Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Scrubber dryers are an efficient investment

    Investing in a floor cleaning machine needs to be worthwhile – and a Kärcher scrubber dryer delivers just that. How? Compared to manual cleaning, scrubber dryers reduce work and material costs yet increase cleaning quality at the same time.

    Man seen cleaning a linoleum floor using a Kärcher scrubber dryer

    Giải pháp làm sạch hiệu quả về chi phí cho mọi ứng dụng

    So với việc chà sàn bằng tay, máy chà sàn tự động không chỉ nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn mà còn làm sạch kỹ lưỡng hơn đối với mọi loại sàn. Máy chà sàn giúp tiết kiệm thời gian và chất tẩy rửa, đồng thời bảo vệ sức khỏe của nhân viên và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Các máy móc này cũng rất dễ sử dụng và ít cần bảo trì. Chúng tôi có thiết kế phù hợp cho từng ứng dụng, mỗi thiết kế đều được tối ưu hóa để phù hợp với loại và kích thước sàn của bạn cũng như các yêu cầu cụ thể của bạn. Dù là doanh nghiệp nhỏ, quán bar hay nhà hàng, siêu thị lớn hay trung tâm thương mại, hay khu vực rộng lớn trong sân bay hoặc nhà máy sản xuất, máy chà sàn là giải pháp làm sạch hiệu quả nhất cho mọi loại sàn, dù diện tích là 30 hay 30.000 m².

    Vậy máy chà sàn và hút bụi nào là phù hợp nhất với bạn?

    Máy làm sạch sàn của chúng tôi có sẵn trong nhiều kích cỡ khác nhau và đi kèm với nhiều tùy chọn cấu hình để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau – các phụ kiện được phát triển đặc biệt của chúng tôi giúp bạn làm được nhiều hơn là chỉ làm sạch. Các giải pháp làm sạch chuyên dụng và các thiết bị chà rửa đơn giản hơn hoàn thiện dòng sản phẩm của chúng tôi. Tại đây, bạn không chỉ tìm thấy tất cả thông tin về các danh mục sản phẩm riêng lẻ, mà còn có thể lựa chọn máy chà sàn phù hợp nhất với nhu cầu của mình trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

    Scrubber_dryer_accessories

    Nâng cấp máy chà sàn của bạn

    Tối ưu hóa hiệu suất của máy chà sàn. Khám phá bộ sưu tập đa dạng các phụ kiện và phụ tùng được thiết kế dành cho mọi nhu cầu làm sạch.

    ĐẾN VỚI PHỤ KIỆN MÁY GIẶT SẤY CỦA CHÚNG TÔI

    Các tính năng của máy chà sàn ngồi lái Kärcher B 110 R

    Kärcher ride-on scrubber dryers

    Cụ thể, máy chà sàn hoạt động như thế nào?

    Tất cả các máy chà sàn hiện đại có đầu bàn chải con lăn hoặc bàn chải đĩa đều hoạt động theo nguyên lý tương tự. Dung dịch làm sạch được pha trộn trong bình nước sạch khi các chất tẩy rửa được thêm vào hoặc, trong trường hợp Hệ thống định lượng tự động, ngay trước đầu bàn chải. Sự xoay bàn chải và áp lực tiếp xúc bàn chải hoạt động cùng nhau để loại bỏ bụi bẩn. Nhờ sức hút của tuabin, nước bẩn sau đó được hút vào bằng cây lau kính và thu gom vào bình chứa nước bẩn. Mặt khác, các thiết bị làm sạch không có tuabin hoặc lưỡi gạt. Đó là lý do tại sao bụi bẩn lỏng lẻo được thu gom bởi, ví dụ như, máy hút bụi khô và ướt của Kärcher sau đó.

    Nhưng không phải tất cả các máy chà sàn đều giống nhau.

    Máy chà sàn giống như ô tô – chúng đều hoạt động theo cách tương tự, nhưng không phải mọi mẫu máy đều phù hợp với mọi lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, nhờ vào các thiết kế, kích thước, hệ thống đầu bàn chải và công nghệ truyền động đa dạng, việc tìm kiếm một máy móc hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn trở nên rất dễ dàng. Bạn biết kích thước của các bề mặt và liệu chúng có được lấp đầy bởi các vật thể hay không. Bạn biết cấu trúc sàn nhà và mức độ bẩn của chúng. Và chúng tôi có máy làm sạch sàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Lời hứa.

    Kärcher BR 30/1 C Bp Pack compact cordless scrubber drier

    Máy chà sàn pin lithium-ion

    Trải nghiệm sự tự do của việc làm sạch không dây với máy chà sàn thông minh của chúng tôi. Được trang bị pin Li-Ion có tuổi thọ cao, các thiết bị này mang lại hiệu suất làm sạch vượt trội mà không bị giới hạn bởi dây cáp. Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn và vết bẩn cứng đầu trong khi tận hưởng thời gian sử dụng kéo dài và khả năng sạc nhanh. Máy chà sàn không dây của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và năng suất, giúp bạn làm sạch nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

    Loại máy chà sàn nào phù hợp với loại sàn nào?

    Roller brush head for Kärcher scrubber dryers

    Máy chà sàn có đầu bàn chải con lăn đặc biệt phù hợp cho việc làm sạch sâu và kỹ lưỡng các bề mặt sàn có kết cấu phức tạp và bị bẩn nặng, nhờ vào tốc độ chổi cao và áp lực tiếp xúc lớn hơn trên mỗi cm². Công nghệ đầu bàn chải này cũng mang lại nhiều lợi ích đáng kể khi xử lý bụi bẩn cứng đầu, vì các trục quay ngược chiều sẽ hút các hạt bụi, sau đó đưa chúng trở lại hộp chứa bụi cứng đầu. Điều này có nghĩa là bước làm sạch trước đó không còn cần thiết nữa.

    Disc brush head for Kärcher scrubber dryers

    Máy chà sàn có đầu bàn chải đĩa thường được sử dụng cho việc làm sạch bảo dưỡng và làm sạch các vết bẩn nhẹ. Các máy chà sàn này đặc biệt được ưa chuộng cho các bề mặt sàn phẳng và khu vực nhạy cảm với tiếng ồn, như trong bệnh viện hoặc ngành khách sạn và ẩm thực.

    Man seen cleaning a linoleum floor using a corded Kärcher scrubber dryer.

    Nguồn năng lượng nào phù hợp cho máy sấy quét nào?

    Tùy thuộc vào kích thước và mẫu mã, máy chà sàn của Kärcher có thể hoạt động bằng nguồn điện lưới, pin hoặc động cơ. Ở đây cũng áp dụng quy tắc sau: Ứng dụng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định công nghệ truyền động nào là phù hợp nhất cho bạn.

    Các máy chạy bằng nguồn điện (tức là có dây) chỉ có sẵn trong các dòng máy compact và máy chà sàn đẩy tay. Những máy này có giá cả phải chăng và lý tưởng để làm sạch các khu vực trong nhà nhỏ hơn ngoài giờ làm việc.

    Máy chà sàn chạy bằng pin mang lại sự linh hoạt tối đa và ngăn ngừa nguy cơ vấp ngã. Lớn và nhỏ: Kärcher cung cấp các phiên bản chạy bằng pin cho mọi thiết kế.

    Chúng tôi khuyến nghị các phiên bản động cơ đốt trong thân thiện với môi trường (diesel hoặc LPG) cho các khu vực ngoài trời rộng lớn hoặc các khu vực trong nhà có thông gió tốt. Máy chà sàn bằng động cơ đốt trong của Kärcher chỉ có sẵn trong thiết kế máy chà sàn ngồi lái.

    Máy chà sàn có hoặc không có hệ thống truyền động bánh dẫn tích hợp?

    Sự thoải mái, trọng lượng và tính thân thiện với người dùng là những yếu tố quan trọng trong việc quyết định liệu máy có nên được trang bị hệ thống truyền động bánh dẫn tích hợp hay không. Máy chà sàn và hút nước nhẹ với dung tích bình chứa lên đến khoảng 50 lít có thể dễ dàng vận hành mà không cần hệ thống truyền động bánh dẫn. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng hệ thống truyền động bánh dẫn tích hợp trên các mô hình lớn hơn, vì việc vận hành máy móc có kích thước như vậy bằng sức nặng cơ thể trong thời gian dài sẽ gây mệt mỏi.

    Máy chà sàn không sử dụng động cơ kéo sử dụng chuyển động quay của chổi để di chuyển máy về phía trước. Lượng công sức mà người vận hành phải bỏ ra để thực hiện việc này được giữ ở mức tối thiểu.

    Mô-tơ kéo có thể điều chỉnh và hoạt động trên máy chà sàn có hệ thống truyền động bánh dẫn, mặt khác, di chuyển máy về phía trước, cho phép hoạt động trong thời gian rất dài mà không gây mệt mỏi.

    Man seen on a Kärcher ride-on scrubber dryer in a canteen
    Man seen cleaning a laminate floor using a Kärcher walk-behind scrubber dryer

    Máy chà sàn và hút bụi được thiết kế riêng cho bạn

    Máy làm sạch sàn Kärcher cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt, như tẩy kết tinh hoặc loại bỏ lớp phủ, nếu được trang bị các phụ kiện phù hợp. Ngoài việc đảm bảo rằng tất cả các bộ phận hao mòn luôn sẵn có, chúng tôi còn cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng bao gồm miếng đệm, bàn chải đĩa và bàn chải con lăn, miệng hút, cây lau kính, pin và bộ sạc pin, giúp trang bị cho máy của bạn phù hợp với yêu cầu làm sạch cụ thể của bạn. Các bộ gắn kèm, chẳng hạn như bộ Home Base Kit của chúng tôi, để dễ dàng vận chuyển các dụng cụ làm sạch thủ công cũng có sẵn. Vậy là bạn sẽ nhận được một máy chà sàn được thiết kế riêng theo nhu cầu cụ thể của bạn.

    Chất tẩy rửa phù hợp cho máy chà sàn của bạn

    Dù là loại sàn nào, máy chà sàn hay mức độ bẩn ra sao, Kärcher đều cung cấp một loạt các chất tẩy rửa được phát triển để đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu đa dạng của bạn. Không chỉ tiết kiệm khi sử dụng và cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ mọi loại bụi bẩn, mà còn thân thiện với môi trường và đủ nhẹ nhàng để đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất trong nghiên cứu, tất nhiên.

    Đến các chất tẩy rửa
    Kärcher scrubber dryer works up a lather on a linoleum floor
    Man seen using scrubber dryer attachment kit for disinfecting surfaces using a spray.

    Giảm vi khuẩn hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu làm sạch cao hơn.

    Bộ gắn kèm cho máy chà sàn bằng nước xịt chất khử trùng bề mặt giúp bạn đạt được mức độ làm sạch hoàn toàn mới với chi phí và vật liệu tối thiểu. Sử dụng bình xịt hoặc đầu vòi cầm tay để phun chất khử trùng phù hợp có thể hiệu quả trong việc giảm số lượng vi khuẩn trên sàn, tường và đồ nội thất. Tuân thủ các hướng dẫn áp dụng, có thể thực hiện khử trùng bằng phun chuyên nghiệp sử dụng chất khử trùng phù hợp. Các phụ kiện này phù hợp để sử dụng tại các ga tàu hỏa, sân bay, văn phòng và tòa nhà thương mại, cơ sở dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe, nhà trẻ, trường học, bể bơi và cơ sở thể thao. Việc nâng cấp hiện có thể thực hiện được cho cả hai mẫu máy chà sàn B 150 R và B 200 R.

    Hiệu quả của tương lai – Quét và lau chùi trong một bước làm việc

    Các thiết bị làm sạch và máy hút bụi của chúng tôi có khả năng làm sạch các không gian hẹp cũng như các khu vực rộng lớn một cách hiệu quả hơn.

    Tiết kiệm thời gian và chi phí Làm sạch các khu vực rộng lớn một cách nhanh chóng và triệt để Hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn

    Scrubbers and vacuum sweepers for efficient cleaning.
    Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

    Giờ đây còn tốt hơn nữa

    Hiệu quả, bền bỉ và tiết kiệm – máy chà sàn ngồi lái B 110 R mới giúp việc làm sạch các khu vực rộng lớn như siêu thị, sân bay và kho hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhờ các thành phần được cập nhật, sản phẩm nay mang lại hiệu quả làm sạch tốt hơn nữa, mang lại sự tiện lợi tối đa.

    Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

    Triển vọng tươi sáng

    Gọn nhẹ, linh hoạt, tiện lợi: máy chà sàn ngồi lái của chúng tôi có thể dễ dàng làm sạch các khu vực rộng lớn từ 1.500 m² trở lên, như trong kho hàng, bãi đậu xe hoặc trung tâm thương mại. Vị trí ghế ngồi cao đảm bảo tầm nhìn tốt về các khu vực cần làm sạch mọi lúc. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, bán kính quay vòng nhỏ đảm bảo khả năng cơ động tuyệt vời. Nhờ bảng điều khiển được thiết kế rõ ràng và trực quan, các máy móc rất dễ sử dụng – chỉ cần ngồi xuống và bắt đầu thôi.

    Quick and flexible cleaning with compact scrubber dryers.

    Nhanh chóng và linh hoạt trong nháy mắt.

    Các chướng ngại vật và khu vực chứa đầy vật thể không còn là vấn đề khi dọn dẹp: Máy chà sàn compact có thể làm sạch các khu vực có diện tích nhỏ đến trung bình, như nhà hàng, bếp, cửa hàng và khách sạn, một cách nhanh chóng. Khả năng cơ động của chúng giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng – ngay cả những lối đi hẹp cũng có thể được làm sạch một cách dễ dàng. Các mô hình khác nhau mang lại kết quả tối ưu trên nhiều loại bề mặt khác nhau và khôi phục độ bóng cho tất cả các loại sàn. Nhờ công nghệ miệng hút, sàn nhà không chỉ sạch mà còn khô ráo và có thể đi lại ngay lập tức sau khi lau.

    Máy chà sàn ngồi lái Kärcher B 260 R I mới. Vỏ cứng – lõi mạnh mẽ

    Làm sạch và quét dọn trong một bước duy nhất. Với chức năng quét được thiết kế lại hoàn toàn của đầu bàn chải con lăn, máy quét B 260 R I mang lại hiệu suất quét đáng tin cậy liên tục trên diện tích bề mặt tối đa. Một động cơ bền bỉ khiến nó trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu trong việc làm sạch sàn công nghiệp. Sức mạnh của hai tuabin kết hợp với tốc độ vận hành cao lên đến 10 km/h đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ nhất và độ sạch tuyệt đối mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào, đặc biệt khi điều đó thực sự quan trọng – lên đến 14.000 m²/h.

    B 260 R I Hero
    B 50 W Bp

    Máy chà sàn và hút bụi mới B 50 W. Cùng chất lượng cao cấp kết hợp với công nghệ mới.

    Sáng tạo, bền bỉ và dễ sử dụng. Máy chà sàn đẩy cho sàn nhà sạch sẽ hoàn hảo. Có sẵn với lựa chọn giữa ắc quy gel/AGM không cần bảo dưỡng hoặc ắc quy Li-Ion, phù hợp cho việc làm sạch sâu nhanh chóng và hiệu quả hoặc làm sạch bảo dưỡng. Dễ dàng sử dụng và phạm vi chức năng và thông tin rộng hơn có thể truy cập qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

    Tài liệu quảng cáo để tải xuống

    Scrubber and scrubber dryer brochure

    Tài liệu giới thiệu về máy rửa và máy sấy rửa

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    Floor cleaning cleaning expertise brochure

    Tài liệu giới thiệu về chuyên môn làm sạch sàn

    Mẹo làm sạch sàn nhà hiệu quả.

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    B40 C/W, B60, D80W Brochure

    Tài liệu giới thiệu B40 C/W, B60, B80W

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    Li-Ion Scrubber Dryers

    Máy chà sàn pin lithium-ion

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