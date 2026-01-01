Vành xe đẹp làm tăng thêm vẻ đẹp cho bất kỳ chiếc xe nào. Nhưng độ ẩm, bụi đường, bụi phanh và muối gây hư hỏng cho chúng. Theo thời gian, bụi bẩn có thể bám chặt vào vành xe. Sau đó, việc loại bỏ bụi bẩn hoàn toàn trở nên ngày càng khó khăn. Vì vậy, việc làm sạch viền thường xuyên và kỹ lưỡng là điều nên làm. Đặc biệt dễ dàng khi chuyển đổi giữa lốp mùa hè và lốp mùa đông và ngược lại. Các bánh xe có thể được làm sạch và cất giữ. Tuy nhiên, chúng cũng cần được chăm sóc định kỳ trong suốt cả năm.

Và đây là những gì bạn cần để làm sạch kỹ lưỡng vành xe:

Máy phun rửa áp lực cao hoặc một xô, chất tẩy rửa vành bánh xe bàn chải chà rửa vành bánh xe, Bọt biển, Khăn mềm, ví dụ như microfiber hoặc da

Đây là những việc cần làm: