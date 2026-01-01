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    LÀM SẠCH XE ĐẠP MỘT SỐ MẸO CHO GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH

    Đi xe đạp là một hoạt động vui vẻ, thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn muốn sử dụng xe đạp địa hình, xe đạp thành phố hoặc xe đạp điện của mình trong thời gian dài nhất có thể, bạn nên bảo dưỡng và làm sạch xe đạp thường xuyên. Với thiết bị phù hợp và phụ kiện phù hợp, việc này trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Dù là trước gara, trong vườn hay trên đường.

    A woman cleans her bike in front of the garage with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

    Làm sạch xe đạp tại nhà

    Sau mỗi chuyến đi qua rừng, đồng cỏ, đường đất hoặc đường phố bụi bặm, việc làm sạch xe đạp là một ý kiến hay. Bạn nên loại bỏ bụi bẩn và bụi bám trên khung xe, xích và các bộ phận nhạy cảm như bộ líp và ổ bi. Điều này là do bụi bẩn hoạt động như các hạt gây mài mòn trên những bộ phận chuyển động và làm tăng tốc độ mòn của chúng một cách nhanh chóng. Theo cách này, rỉ sét hình thành theo thời gian, bám vào các bộ phận và làm giảm công năng rõ rệt. Bất kỳ ai đi xe đạp vào mùa đông đều nên làm sạch và bảo dưỡng xe thường xuyên, vì muối đường có thể gây hư hỏng lớp sơn trên khung cũng như các bộ phận khác của xe. Một chiếc xe đạp được làm sạch sẽ không chỉ mang lại trải nghiệm lái xe thú vị hơn mà còn giúp duy trì chức năng và giá trị của nó. Thêm vào đó, việc làm sạch này cũng có thể áp dụng cho xe kéo cùng lúc làm sạch xe đạp.

    A man cleans his road bike with a Kärcher handheld cleaner
    A man cleans his mountain bike with a Kärcher pressure washer

    Nếu bạn muốn làm sạch và bảo dưỡng xe đạp tại nhà, bạn chỉ cần một số vật dụng sau:

    • Giá để xe đạp hoặc giá treo tường
    • Một thiết bị làm sạch theo sự lựa chọn của bạn
    • Một sản phẩm làm sạch phù hợp
    • một chiếc bàn chải mềm
    • Một miếng vải mềm (ví dụ: vải microfiber)
    • Dầu bôi trơn cho xích và bạc đạn

    máy phun rửa áp lực cao hoặc một máy phun rửa áp lực trung bình là các thiết bị phù hợp để làm sạch xe đạp. Trong khi máy phun rửa áp lực cao thường cần kết nối với nguồn điện và nước, máy rửa xe cầm tay chạy bằng pin và do đó chỉ cần kết nối với nguồn nước. Đó là lý do tại sao nó phù hợp để sử dụng, giống như một máy phun rửa áp lực cao chạy bằng pin, để làm sạch xe đạp nhanh chóng trong vườn và ở bất kỳ nơi nào không có nguồn điện. Với áp suất cao và trung bình, ngay cả những vết bẩn cứng đầu cũng có thể được loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng. Để làm sạch bụi bẩn nhẹ trên xe đạp, hãy sử dụng vòi nước vườn có súng phun cũng đủ hiệu quả.

    Mẹo

    Trong trường hợp không có nguồn nước sẵn có, máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 7 cũng như máy rửa xe cầm tay có thể hút nước từ thùng chứa hoặc bình chứa. Tất cả những gì cần thiết là một sự phù hợp. Ống hút hoặc một Ống cầm tay.

    Khi làm sạch xe đạp bằng máy phun rửa áp lực cao, cần giữ khoảng cách tối thiểu 30 cm với các bộ phận nhạy cảm. Nếu đến gần hơn nữa, tia nước mạnh có thể đẩy các lớp màng khiến nước xâm nhập và làm trôi chất bôi trơn. Trong trường hợp xấu nhất, độ ẩm có thể bị giữ lại và đến hư hỏng lâu dài do gỉ sét. Tuy nhiên, nếu bạn duy trì khoảng cách này và giảm áp suất của thiết bị xuống mức áp suất 1 hoặc "soft", bạn có thể làm sạch xe đạp an toàn bằng máy phun rửa áp lực cao. Tuy nhiên, cần lưu ý đặc biệt đối với xe đạp điện: các bộ phận điện tử rất nhạy cảm với nước và không nên được làm sạch trực tiếp bằng máy phun rửa áp lực cao. Tốt nhất là lau sạch bộ phận pin bằng một chiếc khăn ẩm hoặc một chiếc bàn chải mềm.

    Cleaning the battery of an e-bike with a Kärcher microfibre cloth

    Làm sạch xe đạp khi di chuyển

    Để làm sạch xe đạp địa hình khỏi bụi bẩn khi di chuyển, nhằm những mục đích như để tránh làm bẩn cốp xe ô tô hoặc giá để xe đạp Máy làm sạch di động ngoài trời là một lựa chọn tuyệt vời. Kích thước nhỏ gọn cho phép nó thậm chí có thể đặt vừa trong giỏ xe đạp. Súng phun và ống xoắn 2,8 mét được cất gọn gàng để tiết kiệm không gian dưới bình chứa có thể tháo rời 4 lít hoặc 7 lít.

    Để làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao, hãy tháo bình chứa và đổ đầy nước sạch vào bình, tháo súng phun khỏi thiết bị và lắp lại bình chứa đúng cách. Sau đó, hướng vòi phun vào xe đạp và nhấn cò súng. Toàn bộ xe đạp có thể được làm sạch bằng tia nước. Pin lithium-ion tích hợp có thời gian sử dụng là 15 phút. Tuy nhiên, với bộ chuyển đổi dành cho xe hơi, thiết bị cũng có thể được sử dụng bằng ắc-quy xe hơi hoặc, nếu ắc-quy hết điện khi đang di chuyển, có thể sạc lại bằng bộ chuyển đổi cho xe hơi. Trong hộp phụ kiện tùy chọn Adventure Accessory Box, bạn sẽ tìm thấy một bàn chải đa năng, một chất tẩy rửa đặc biệt và một khăn lau microfiber mềm - tất cả những gì cần thiết cho việc làm sạch nhanh chóng. Với ống hút bổ sung, nước cũng có thể được bơm từ một thùng nước.

    A woman cleans her road bike by a tree with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

    Hướng dẫn từng bước để làm sạch xe đạp

    A light blue bike on a stand

    1. Đặt xe đạp vào vị trí và chuẩn bị dụng cụ.

    Bất cứ ai muốn làm sạch xe đạp của mình nên đặt xe đạp lên giá đỡ xe đạp một cách chắc chắn hoặc tựa xe đạp vào tường, cây lớn. Để làm sạch trên đường: Tháo bình chứa của Máy làm sạch ngoài trời di động, tháo vòi phun, lắp lại bình chứa và bật thiết bị. Để làm sạch tại nhà: Kết nối máy phun rửa áp lực cao hoặc máy phun rửa áp lực trung bình với nguồn nước, và nếu cần thiết thì kết nối với nguồn điện, sau đó bật thiết bị. Đối với việc làm sạch xe đạp, vòi phun phẳng nên được sử dụng với tất cả các thiết bị.

    A light blue bike is cleaned with a Kärcher pressure washer

    2. Xịt nước lên xe đạp

    Bây giờ hãy phun đều lên xe đạp bằng vòi phun nước. Không hướng tia nước trực tiếp vào các bộ phận như bạc đạn, bộ giảm xóc hoặc các kết nối điện đối với xe đạp điện. Khi làm sạch bằng áp lực cao, chỉ sử dụng chế độ áp lực thấp và đảm bảo khoảng cách an toàn với lốp xe, xích, bạc đạn và các bộ phận nhỏ (khoảng 30 cm).

    Mẹo

    Tốt nhất là nên làm sạch từ dưới lên. Vì như vậy, sẽ dễ dàng hơn để nhận biết những khu vực trên xe đạp đã được làm sạch.

    A light blue bicycle is sprayed with Kärcher two-wheel cleaner

    3. Áp dụng sản phẩm làm sạch

    Đối với vết bẩn cứng đầu, việc sử dụng sản phẩm tẩy rửa là hợp lý. A chất tẩy rửa đa năng hoặc, thậm chí tốt hơn, một điều đặc biệt Chất tẩy rửa xe đạp Là một ý kiến hay. Thoa đều lên các vùng bẩn nặng trước khi làm sạch, để yên trong 3-5 phút, sau đó rửa bằng nước sạch. Xe đạp nên được lau khô trước khi sử dụng chất tẩy rửa để đạt hiệu quả tốt nhất.

    Lưu ý quan trọng: Để bảo vệ môi trường, các sản phẩm tẩy rửa chỉ nên được sử dụng trên bề mặt được phủ kín (ví dụ: nhựa đường) gần cống thoát nước.

    A light blue bike is dried with a cloth

    4. Loại bỏ cặn bẩn

    Nếu còn lại các vết bẩn trên khung, chúng có thể được loại bỏ nhanh chóng bằng chổi hoặc miếng bọt biển. Sau đó, lau khô khung ở các vùng đã được làm sạch bằng một miếng vải mềm (ví dụ: vải microfibre). Để tiết kiệm nước khi làm sạch bằng Máy làm sạch ngoài trời di động, hãy làm ẩm nhẹ bàn chải đa năng và chà xe đạp bằng nó. Sau đó, xịt sạch bụi bẩn lỏng và lau khô xe đạp bằng một chiếc khăn mềm.

    Bicycle chain is cleaned with a cloth

    Lưu ý: làm sạch xích kỹ lưỡng.

    Dây xích thường khó làm sạch hơn so với các bộ phận khác của xe đạp, vì dầu, bụi bẩn và bụi bám vào nhau theo thời gian tạo thành một lớp màng dính. Trước khi làm sạch, nên đặt một miếng bìa cứng hoặc một miếng vải cũ dưới bánh xe. Sau đó, sử dụng một bàn chải thô, trước tiên loại bỏ bụi bẩn thô, sau đó xịt dung dịch làm sạch bánh xe hoặc dung dịch làm sạch xích chuyên dụng và để nó ngấm vào. Để làm sạch bụi bẩn, mẹo này rất hữu ích: bọc xích bằng một miếng vải hoặc khăn và chạy nó dọc theo xích vài lần. Các hạt bụi được làm lỏng và hấp thụ trực tiếp bởi vải.

    So sánh: các thiết bị dùng để làm sạch xe đạp

    Pressure washer

    Medium pressure washer

    Pressure washer

    Model names

    OC 3

    KHB 6 / KHB 4-18

    K 2 - K 7

    Application

    On the go

    At home

    At home

    Prep time

    Low, as only the water tank needs to be filled

    Low, as only one water connection is needed

    Medium, as water connection and electricity are needed

    Cleaning power

    Low, as low pressure (flow rate max. 2 l / min)

    Medium, as medium pressure (max. 24 bar, flow rate max. 200 l / h)

    high, since variable pressure range between 20 and 110 (K2) to 180 (K 7) bar

    suitability for bicycle cleaning

    For quick cleaning on the go.Very gentle cleaning due to the low pressure.The battery and tank volume are not sufficient for thorough cleaning.

    For thorough cleaning at home.The medium pressure is sufficient for bicycle cleaning and gentle at the same time.The only limitation is the battery charge.

    For thorough cleaning at home.No restrictions, as power and water are connected.Distance to sensitive components should be maintained to avoid damage.Pressure should be set to minimum.

    Chăm sóc sau khi làm sạch xe đạp

    Khi nói đến xe đạp, việc chăm sóc sau khi làm sạch kỹ lưỡng cũng rất quan trọng. Bước đầu tiên là luôn lau khô xe đạp kỹ lưỡng, vì nước có thể gây gỉ sét nhanh chóng. Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc có thể được thoa đều tốt hơn trên bánh xe khô.

    Khi xích xe đạp đã được làm sạch, trước tiên nên lau khô bằng khăn và sau đó bôi dầu. Ở giai đoạn này, việc có một giá để xe đạp là rất tiện lợi để giữ xe đạp ở vị trí cố định. Đảm bảo rằng dầu không bám vào má phanh hoặc đĩa phanh trong quá trình này, vì điều này sẽ làm giảm hiệu quả phanh. Sau đó, lau sạch dầu thừa trên xích bằng một miếng vải.

    Thông thường, tất cả các bộ phận chuyển động như dây cáp, khớp phanh, cần phanh và cần số nên được bôi trơn định kỳ. Trong trường hợp của phuộc treo, các ti phuộc nên được làm sạch định kỳ và bôi trơn.

    Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn nên kiểm tra áp suất lốp xe định kỳ, đặc biệt là nếu bạn muốn đi xe đạp lại sau một thời gian dài. Bên hông lốp xe thường ghi rõ mức áp suất tối thiểu và tối đa mà lốp có thể được bơm. Áp suất càng cao, lốp xe càng dễ lăn.

    Bicycle chain is oiled

    Hướng dẫn: Làm sạch xe đạp

    Sản phẩm phù hợp cho xe đạp

    Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

    Máy làm sạch di động ngoài trời

    Kärcher: Car charger for EDI 4

    Sạc xe hơi

    Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Handheld Cleaner

    Máy làm sạch cầm tay

    Kärcher: Cleaning Spray Gun WBS 3

    Bình xịt WBS 3

    Kärcher: Bike cleaner

    Chất tẩy rửa xe đạp

    Natural Bike cleaner

    Chất tẩy rửa xe đạp tự nhiên

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    Rửa xe hơi

    Kärcher: Saving water

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