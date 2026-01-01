Dù là sân hiên bằng gỗ, đá hay bê tông, bất kỳ khu vực ngoài trời nào cũng phải chịu tác động của nhiều điều kiện thời tiết khác nhau Gió, mưa và ánh nắng mặt trời có thể gây ra khá nhiều rắc rối cho sàn gỗ. Đặc biệt, độ ẩm cao kéo dài trong mùa thu và mùa đông có thể làm hỏng gỗ và khiến nó trở nên xốp. Ngoài ra, còn có dấu hiệu của sự mài mòn khi mọi người ăn uống, tổ chức tiệc tùng và sinh hoạt trên sàn gỗ vào mùa hè. Điều này có thể dẫn đến trầy xước, nứt nẻ, vết bẩn và biến màu trên gỗ.

Nhưng thời điểm nào là thích hợp nhất để làm sạch sàn gỗ? Nên thực hiện làm sạch cơ bản hai lần một năm. Chúng tôi khuyến nghị làm sạch sàn gỗ ngoài trời vào đầu mùa xuân và mùa thu. Chuẩn bị vườn cho mùa đông. Việc làm sạch và bảo dưỡng sàn gỗ nên luôn được thực hiện trong điều kiện thời tiết khô ráo để gỗ có thể khô hoàn toàn sau khi làm sạch.