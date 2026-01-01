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    Mẹo chăm sóc và làm sạch đồ nội thất sân vườn | Kärcher

    Làm sạch đồ nội thất sân vườn: Mẹo và thủ thuật để chăm sóc đồ nội thất sân vườn

    Một ban công hoặc hiên nhà sẽ không trông ấm cúng nếu không được trang trí: Đồ nội thất sân vườn! Để giữ cho bàn ghế luôn trông đẹp nhất thì cần được lau chùi định kỳ. Nhưng khi nói đến việc làm sạch đồ nội thất sân vườn, bạn có thể nhận ra rằng công việc có phần tương tự như khi lập kế hoạch cho năm mới. Ban đầu, bạn rất hào hứng, nhưng sau đó sự nhiệt tình của bạn bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên, để tăng thời gian sử dụng tối đa đồ nội thất sân vườn của bạn, việc làm sạch và bảo dưỡng định kỳ là điều thực sự cần thiết.

    A woman cleans a garden bench with the Kärcher handheld cleaner

    Khi làm sạch đồ nội thất sân vườn, bạn cần lưu ý những điều gì?

    Trước khi chúng ta thảo luận về các công cụ và sản phẩm chăm sóc cần thiết để làm sạch đồ nội thất sân vườn và cách chăm sóc các loại vật liệu khác nhau, hãy cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản trước.

    Làm sạch đồ nội thất sân vườn không chỉ giúp chúng trông như mới mà còn giúp ngăn chặn các vết bẩn cứng đầu như rêu hoặc nấm địa y tấn công vật liệu và làm giảm độ bền của chúng. Đó là lý do tại sao việc tìm hiểu về cách bảo quản đồ nội thất sân vườn là điều đáng làm, để bạn có thể nắm rõ thông tin và tận dụng tối đa đồ nội thất của mình.

    Các sản phẩm sau đây có thể được sử dụng để làm sạch đồ nội thất sân vườn:

    A garden chair is cleaned with a Kärcher medium pressure washer

    Khi nào nên làm sạch đồ nội thất sân vườn?

    Đồ nội thất sân vườn nên được làm sạch ít nhất hai lần một năm - tốt nhất là vào đầu mùa xuân và sau đó lại vào mùa thu, để chuẩn bị vườn cho mùa đông. Thực ra, việc làm sạch đồ nội thất sân vườn nên luôn được thực hiện trong điều kiện thời tiết khô ráo. Điều này cho phép mỗi chi tiết khô hoàn toàn và tạo điều kiện cho các loại dầu hoặc sơn bóng mà bạn sử dụng (ví dụ: để tẩm ướp đồ gỗ) có thời gian phát huy tác dụng.

    Không có gì sai khi bạn muốn làm sạch đồ nội thất sân vườn thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều này có thể phụ thuộc vào chất liệu của đồ nội thất, mức độ tiếp xúc với thời tiết và mức độ quan trọng đối với bạn về việc bàn ghế trông gọn gàng và thẩm mỹ. Nếu đồ nội thất được để ngoài trời suốt cả năm, nó sẽ phải chịu tác động của các điều kiện thời tiết khác nhau, điều này có nghĩa là nó có thể bị bẩn nhanh hơn và do đó cần được làm sạch thường xuyên hơn. Vào mùa thu và mùa đông, việc cất giữ đồ nội thất sân vườn ở nơi khô ráo như nhà kho hoặc hầm là điều nên làm

    A woman cleans her garden chairs using a Kärcher wash brush

    Làm sạch đồ nội thất sân vườn: Mẹo để làm sạch gỗ, nhựa và các vật liệu khác

    Cũng có những trường hợp ngoại lệ trong quy tắc chăm sóc đồ nội thất sân vườn. Các chất tẩy rửa khác nhau được khuyến nghị tùy thuộc vào loại vật liệu:

    A white plastic chair on a patio

    Nhựa

    Nội thất bằng nhựa sẽ bị ố vàng và xám theo thời gian nếu để ngoài trời. Sự ố vàng và phai màu này có thể được loại bỏ bằng một sản phẩm đặc biệt. Chất tẩy rửa nhựa. Khác với các loại chất tẩy rửa đa năng thông thường, loại chất tẩy rửa này chứa chất tẩy rửa hoạt tính giúp làm sạch đồ nội thất sân vườn bằng nhựa một cách hiệu quả.

    A brown wooden garden chair on a patio

    Gỗ

    Khác với các loại gỗ có khả năng chống chịu thời tiết tự nhiên như tếch, bạch đàn hoặc keo, vốn có khả năng chống chịu thời tiết nhờ các tinh dầu tự nhiên, đồ nội thất sân vườn làm từ gỗ mềm (ví dụ: gỗ dẻ gai hoặc gỗ thông) thường yêu cầu bảo dưỡng kỹ lưỡng hơn. Bạn luôn nên làm việc theo hướng của thớ gỗ và tránh sử dụng các sản phẩm tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải sắt. Dù bạn quyết định sử dụng xà phòng tự pha chế hay chọn mua sản phẩm sẵn có, chất tẩy rửa dành cho gỗ từ cửa hàng chuyên dụng, cặn bẩn đã được hòa tan cần được rửa sạch hoàn toàn, sau đó đồ nội thất nên được lau khô bằng khăn khô và xử lý bằng dầu.

    A rattan chair being cleaned with foam

    Đồ mây

    Vật liệu tự nhiên hoà lẫn và không đều khiến việc làm sạch bằng tay bằng khăn hoặc vải trở nên không dễ dàng. Mảnh vụn cũng có thể hình thành khi xuất hiện vết nứt. Ngoài ra, bụi bẩn có thể tích tụ trong các khe hở giữa các sợi của vật liệu giỏ đan. Điều này có thể được làm sạch nhanh chóng và hiệu quả bằng một áp suất thấp-, áp suất trung bình- hoặc máy phun rửa áp lực cao. Nếu sử dụng phương pháp sau, hãy đảm bảo bạn sử dụng chế độ áp suất thấp và giữ khoảng cách an toàn với đồ nội thất để tránh làm hỏng vật liệu nhạy cảm. Mang trang phục bảo hộ phù hợp, chẳng hạn như găng tay dày và kính bảo hộ. Vì mây không có khả năng chống thời tiết tốt, dễ gãy, dễ nứt và thường bị xuất hiện các vết ố xám, nên tốt nhất là nên để đồ nội thất sân vườn làm từ mây trong nhà kho vào mùa thu và mùa đông.

    Mẹo

    Để giữ cho đồ nội thất bằng mây luôn dẻo dai, có thể thỉnh thoảng phun một lớp nước mỏng lên bề mặt. Nhưng hãy cẩn thận vì quá nhiều nước có thể làm mây trở nên giòn. Do đó, sau khi làm sạch kỹ lưỡng, đồ nội thất luôn phải được lau khô.

    A metal garden chair is cleaned with a Kärcher wash brush and foam

    Kim loại

    Đồ nội thất sân vườn làm bằng kim loại nên có vẻ ngoài sáng bóng nhất. Việc làm sạch rất đơn giản nhờ vào tính bền bỉ của vật liệu. Cách nhanh nhất để làm sạch ghế và ghế dài bằng kim loại là sử dụng máy phun rửa áp lực cao. Bụi bẩn có thể được loại bỏ hiệu quả với sự trợ giúp của một thiết bị bổ sung. cây cọ, được gắn vào máy phun rửa áp lực cao. Cũng có thể sử dụng một miếng bọt biển thông thường để làm sạch đồ nội thất bằng kim loại. Nếu bạn phát hiện các vết gỉ sét khó coi xuất hiện trên đồ nội thất, làm sạch bằng áp lực cao là cách duy nhất để loại bỏ chúng.

    A woman cleans the fabric covers of her garden loungers

    Vật liệu

    Để đảm bảo đồ nội thất sân vườn của bạn hoàn toàn sạch sẽ thì các gối ngồi, đệm và vải bọc cũng cần được giặt sạch. Phấn hoa hoặc lá có thể được loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng bằng một chiếc chổi. Nhưng nếu bạn làm đổ thứ gì đó trong khi đang tổ chức tiệc nướng thì sao? Các vết bẩn do dầu mỡ như thế này có thể được loại bỏ hiệu quả nhất trong máy giặt. Hầu hết các bao gối đều có khóa kéo ở bên hông và do đó có thể tháo ra. Nếu bao gối không thể tháo rời bạn có thể sử dụng cọ, bọt biển hoặc vải lau. Chỉ cần cho một ít nước rửa chén hoặc chất tẩy rửa vào nước ấm, sau đó chà sạch vết bẩn một cách kỹ lưỡng nhưng không quá mạnh và hãy sử dụng chuyển động tròn. Đối với những vết bẩn cứng đầu, một chất tẩy rửa đa năng sẽ giúp. Bạn cũng có thể làm sạch nội thất xe một cách sạch sẽ hơn bằng cách sử dụng một máy giặt thảm. Tốt nhất nên tháo gỡ gối và cất giữ chúng ở nơi an toàn sau mỗi lần sử dụng thay vì để chúng bị mòn và hỏng.

    Loại bỏ bụi bẩn thô, vết bẩn và vết ố xám.

    Trước khi bắt đầu quá trình làm sạch, tất cả đồ nội thất sân vườn cần được di dời khỏi sân hiên. Điều này ngăn chặn bụi bẩn còn sót lại làm bẩn đồ nội thất ngay sau khi được làm sạch. Trong trường hợp nếu bạn đang sử dụng máy phun rửa áp lực cao.

    Trước khi rửa đồ nội thất sân vườn bằng nước, hãy dùng chổi để loại bỏ hết bụi bẩn và đất cát trước. Nếu bạn quyết định làm sạch đồ nội thất sân vườn mà không sử dụng máy phun rửa áp lực cao, bạn có thể làm sạch bàn, ghế và ghế dài sân vườn cùng lúc bằng cách phun nước từ vòi tưới sân vườn. Các phụ kiện đặc biệt như súng phun nước rửa có tia xoay hoặc loại thông thường. Vòi phun có thể khuếch đại và tập trung tia nước. Các phương pháp này làm khá tốt việc loại bỏ phấn hoa, vết bẩn, phân chim và xác côn trùng.

    Bây giờ, hãy dùng một miếng bọt biển hoặc bàn chải rửa và chà sạch các bề mặt bằng xà phòng mềm hòa tan trong nước ấm hoặc các chất tẩy rửa chuyên dụng. Sau đó, rửa sạch bụi bẩn đã bong ra, lau khô bề mặt bằng khăn hoặc để chúng khô dưới ánh nắng mặt trời. Khi nói đến đồ nội thất bằng gỗ, bạn có thể nhận thấy một số vết ố màu xám. Nếu đúng như vậy, hãy thoa một loại thuốc làm bạc tóc đặc biệt lên các vùng bị ảnh hưởng và để nguyên trong vài giờ. Sau đó, rửa sạch bằng nước sạch.

    Garden bench is cleaned with Kärcher cleaning sprayer

    làm sạch đồ nội thất sân vườn bằng máy phun rửa áp lực cao

    Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và công sức khi làm sạch đồ nội thất sân vườn, bạn có thể làm sạch và bảo dưỡng bàn, ghế sân vườn của mình bằng một máy phun rửa áp lực cao. Đối với vết bẩn cứng đầu, có nhiều phụ kiện phù hợp mà bạn có thể gắn vào thiết bị, chẳng hạn như một... bàn chải chà rửa. Ngược lại với quan niệm cho rằng điều này lãng phí nước, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Với máy phun rửa áp lực cao, bạn có thể tập trung làm sạch các khu vực bị bám bẩn cứng đầu sau khi đã hoàn thành việc làm sạch bề mặt nhanh chóng - điều này giúp bạn làm sạch đồ nội thất sân vườn mà không lãng phí nước.

    Nhưng hãy cẩn thận! Không phải mọi vật liệu đều có thể chịu được việc làm sạch bằng áp suất cao và chất tẩy rửa. Gỗ là một vật liệu tự nhiên và phản ứng khá nhạy cảm với độ ẩm hoặc các chất tẩy rửa, tùy thuộc vào loại gỗ và cách sản xuất. Đồ nội thất sân vườn làm từ gỗ cứng như keo đen, sồi, tếch hoặc tre có thể dễ dàng được làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao. Chủ vườn nên cẩn thận với đồ nội thất gỗ làm từ gỗ thông hoặc gỗ sồi, vì bề mặt của chúng có thể bị hư hỏng nhanh chóng do áp lực nước quá cao hoặc các thiết bị gia dụng.

    A garden chair being cleaned with a Kärcher pressure washer

    Cách làm sạch đồ nội thất sân vườn bằng máy phun rửa áp lực cao và chất tẩy rửa phù hợp:

    1. Đầu tiên, hãy loại bỏ bất kỳ bụi bẩn thô nào trên đồ nội thất sân vườn. Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng các chế độ “SOFT” hoặc “HARD” trên thiết bị để tăng hoặc giảm áp lực nước. Ở đây bạn cũng có thể sử dụng một đầu phun thông dụngỐng tưới vườn.
    2. Đặt ống hút của máy rửa phun áp lực cao vào chai hoặc đổ chất tẩy rửa vào bình chứa, sau đó điều chỉnh vòi phun sang chế độ “MIX”. Điều này đảm bảo rằng dung dịch chất tẩy rửa được trộn đều vào tia nước trong quá trình hoạt động.
    3. Xịt chất tẩy rửa lên đồ nội thất sân vườn ở áp suất thấp, để ngấm trong khoảng 30 giây, sau đó rửa sạch bụi bẩn đã bong ra bằng chế độ áp suất cao. Điều này có thể mất một chút thời gian, đặc biệt nếu vết bẩn khá cứng đầu. Sau đó, nên để khô hoàn toàn đồ nội thất sân vườn.

    Những bước cuối cùng trong việc chăm sóc đồ nội thất sân vườn: Nên chọn loại chất tẩy rửa nào?

    Đồ nội thất sân vườn bị bẩn có thể được làm sạch và các vết ố xám có thể được loại bỏ dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các sản phẩm chăm sóc chuyên dụng và sản phẩm làm sạch. Sản phẩm bạn sử dụng phụ thuộc vào loại vật liệu cần xử lý. Bạn có thể chọn một trong hai chất tẩy rửa đa năng hoặc một loại dung dịch cô đặc đặc biệt. Ví dụ như một loại dầu bảo quản gỗ đặc biệt có thể được áp dụng sau khi làm sạch để bảo vệ đồ nội thất sân vườn bằng gỗ Điều này đảm bảo bề mặt được bịt kín và đồng thời bảo vệ vật liệu khỏi sự xâm nhập của độ ẩm. Các sản phẩm chăm sóc như Chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 được trộn trực tiếp vào tia nước của máy phun rửa áp lực cao. Điều này giúp bạn làm sạch, bảo dưỡng và bảo vệ đồ nội thất sân vườn khỏi tia UV.

    Hướng dẫn: Làm sạch đồ nội thất sân vườn

    Sản phẩm phù hợp cho đồ nội thất sân vườn

    Kärcher: Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Wash brushes

    Bàn chải chà rửa

    Kärcher: Rotating wash brush

    Chổi rửa xoay

    Kärcher: Handheld Cleaner

    Máy làm sạch cầm tay

    Kärcher: Plastic cleaner 3-in-1

    Chất tẩy rửa nhựa 3 trong 1

    Kärcher: Wood Cleaner 3-in-1

    Chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1

    Kärcher: Cleaning Spray Gun WBS 3

    Súng phun

    Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

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