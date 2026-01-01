Mạt gỗ và bụi sinh ra trong quá trình làm việc trong ngành hoàn thiện có thể nhanh chóng trở thành mối nguy hiểm cho sức khỏe nếu không áp dụng các biện pháp an toàn lao động phù hợp. Ngay cả bụi được cho là vô hại cũng có thể gây hại cho sức khỏe hoặc gây tổn thương lâu dài nếu nồng độ hạt bụi trong không khí quá cao. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, chẳng hạn như sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp (tùy theo ngành nghề của bạn), để tuân thủ Luật An toàn và Sức khỏe Lao động của Vương quốc Anh và để giảm thiểu tối đa mức độ tiếp xúc. Mục tiêu là duy trì môi trường làm việc hầu như không có bụi và cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí trong ngành xây dựng. Nhiều yếu tố nguy cơ có thể được phòng ngừa bằng cách sử dụng các sản phẩm làm sạch đúng cách. Các thiết bị quét và máy hút bụi phù hợp giúp thu gom bụi bẩn trực tiếp tại hiện trường.