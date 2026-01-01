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    Kärcher brush attachment with two black extension tubes on a white background.

    Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30

    Mã đơn hàng: 2.644-123.0

    Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo.