Thương hiệu máy phun rửa áp lực bán chạy nhất hiện nay
Kärcher đã được trao giải Kỷ lục Guinness Thế giới™ với tư cách là thương hiệu máy phun rửa áp lực bán chạy nhất hiện nay.
Đa năng vượt trội – Làm sạch bằng áp lực cao với Kärcher Kärcher đã phát minh ra máy làm sạch bằng áp lực cao vào năm 1950 và từ đó đến nay luôn không ngừng hoàn thiện nguyên lý làm sạch bằng áp lực cao. Hiệu suất làm sạch cao hơn với lượng tiêu thụ ít hơn. Tuổi thọ sử dụng dài hơn với thời gian làm sạch ngắn hơn. Với tư cách là người dẫn đầu thị trường toàn cầu, Kärcher cung cấp một loạt sản phẩm không có gì để phàn nàn về độ tinh tế kỹ thuật và tính linh hoạt, hoạt động với nước nóng hoặc nước lạnh, được trang bị động cơ điện hoặc Động cơ đốt trong, sử dụng linh hoạt di động hoặc cố định. Tìm hiểu về các lĩnh vực ứng dụng khác nhau tại đây.
Kärcher đã được trao giải Kỷ lục Guinness Thế giới™ với tư cách là thương hiệu máy phun rửa áp lực bán chạy nhất hiện nay.
Giải pháp hệ thống mới của chúng tôi bao gồm chổi, thanh kéo dài, phụ kiện và bộ chuyển đổi nay cho phép sử dụng linh hoạt các loại dụng cụ làm sạch khác nhau cho các nhiệm vụ làm sạch khác nhau. Dù là áp lực thấp, áp lực trung bình hay áp lực cao, thậm chí khi hút bụi: việc làm sạch mặt tiền, bề mặt kính, tấm pin năng lượng mặt trời và sàn nhà chưa bao giờ linh hoạt hơn, và ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận cũng trở nên thuận tiện và kỹ lưỡng hơn.
Bạn có sức mạnh! Chỉ có một điều có thể cản trở bạn và nhiệm vụ của bạn: súng kích hoạt EASY!Force HD của chúng tôi. Nó cho phép bạn sử dụng áp suất cao một cách dễ dàng. Khái niệm vận hành cách mạng của súng phun áp lực cao EASY!Force sử dụng lực phản hồi của tia nước áp lực cao và giảm lực giữ cò súng xuống còn mức 0. Hoàn toàn không có. Được thiết kế để sử dụng một cách dễ dàng, thoải mái và không gây căng thẳng. Hãy thử súng kích hoạt EASY!Force của chúng tôi – bạn sẽ không muốn buông tay.