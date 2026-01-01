Bàn chải xoay WB 120

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-060.0Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.384
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.475
Kích thước (D x R x C) (mm)
309 x 153 x 135
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