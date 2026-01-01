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    Kärcher Ultra Foam Cleaner bottle with black label, featuring a white car image and text "Bring Back the Wow."

    Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615

    Mã đơn hàng: 6.295-743.0

    Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.