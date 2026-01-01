Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-743.0Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng (Kg)
1.033
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.107
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
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