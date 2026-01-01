Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-757.0Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng (Kg)
1.009
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.157
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
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