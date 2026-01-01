Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613

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Chất làm sạch bụi bẩn linh hoạt cho hiệu ứng làm sạch nhanh chóng và hiệu quả khi dùng trên vết bẩn dầu mỡ, chất cặn và chất bẩn phát sinh

Công thức bảo dưỡng màu sắc hiệu quả làm chậm quá trình hóa vàng và bào mòn của bề mặt nhựa

Công thức bảo dưỡng chất liệu kim loại cho hiệu quả linh hoạt và bền bỉ lâu dài của đồ nội thất dùng trong vườn, khung cửa sổ và pano bằng nhựa

Hệ thống Plug 'n' Clean chính là phương án dễ dàng và nhanh chóng nhất để sử dụng chất tẩy rửa khi dùng với máy phun rửa áp lực Kärcher

Chất tẩy rửa luôn sẵn sàng để dùng (RTU)