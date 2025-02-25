Đa năng vượt trội – Làm sạch bằng áp lực cao với Kärcher Kärcher đã phát minh ra máy làm sạch bằng áp lực cao vào năm 1950 và từ đó đến nay luôn không ngừng hoàn thiện nguyên lý làm sạch bằng áp lực cao. Hiệu suất làm sạch cao hơn với lượng tiêu thụ ít hơn. Tuổi thọ sử dụng dài hơn với thời gian làm sạch ngắn hơn. Với tư cách là người dẫn đầu thị trường toàn cầu, Kärcher cung cấp một loạt sản phẩm không có gì để phàn nàn về độ tinh tế kỹ thuật và tính linh hoạt, hoạt động với nước nóng hoặc nước lạnh, được trang bị động cơ điện hoặc Động cơ đốt trong, sử dụng linh hoạt di động hoặc cố định. Tìm hiểu về các lĩnh vực ứng dụng khác nhau tại đây.