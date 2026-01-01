Làm sạch xe đạp tại nhà
Sau mỗi chuyến đi qua rừng, đồng cỏ, đường đất hoặc đường phố bụi bặm, việc làm sạch xe đạp là một ý kiến hay. Bạn nên loại bỏ bụi bẩn và bụi bám trên khung xe, xích và các bộ phận nhạy cảm như bộ líp và ổ bi. Điều này là do bụi bẩn hoạt động như các hạt gây mài mòn trên những bộ phận chuyển động và làm tăng tốc độ mòn của chúng một cách nhanh chóng. Theo cách này, rỉ sét hình thành theo thời gian, bám vào các bộ phận và làm giảm công năng rõ rệt. Bất kỳ ai đi xe đạp vào mùa đông đều nên làm sạch và bảo dưỡng xe thường xuyên, vì muối đường có thể gây hư hỏng lớp sơn trên khung cũng như các bộ phận khác của xe. Một chiếc xe đạp được làm sạch sẽ không chỉ mang lại trải nghiệm lái xe thú vị hơn mà còn giúp duy trì chức năng và giá trị của nó. Thêm vào đó, việc làm sạch này cũng có thể áp dụng cho xe kéo cùng lúc làm sạch xe đạp.