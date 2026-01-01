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    Kärcher plastic cleaner bottle with label showing a person cleaning outdoor furniture using a Kärcher high-pressure cleaner.

    Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613

    Mã đơn hàng: 6.295-758.0

    Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 - giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…