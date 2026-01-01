Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-123.0Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.906
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.196
Kích thước (D x R x C) (mm)
744 x 293 x 769
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