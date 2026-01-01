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    Kärcher universal stain remover spray bottle with black trigger nozzle, white label with blue and grey design.

    Universal Stain Remover RM 769

    Mã đơn hàng: 6.295-490.0

    RM 769 for all textile coverings, upholstery and hard surfaces – removes oil, tar, shoe polish, adhesive, etc., from solvent-resistant surfaces.
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