nhận thấy hơn trên những loại vành này.

    Rim is dried with leather cloth

    Lưu ý: Tuân thủ các quy định.

    Việc làm sạch vành xe thường chỉ được phép thực hiện tại những nơi cho phép rửa xe. Điều này tốt nhất nên thực hiện trong hộp rửa tự động. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các chất tẩy rửa vành được cung cấp tại cơ sở rửa xe, vì việc sử dụng các chất tẩy rửa của bên thứ ba thường không được phép. Việc cho phép làm sạch trong nhà riêng phụ thuộc vào quy định địa phương.

    Mẹo: Vành xe và lốp xe luôn phải được làm sạch riêng biệt so với phần còn lại của xe. Ví dụ, nếu cùng một bàn chải rửa được sử dụng để làm sạch thân xe và bánh xe. Do bụi bẩn trên đường và sỏi nhỏ, cũng như các vết bẩn cứng đầu trên vành xe, có thể gây hư hỏng lớp sơn của xe. Do bụi bẩn trên đường và sỏi nhỏ, cũng như các vết bẩn cứng đầu trên vành xe, có thể gây hư hỏng lớp sơn của xe.

    Những câu hỏi thường gặp

    Cách loại bỏ bụi phanh trên vành xe?

    Bụi phanh bám chặt, lốp mòn có thể được loại bỏ nhanh chóng khỏi vành xe bằng thép và nhôm bằng một loại chất tẩy rửa vành đặc biệt. Một loại Chất tẩy rửa vành Kärcher Không chứa axit và nên nhẹ nhàng với các vật liệu. Màu đỏ của nó cho thấy nó đang phát huy tác dụng theo thời gian. Chỉ cần xịt lên viền khô, để yên trong 1-3 phút, sau đó rửa sạch bằng nước sạch. Vết bẩn cứng đầu có thể được loại bỏ sau khi để chất tẩy rửa phát huy tác dụng, bằng cách sử dụng một cây cọ.

    Kärcher rim cleaner is sprayed on rim

    Cách loại bỏ cặn muối trên vành xe?

    Ai đang sử dụng xe có vành làm bằng kim cao cấp, thì ngay cả trong mùa đông cũng nên thường xuyên làm sạch chúng khỏi các cặn muối, vì những cặn này có thể gây hư hỏng vật liệu theo thời gian. Tuy nhiên, chậm nhất là khi chuyển từ lốp mùa đông sang lốp mùa hè, tất cả các cặn bẩn cần được làm sạch kỹ lưỡng khỏi cả vành nhôm lẫn vành thép. Chất tẩy rửa vành hoạt động hiệu quả nhất. Ngoài ra, một số tiệm rửa xe cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho việc làm sạch vành xe.

    Cách loại bỏ gỉ sét trên vành xe?

    Bạn có thể dễ dàng loại bỏ gỉ sét trên vành xe bằng thép bằng cách sử dụng bàn chải sắt. Sau đó, dùng giấy nhám để chà lại.

    Vành nhôm và vành mạ crôm không bị gỉ sét, nhưng độ ẩm và muối có thể để lại vết tích. Vật liệu có thể bị oxy hóa hoặc ăn mòn do muối. Cả hai đều nên được tháo gỡ một cách cẩn thận, ví dụ như bằng một chiếc bàn chải mềm vì nhôm và crôm dễ bị trầy xước. Bề mặt sau đó cần được đánh bóng. Nếu bạn tự tin, bạn có thể tự mình thực hiện việc đánh bóng. Nếu không, nên thực hiện bởi chuyên gia.

    Loại bàn chải nào phù hợp để làm sạch viền?

    Là phụ kiện cho máy phun rửa áp lực cao, một bàn chải rửa bánh xe là một lựa chọn tuyệt vời. Nhờ vào hình dạng đặc biệt và lông chải đa hướng, sản phẩm này cho phép làm sạch hiệu quả 360° một cách cực kỳ hiệu quả. Ngay cả những vị trí khó tiếp cận và những khe hở nhỏ nhất trên vành xe cũng có thể được làm sạch kỹ lưỡng bằng bàn chải. Do sự phân bố đều của nước, bụi bẩn được hòa tan đều và rửa trôi.

    Kärcher Rim Washing Brush for Thorough Rim Cleaning

    Bạn có thể sử dụng những phương pháp dân gian nào để làm sạch vành xe?

    Nếu bạn không có chất tẩy rửa vành, bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp đơn giản tại nhà để làm sạch chúng:

    Mẹo 1: Làm sạch vành xe hợp kim bằng kem đánh răng

    Một phương pháp tự nhiên hiệu quả để làm sạch nhôm là kem đánh răng. Làm ẩm nhẹ một miếng vải sạch và thoa một ít kem đánh răng. Sau đó, chà xát mạnh mẽ vành nhôm bằng cho đến khi bụi bẩn bong ra. Rửa khăn nhiều lần bằng nước sạch và vắt khô. Cuối cùng, rửa lại vành nhôm bằng nước sạch và để khô. Do các hạt mài mòn trong kem đánh răng, bạn cũng có thể sử dụng nó để đánh bóng các vết xước nhẹ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các vành xe được đánh bóng và vành xe mạ crôm, vì những loại này có thể bị trầy xước bởi các hạt mài mòn hoặc mất đi lớp hoàn thiện bóng loáng.

    Mẹo 2: Làm sạch vành xe hợp kim bằng dung dịch tẩy rửa.

    Bạn cũng có thể làm sạch lại vành nhôm và các bộ phận khác bằng kem tẩy rửa: nhúng miếng bọt biển vào nước, sau đó chà xát lên kem tẩy rửa để tạo bọt. Bây giờ, các vành nhôm có thể được làm sạch bằng bọt này. Sau khi làm sạch, rửa vành bằng nước sạch. Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng bột tẩy rửa, vẫn cần thận trọng khi làm sạch các vành xe có độ bóng cao và vành xe mạ crôm.

    Mẹo 3: làm sạch và làm sạch vành xe được sơn và phủ lớp bảo vệ bằng nước rửa chén.

    Trên các vành xe được sơn và phủ lớp bảo vệ, bụi bẩn và bụi phanh bám chặt có thể gây hư hỏng cho lớp sơn. Bụi bẩn có thể được làm sạch một cách nhẹ nhàng bằng nước rửa chén: Thêm một vài giọt vào nước ấm và lau bề mặt bằng miếng bọt biển, tốt nhất là loại làm từ sợi microfiber. Sau đó, rửa sạch bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm. Nếu phương pháp này không đủ để loại bỏ bụi bẩn, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa vành không chứa axit.

    Bucket of homemade cleaner and sponge in front of a rim
    Rim is cleaned with homemade cleaner and microfibre cloth

    Mẹo

    Trước khi sử dụng chất tẩy rửa tự chế hoặc sản phẩm tẩy rửa mới trên vành xe, hãy luôn thử nghiệm trước ở một vị trí không dễ thấy.

    Cách tốt nhất để làm sạch vành xe mạ crôm là gì?

    Theo thời gian, vành xe mạ crôm có thể mất đi độ bóng và trở nên xỉn màu. Để loại bỏ bụi phanh và rỉ sét, bạn có thể không thể sử dụng chất tẩy rửa vành, vì axit có trong đó có thể làm hỏng bề mặt crôm mỏng manh. Thay vào đó, nên sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ nhàng, chẳng hạn như xà phòng và nước. Natri bicacbonat cũng là một phương pháp điều trị tại nhà hiệu quả: cho ba muỗng canh natri bicacbonat vào một bát, thêm một ít nước trong khi khuấy đều liên tục cho đến khi hỗn hợp trở thành một hỗn hợp sệt. Sử dụng một miếng vải mềm, chà hỗn hợp lên viền theo chuyển động tròn cho đến khi tất cả các cặn bẩn được loại bỏ. Tuy nhiên, có một số loại chất tẩy rửa vành xe được phát triển đặc biệt cho bề mặt mạ crôm và có khả năng làm tan chảy bụi bẩn một cách hiệu quả.

    Ngoài việc làm sạch, crôm cần được đánh bóng thường xuyên để duy trì độ bóng và vẻ ngoài đặc trưng của nó.

    Hướng dẫn: Làm sạch vành xe

    Sản phẩm phù hợp cho vành xe

    Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Rim cleaner premium

    Chất tẩy rửa viền cao cấp

    Kärcher: Wheel washing brush

    Cây chổi rửa bánh xe

    Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

    Vòi phun áp lực Vario ngắn 360° cho K 2-K 7

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