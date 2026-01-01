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    Làm sạch sàn gỗ: Cách làm sạch sàn gỗ ngoài trời nhanh chóng và dễ dàng

    Một sân hiên mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là vào mùa hè. Nó có thể được sử dụng như một nơi nghỉ ngơi để thư giãn và tắm nắng, hoặc để ngồi cùng nhau và tận hưởng thời gian bên bạn bè và gia đình. Sàn gỗ là lựa chọn phổ biến, vì nó mang lại cảm giác ấm áp tự nhiên và biến khu vực ngoài trời trở nên ấm cúng. Nhược điểm của gỗ so với bê tông hoặc đá là tính nhạy cảm của nó, tùy thuộc vào loại gỗ được sử dụng. Để có thể sử dụng sàn gỗ của bạn trong thời gian dài, việc làm sạch và bảo dưỡng sàn gỗ định kỳ là rất quan trọng. Dưới đây là một số mẹo làm sạch sàn gỗ ngoài trời.

    A woman cleans wooden decking with a Kärcher patio cleaner

    Khi nào nên làm sạch sàn gỗ?

    Dù là sân hiên bằng gỗ, đá hay bê tông, bất kỳ khu vực ngoài trời nào cũng phải chịu tác động của nhiều điều kiện thời tiết khác nhau Gió, mưa và ánh nắng mặt trời có thể gây ra khá nhiều rắc rối cho sàn gỗ. Đặc biệt, độ ẩm cao kéo dài trong mùa thu và mùa đông có thể làm hỏng gỗ và khiến nó trở nên xốp. Ngoài ra, còn có dấu hiệu của sự mài mòn khi mọi người ăn uống, tổ chức tiệc tùng và sinh hoạt trên sàn gỗ vào mùa hè. Điều này có thể dẫn đến trầy xước, nứt nẻ, vết bẩn và biến màu trên gỗ.

    Nhưng thời điểm nào là thích hợp nhất để làm sạch sàn gỗ? Nên thực hiện làm sạch cơ bản hai lần một năm. Chúng tôi khuyến nghị làm sạch sàn gỗ ngoài trời vào đầu mùa xuân và mùa thu. Chuẩn bị vườn cho mùa đông. Việc làm sạch và bảo dưỡng sàn gỗ nên luôn được thực hiện trong điều kiện thời tiết khô ráo để gỗ có thể khô hoàn toàn sau khi làm sạch.

    A woman vacuums her wooden deck

    Tại sao bạn nên làm sạch sàn gỗ thường xuyên?

    Có một số lý do để làm sạch sàn gỗ ngoài trời thường xuyên:

    • Quá trình phai màu gỗ sẽ được giảm thiểu hoặc hoàn toàn tránh được.
    • Sân hiên gỗ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của nó.
    • Các chất lắng đọng như rong rêu được loại bỏ.
    • Không có những chỗ trơn trượt trên gỗ.
    • Không có tình trạng ngập úng hoặc vết ẩm do bụi bẩn nằm rải rác xung quanh.
    • Nấm có hại không thể sinh sôi nảy nở.
    Cleaning wooden decking with a Kärcher pressure washer

    Các bước chuẩn bị trước khi làm sạch sàn gỗ

    Trước khi bắt đầu, tất cả đồ nội thất sân vườn và chậu cây cần được dọn dẹp để đảm bảo có thể tiếp cận mọi góc của sân hiên mà không bị cản trở. Bây giờ toàn bộ khu vực ngoài trời có thể được quét dọn bằng chổi. Để loại bỏ những thứ rơi vãi như , đặc biệt nhanh chóng và hiệu quả khi dùng một máy thổi lá chạy bằng pin và máy thổi hút lá có thể được sử dụng. Chỉ đặt lại đồ nội thất sân vườn lên sàn gỗ khi bạn chắc chắn rằng sàn đã hoàn toàn khô ráo. Thời gian khô có thể được tận dụng hiệu quả để làm sạch Đồ nội thất sân vườn.

    Cách tốt nhất để làm sạch sàn gỗ là gì?

    Mức độ bẩn sẽ quyết định cách làm sạch sàn gỗ. Nếu chỉ có lá hoặc một ít rong rêu tích tụ, thì thường có thể làm sạch nhanh chóng và dễ dàng bằng tay. Điều này không yêu cầu bất kỳ chất tẩy rửa đặc biệt nào. Thay vào đó, một cây chổi có lông cứng, một cây chổi cầm tay hoặc một miếng bọt biển thông thường cùng với nước ấm và xà phòng thường là đủ để loại bỏ bụi bẩn trên sàn gỗ một cách hiệu quả.

    Tuy nhiên đối với các vết bẩn cứng đầu như vết rong rêu đậm thì cần một chút trợ giúp thêm. A chất tẩy rửa sân hiên với cọ lăn cho bề mặt gỗ hoạt động tốt. Nó làm sạch nhẹ nhàng và mạnh mẽ cùng lúc, lại còn sử dụng lượng nước tối thiểu. Hai trục chổi giúp làm sạch bụi bẩn một cách dễ dàng, và các vòi phun nước được lắp đặt phía trên chúng tăng cường hiệu quả này đồng thời rửa trôi bụi bẩn cùng lúc. Nguồn nước có thể được điều chỉnh thủ công thông qua van tùy thuộc vào mức độ bẩn. Vì động cơ mạnh mẽ được lắp đặt ở vị trí trung tâm và các chổi có thể tiếp cận các góc và cạnh, bụi bẩn dọc theo tường nhà cũng có thể được làm sạch dễ dàng. Nhờ có các đầu chổi có thể tháo lắp, cả bề mặt gỗ và đá nhẵn đều có thể được làm sạch.

    A woman cleans her wooden decking with a Kärcher patio cleaner
    Close up: Kärcher patio cleaner in action

    Mẹo

    Để giảm lực cần thiết khi sử dụng máy làm sạch sân vườn, hãy cầm dụng cụ ở góc nghiêng nhỏ, càng gần mặt đất càng tốt.

    Sử dụng máy phun rửa áp lực cao để làm sạch sàn gỗ

    Để bảo dưỡng sàn gỗ, bạn cũng có thể sử dụng máy phun rửa áp lực cao Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng nó với cài đặt hoặc phụ kiện phù hợp. Gỗ là một vật liệu mềm và có thể khá dễ vỡ, tùy thuộc vào loại gỗ và cách nó được xử lý. Do đó, phương pháp và dụng cụ làm sạch sàn gỗ cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hãy thử nghiệm phương pháp bạn đã chọn ở một vị trí không quan trọng trước khi tiến hành hàng loạt. Khi cài đặt máy phun rửa áp lực cao, cần xem xét các yếu tố như kỹ thuật thi công, cách xử lý và tình trạng của gỗ. Vật liệu càng nhạy cảm, áp suất càng phải thấp. Đây là cách làm sạch sàn gỗ bằng máy phun rửa áp lực cao, chất tẩy rửa và dụng cụ chà sàn mạnh mẽ:

    A Kärcher dirt blaster pressure washer lance cleans wood

    Bước 1: Áp dụng chất tẩy rửa
    Vết bẩn cứng đầu trên sân hiên được làm sạch hiệu quả khi sử dụng chất tẩy rửa gỗ trên bề mặt, ví dụ như thông qua ống phun Vario-Power, sau đó sử dụng máy phun rửa áp lực cao. Một loại chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 Không chỉ làm sạch sâu mà còn cung cấp khả năng chống tia UV và thành phần sáp tự nhiên giúp dưỡng ẩm cho gỗ, bảo vệ gỗ khỏi bụi bẩn và độ ẩm. Thoa đều bọt lên bề mặt và để chất tẩy rửa tác dụng trong vòng hai đến năm phút.

    A Kärcher power scrubber cleans a wooden deck

    Bước 2: Chà rửa sàn gỗ
    Để làm sạch kỹ lưỡng sân hiên gỗ, trước tiên hãy tháo vòi phun tia phẳng và lắp vòi phun tia. từ dụng cụ chà sàn mạnh mẽ đến máy phun rửa áp lực cao. Sử dụng bàn chải cọ rửa đặc biệt được khuyến nghị cho sàn gỗ, vì lông bàn chải mềm mại có thể len lỏi vào các khe hở trên bề mặt. Trong bàn chải còn có ba vòi phun áp suất cao, giúp tăng cường khả năng chà sàn. Bây giờ, di chuyển dụng cụ chà sàn điện đều đặn qua lại, đồng thời thêm nước. Luôn chà theo hướng của thớ gỗ.

    [A wooden deck coated in cleaning foam

    Bước 3: Thoa lại chất tẩy rửa
    Để bảo vệ lâu dài hơn, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 có thể được áp dụng lại. Để thực hiện điều này, hãy gắn ống phun nước áp lực vào máy phun rửa áp lực cao một lần nữa, sau đó phun đều chất tẩy rửa lên bề mặt gỗ bằng vòi phun phẳng và để nó phát huy tác dụng (xem bước 1).

    A Kärcher surface cleaner cleans wooden decking

    Bước 4: Rửa sạch sàn gỗ
    Cuối cùng, rửa sạch sàn gỗ bằng vòi phun phẳng theo hướng vân gỗ. Khi làm sạch sàn gỗ, chỉ nên sử dụng vòi phun tia phẳng. Việc sử dụng vòi phun tia điểm hoặc đầu xịt bụi bẩn có thể gây hư hỏng cho sàn gỗ trong quá trình làm sạch. Khi rửa sàn gỗ, hãy giữ khoảng cách 30cm so với bề mặt để đạt được kết quả tối ưu. Hãy để sàn khô sau đó.

    Sàn gỗ cũng có thể được làm sạch một cách nhẹ nhàng và với áp lực nước thấp bằng cách sử dụng một máy làm sạch bề mặt có chức năng xả nước tích hợp.

    A wooden deck with light and dark grey tones

    Loại bỏ bụi bẩn thô và vết ố xám trên sàn gỗ.

    Các vết bẩn do tác động của thời tiết và việc sử dụng hàng ngày trên sân hiên là gần như không thể ngăn chặn. Theo thời gian, gỗ sẽ chuyển sang màu xám do độ ẩm và ánh nắng mặt trời hoặc các vết bẩn và vết ố hình thành. Để loại bỏ những vết bẩn này, trước tiên nên phun nước lên sàn gỗ trong thời gian ngắn. Bất kỳ bụi bẩn còn lại nào sau đó được loại bỏ bằng chổi hoặc bàn chải cầm tay. Để khắc phục hiện tượng gỗ bị ố vàng, trên thị trường hiện có các loại chất tẩy rửa chuyên dụng. Chất tẩy rửa được thoa lên bề mặt gỗ và nên để nguyên trong vài giờ trước khi rửa sạch bằng nước sạch.

    Using a broom to spread a liquid on a wooden deck

    Loại bỏ các mảng bám màu xanh

    Các vết bẩn ẩm ướt màu xanh lá cây khiến sàn gỗ trở nên trơn trượt và bẩn hơn. Gỗ trở nên trơn trượt hơn do độ ẩm tích tụ trong rêu và các loại thực vật khác. Để phòng ngừa tai nạn, rêu cần được làm sạch khỏi sàn gỗ ngay lập tức. Các phương pháp dân gian như nước ấm, bột ngô và baking soda là rất hiệu quả cho mục đích này. Giải pháp này có thể được sử dụng để tạo ra một hỗn hợp tẩy rửa nhằm loại bỏ các vết bẩn xanh và rêu. Thêm ba muỗng canh bột ngô vào khoảng 500 ml nước ấm và khuấy đều cho đến khi bột ngô tan hoàn toàn. Khi trộn hỗn hợp, hãy đảm bảo không có cục vón nào hình thành. Sau đó, cho hỗn hợp hơi sệt vào nồi cùng với 100g baking soda và đổ 5 lít nước lên trên. Đun hỗn hợp trên bếp cho đến khi sôi.

    Bây giờ, hãy thoa hỗn hợp tẩy rửa lên bề mặt sàn gỗ và chà xát bằng bàn chải chà hoặc bàn chải cầm tay. Sau vài giờ ngâm, hỗn hợp nên được rửa sạch hoàn toàn khỏi sàn gỗ bằng một... Ống tưới vườn.

    Làm sạch sàn gỗ và thanh gỗ bằng các phương pháp tự nhiên tại nhà

    Ngoài hỗn hợp soda và bột bắp, còn có các phương pháp dân gian khác để bảo dưỡng sàn gỗ. Ví dụ, nước rửa chén pha loãng có thể giúp loại bỏ các vết bẩn đơn giản. Một vài giọt nước rửa chén pha loãng trong nước là đủ. Chỉ cần thoa đều lên các thanh gỗ và sau đó chà kỹ bằng bàn chải hoặc chổi lông. Cuối cùng, rửa sàn bằng nước sạch. Xà phòng lỏng cũng có tác dụng. Thoa xà phòng nguyên chất lên sàn gỗ, chà rửa bằng bàn chải và sau đó rửa sạch bằng nước sạch.

    Bảo dưỡng sàn gỗ bằng dầu

    Để bảo vệ gỗ và ngăn ngừa bụi bẩn bám lại, có thể sử dụng dầu bảo vệ gỗ chuyên dụng sau khi làm sạch. Dầu không chỉ giúp gỗ giữ được màu sắc mà còn làm kín các vết nứt và khuyết điểm trên bề mặt vật liệu. Nó cũng chống ẩm cho gỗ. Một số sản phẩm làm sạch gỗ bảo vệ gỗ, do đó không cần phải xử lý thêm bằng dầu.

    Hướng dẫn: Làm sạch sàn gỗ

    Các sản phẩm phù hợp cho sàn gỗ

    Kärcher: Patio cleaner

    Chất tẩy rửa sân vườn

    Kärcher: Roller brushes for wooden surfaces

    Cọ lăn cho bề mặt gỗ

    Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Power scrubber surface cleaner

    Thiết bị chà sàn mạnh mẽ

    Kärcher: T-Racer surface cleaner

    Phụ kiện làm sạch bề mặt T-Racer

    Kärcher: Wood Cleaner 3-in-1

    Chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1

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