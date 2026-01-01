Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-763.0Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phanh, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả
Kích thước (D x R x C) (mm)
70 x 70 x 240
Trọng lượng (Kg)
0.562
Kích thước đóng gói (ml)
500
Đơn vị gói (Unit)
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.719
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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