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    Làm sạch công trường xây dựng

    Ngành xây dựng chịu ảnh hưởng từ một loạt các nguồn bụi bẩn, từ các hạt bụi nguy hiểm đến bụi bẩn thô cứng, khó loại bỏ. Làm sạch và an toàn lao động có mối liên hệ chặt chẽ hơn trên công trường xây dựng so với nhiều nơi làm việc khác. Các nguy cơ rủi ro có thể được phòng ngừa bằng cách sử dụng các sản phẩm làm sạch phù hợp. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, ngành xây dựng cần sử dụng thiết bị làm sạch có độ bền cao, an toàn và hiệu quả.

    A person wearing a high-vis vest and a helmet cleans a construction machine using a high-pressure cleaner

    Các trường hợp ứng dụng trong ngành

    Facade cleaning

    Làm sạch mặt tiền

    Cleaning listed buildings

    Làm sạch và phục hồi di tích

    Làm sạch trong ngành xây dựng

    Trên các công trường xây dựng, an toàn và làm sạch là vô cùng quan trọng. Máy móc và thiết bị sạch sẽ hoạt động hiệu quả hơn và dễ bảo trì hơn. Ngoài ra, một môi trường sạch sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn và gián đoạn công việc. Dù là bê tông, bụi hay đất, tất cả những chất bẩn đó đều cần một sản phẩm làm sạch hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy khi làm sạch tại các công trường xây dựng.

    Tăng hiệu quả thông qua việc sử dụng máy móc sạch sẽ

    Máy móc xây dựng là những khoản đầu tư lâu dài và cần được bảo dưỡng đúng cách. Thiết bị làm sạch chuyên nghiệp có thể đảm bảo rằng chúng luôn sẵn sàng để sử dụng. Điều này giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của họ. Dù là trên công trường xây dựng hay tại cơ sở của công ty, việc làm sạch trung gian và làm sạch cơ bản sau khi sử dụng giúp kéo dài tuổi thọ của máy móc. Nó cũng giúp việc thực hiện bảo trì và sửa chữa cần thiết trở nên dễ dàng hơn.

    A person wearing a high-vis vest and a helmet uses a Kärcher High-Pressure Cleaner to clean a construction machine.

    An toàn lao động thông qua việc làm sạch trong ngành xây dựng

    Việc dọn dẹp công trường xây dựng khác nhau tùy từng trường hợp. Do đó, mỗi nơi làm việc và mỗi nhiệm vụ đều tiềm ẩn những nguy cơ khác nhau đối với người lao động, chẳng hạn như nguy cơ trượt ngã và vấp ngã, cũng như các Rủi ro sức khỏe do bụi và hóa chất gây ra. Mũ bảo hộ thôi thì không thể cung cấp sự bảo vệ đúng đắn ở đây! Các máy móc mạnh mẽ và đáng tin cậy là yếu tố quan trọng để làm sạch các thiết bị xây dựng hoặc các công trường xây dựng, nhằm đảm bảo an toàn lao động.

    Từ sửa chữa bê tông đến bảo tồn di tích

    Một số công việc làm sạch yêu cầu các giải pháp đặc biệt mạnh mẽ hoặc thậm chí đặc biệt nhẹ nhàng. Các thiết bị làm sạch bằng áp lực cao và áp suất cực cao được sử dụng để làm sạch khuôn đúc, sửa chữa bê tông và loại bỏ nhựa đường, rỉ sét hoặc sơn. Trong trường hợp làm sạch các công trình kiến trúc được bảo tồn, cần áp dụng các quy trình nhẹ nhàng hơn.

    Các công việc làm sạch trong ngành xây dựng

    A person in protective clothing cleans a red construction machine with a Kärcher Ultra-High Pressure Cleaner

    Làm sạch máy móc xây dựng

    A man in construction uniform cleans a wall with a safety vacuum cleaner

    Loại bỏ bụi xây dựng

    A person in white protective clothing cleans residues on the floor of a renovated apartment using a Kärcher Vacuum Cleaner

    Loại bỏ amiăng

    One person cleans an unfinished floor using a Kärcher Wet and Dry Vacuum

    Làm sạch sau khi hoàn thiện công trình

    A man cleans a scaffold floor using a Kärcher High-Pressure Cleaner

    Làm sạch giàn giáo

    A person in protective clothing and a helmet cleans shuttering using a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

    Làm sạch khuôn đúc

    A person wearing a high-vis vest cleans a construction tank using a Kärcher Ultra-High-Pressure-Cleaner

    An toàn lao động tại các công trường xây dựng

    A person in protective clothing uses a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner to clean concrete construction debris

    Sửa chữa bê tông

    A person in protective clothing cleans shuttering with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

    Làm sạch dụng cụ

    One person cleans a dredger using a Kärcher HDS Trailer

    Làm sạch tự túc

    a warehouse

    Làm sạch kho hàng

    A person cleans the floor of an office

    Làm sạch văn phòng

    One person cleans the floor of a locker room

    Làm sạch nhà làm sạch và phòng thay đồ

    Làm sạch trong ngành xây dựng: Danh sách kiểm tra với các sản phẩm phù hợp cho nơi làm việc của bạn

    Làm sạch tòa nhà trong ngành xây dựng

    Ngành hoàn thiện bao gồm một loạt các công việc đa dạng, và do đó, các mảnh vụn và chất thải tích tụ trong các quá trình khác nhau của ngành này cũng đa dạng không kém. Do đó, có thể cần đến nhiều khái niệm và giải pháp làm sạch đa dạng. Dù là trong xưởng sản xuất hay trên công trường xây dựng, việc làm sạch dụng cụ và môi trường làm việc luôn đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm thiểu nguy cơ các vấn đề sức khỏe và tai nạn. Đồng thời, việc sử dụng các công cụ sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng giúp tăng năng suất và chất lượng công việc. Các thiết bị làm sạch phù hợp cũng góp phần vào độ bền và khả năng giữ giá trị của thiết bị được sử dụng.

    A person cleans the workbench of a machine using a Kärcher Vacuum Cleaner

    Làm sạch trong ngành hoàn thiện: An toàn lao động trong xưởng và tại công trường xây dựng

    Mạt gỗ và bụi sinh ra trong quá trình làm việc trong ngành hoàn thiện có thể nhanh chóng trở thành mối nguy hiểm cho sức khỏe nếu không áp dụng các biện pháp an toàn lao động phù hợp. Ngay cả bụi được cho là vô hại cũng có thể gây hại cho sức khỏe hoặc gây tổn thương lâu dài nếu nồng độ hạt bụi trong không khí quá cao. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, chẳng hạn như sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp (tùy theo ngành nghề của bạn), để tuân thủ Luật An toàn và Sức khỏe Lao động của Vương quốc Anh và để giảm thiểu tối đa mức độ tiếp xúc. Mục tiêu là duy trì môi trường làm việc hầu như không có bụi và cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí trong ngành xây dựng. Nhiều yếu tố nguy cơ có thể được phòng ngừa bằng cách sử dụng các sản phẩm làm sạch đúng cách. Các thiết bị quét và máy hút bụi phù hợp giúp thu gom bụi bẩn trực tiếp tại hiện trường.

    Làm sạch công trường xây dựng: Nâng cao hiệu quả thông qua việc sử dụng máy móc và dụng cụ sạch sẽ.

    Trong quá trình sử dụng, nhiều bụi bẩn sẽ tích tụ trên các công cụ và thiết bị như máy mài hoặc máy khoan. Bụi bẩn này khiến các công cụ thường không hoạt động như mong đợi. Làm sạch định kỳ là điều cần thiết trong ngành xây dựng để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

    Các công việc làm sạch trong ngành hoàn thiện

    A person in white protective clothing cleans residues on the floor of a renovated apartment using a Kärcher Vacuum Cleaner

    Loại bỏ amiăng

    A man in construction uniform cleans a wall with a safety vacuum cleaner

    Loại bỏ bụi xây dựng

    One person cleans an unfinished floor using a Kärcher Wet and Dry Vacuum

    Làm sạch sau khi hoàn thiện công trình

    A man cleans a scaffold floor using a Kärcher High-Pressure Cleaner

    Làm sạch giàn giáo

    A person cleans the floor in a workshop with a Kärcher Vacuum Cleaner

    Loại bỏ mùn cưa

    A person vacuums swarf off a machine

    Hút bụi mảnh vụn bằng tay

    A person wearing a high-vis vest cleans a construction tank using a Kärcher Ultra-High-Pressure-Cleaner

    An toàn lao động tại các công trường xây dựng

    Facade cleaning

    Làm sạch mặt tiền

    A person in protective clothing removes graffiti from the inside of a house wall

    Loại bỏ graffiti

    One person cleans a dredger using a Kärcher HDS Trailer

    Làm sạch tự túc

    a warehouse

    Làm sạch kho hàng

    A person cleans the floor of an office

    Làm sạch văn phòng

    One person cleans the floor of a locker room

    Làm sạch nhà làm sạch và phòng thay đồ

    A person cleans a solar system on a roof

    Làm sạch tấm pin mặt trời và tấm pin quang điện

    Cleaning reception areas

    Làm sạch khu vực tiếp khách

    Làm sạch tòa nhà: Danh sách kiểm tra với các sản phẩm phù hợp cho nơi làm việc của bạn

    Các sản phẩm phù hợp cho lĩnh vực ứng dụng của bạn

    Kärcher high-pressure cleaners

    Máy phun rửa áp lực cao bằng nước lạnh

    Kärcher hot water high-pressure cleaners

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng

    Kärcher Ultra high pressure cleaners

    Máy phun rửa áp lực siêu cao

    Kärcher sweepers/vacuum sweepers

    Máy quét và máy hút bụi

    Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Máy hút bụi ướt và khô

    Kärcher dry ice blasters

    Làm sạch bằng đá khô CO₂

    Manual cleaning equipment

    Thiết bị làm sạch thủ công

    Sales Guide Construction Industry

    Hướng dẫn bán hàng ngành xây dựng

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