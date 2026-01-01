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    Kärcher bike cleaner spray bottle with black label featuring a motorcycle image and text "Bring Back the Wow."

    Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G

    Mã đơn hàng: 6.295-763.0

    Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phanh, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả