Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-758.0Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 - giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng (Kg)
1.008
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.169
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
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