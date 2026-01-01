Universal Stain Remover RM 769

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-490.0RM 769 for all textile coverings, upholstery and hard surfaces – removes oil, tar, shoe polish, adhesive, etc., from solvent-resistant surfaces.
Kích thước đóng gói (ml)
500
Đơn vị gói (Unit)
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.559
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Thông tin sản phẩm
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