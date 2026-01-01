Nếu bạn muốn làm sạch và bảo dưỡng xe đạp tại nhà, bạn chỉ cần một số vật dụng sau:

Giá để xe đạp hoặc giá treo tường

Một thiết bị làm sạch theo sự lựa chọn của bạn

Một sản phẩm làm sạch phù hợp

một chiếc bàn chải mềm

Một miếng vải mềm (ví dụ: vải microfiber)

Dầu bôi trơn cho xích và bạc đạn

A máy phun rửa áp lực cao hoặc một máy phun rửa áp lực trung bình là các thiết bị phù hợp để làm sạch xe đạp. Trong khi máy phun rửa áp lực cao thường cần kết nối với nguồn điện và nước, máy rửa xe cầm tay chạy bằng pin và do đó chỉ cần kết nối với nguồn nước. Đó là lý do tại sao nó phù hợp để sử dụng, giống như một máy phun rửa áp lực cao chạy bằng pin, để làm sạch xe đạp nhanh chóng trong vườn và ở bất kỳ nơi nào không có nguồn điện. Với áp suất cao và trung bình, ngay cả những vết bẩn cứng đầu cũng có thể được loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng. Để làm sạch bụi bẩn nhẹ trên xe đạp, hãy sử dụng vòi nước vườn có súng phun cũng đủ hiệu quả.