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    Kärcher rotating wash brush with white bristles, transparent cover, and black handle.

    Bàn chải xoay WB 120

    Mã đơn hàng: 2.644-060.0

    Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.