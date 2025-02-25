Tất cả các máy chà sàn hiện đại có đầu bàn chải con lăn hoặc bàn chải đĩa đều hoạt động theo nguyên lý tương tự. Dung dịch làm sạch được pha trộn trong bình nước sạch khi các chất tẩy rửa được thêm vào hoặc, trong trường hợp Hệ thống định lượng tự động, ngay trước đầu bàn chải. Sự xoay bàn chải và áp lực tiếp xúc bàn chải hoạt động cùng nhau để loại bỏ bụi bẩn. Nhờ sức hút của tuabin, nước bẩn sau đó được hút vào bằng cây lau kính và thu gom vào bình chứa nước bẩn. Mặt khác, các thiết bị làm sạch không có tuabin hoặc lưỡi gạt. Đó là lý do tại sao bụi bẩn lỏng lẻo được thu gom bởi, ví dụ như, máy hút bụi khô và ướt của Kärcher sau đó.

Nhưng không phải tất cả các máy chà sàn đều giống nhau.

Máy chà sàn giống như ô tô – chúng đều hoạt động theo cách tương tự, nhưng không phải mọi mẫu máy đều phù hợp với mọi lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, nhờ vào các thiết kế, kích thước, hệ thống đầu bàn chải và công nghệ truyền động đa dạng, việc tìm kiếm một máy móc hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn trở nên rất dễ dàng. Bạn biết kích thước của các bề mặt và liệu chúng có được lấp đầy bởi các vật thể hay không. Bạn biết cấu trúc sàn nhà và mức độ bẩn của chúng. Và chúng tôi có máy làm sạch sàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Lời hứa.