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    Làm sạch văn phòng

    Việc làm sạch văn phòng diễn ra trong một môi trường đầy thách thức, nơi nhiều ưu tiên khác nhau thường xung đột với nhau: Các yếu tố về thời gian và chi phí, kết quả làm sạch, làm sạch và tính bền vững đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và cần được xem xét kỹ lưỡng. Do đó, việc lựa chọn phương pháp làm sạch phù hợp cho thách thức cụ thể là rất quan trọng. Đặc biệt với mục tiêu đảm bảo làm sạch và bền vững, việc làm sạch tĩnh sẽ ngày càng được thay thế bằng làm sạch động trong tương lai.

    Office cleaning

    Các bước hướng tới một văn phòng sạch sẽ

    Văn phòng là nơi mà nhiều người tụ tập trong nhiều giờ mỗi ngày. Do đó, thiết bị, đặc điểm và cách sử dụng không gian văn phòng đặt ra một loạt thách thức cụ thể đối với các nhà cung cấp dịch vụ làm sạch. Các yếu tố như thời gian và chi phí cần được xem xét, đồng thời đảm bảo làm sạch, an toàn thực phẩm và ngày càng chú trọng đến tính bền vững. Ở đây, việc có cái nhìn tổng quan về các ứng dụng phổ biến và các giải pháp phù hợp là điều đáng lưu ý, bao gồm việc thiết lập một cấu trúc hợp lý cho các quy trình làm sạch, cũng như nắm bắt các xu hướng phát triển mới nhất trong công nghệ làm sạch.

    Sự chuẩn bị đúng đắn

    Chuẩn bị và theo dõi là những phần quan trọng của quy trình làm sạch cho một phòng – ngoài chính công việc làm sạch. Trong mọi trường hợp, điều này bao gồm trang thiết bị bảo hộ cá nhân, kiến thức về hướng dẫn an toàn và quy tắc làm sạch, cũng như việc cung cấp vật liệu và thiết bị. Việc cung cấp vật liệu là quan trọng vì chỉ có công việc làm sạch trong phòng theo các phương pháp cụ thể được quy định mới là yếu tố quyết định loại thiết bị nào cần sử dụng. Trong văn phòng, bụi bẩn thô nên được thu gom và rác thải được xử lý trước tiên.

    Nguyên tắc làm sạch

    • Làm sạch từ trên xuống dưới
    • Làm sạch từ sau ra trước
    • Làm sạch từ khô đến ướt
    • Từ sạch đến bẩn

    Bề mặt

    Manual cleaning in the office

    làm sạch bề mặt giúp các phòng có vẻ ngoài hấp dẫn, góp phần bảo tồn giá trị và đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa lây nhiễm qua tiếp xúc. Một phương pháp làm sạch đặc biệt phù hợp để loại bỏ bụi bẩn lỏng lẻo hoặc bám dính một phần trên bàn làm việc, tủ bên hoặc ống dẫn cáp là lau bằng khăn ẩm và xịt. Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian, chất tẩy rửa và nước, đồng thời đạt được mức độ làm sạch xuất sắc. Hoặc chất tẩy rửa được định lượng sẵn, từ đó ngăn chặn việc sử dụng quá liều không kinh tế và không thân thiện với môi trường. Hoặc, chất tẩy rửa có thể được xịt trực tiếp lên khăn – ba lần xịt là đủ – và mặt ẩm của khăn sau đó được sử dụng để lau chùi. Nếu cần loại bỏ vết bẩn cứng đầu, phương pháp lau ướt bằng khăn đã được làm ẩm trước được sử dụng.

    Bắt đầu từ mép bề mặt, vải được di chuyển qua lại theo hình cung sang phía đối diện để thu gom bụi bẩn lỏng lẻo và bám dính một phần. Các bề mặt thẳng đứng được làm sạch từ trên xuống dưới, trong đó khăn lau cũng được di chuyển theo các đường cong rộng. Vải có thể gấp lại tối đa ba lần, tạo ra 16 mặt và mỗi mặt có thể được thực hiện làm sạch bề mặt bằng một mặt mới. Một cách khác là gấp vải làm đôi và sử dụng tám mặt được tạo ra. Trong cả hai trường hợp, sau khi mỗi mặt của tấm vải đã được sử dụng, nó sẽ bị vứt bỏ và thay thế bằng một tấm vải mới. Người dùng luôn cần cẩn trọng với trang thiết bị bảo hộ cá nhân và sử dụng găng tay bảo hộ phù hợp với loại ứng dụng và chất tẩy rửa được sử dụng. Phạm vi sản phẩm bao gồm từ găng tay dùng một lần đến găng tay bảo hộ.

    Các bề mặt có bụi bẩn bám dính có thể được làm sạch bằng vải lau bụi. Các biến thể được tẩm keo đã chứng minh hiệu quả, vì bề mặt được làm sạch bụi một cách hiệu quả mà không cần nước hoặc hóa chất tẩy rửa. Nếu các bề mặt được làm sạch thường xuyên, một miếng vải hút bụi có thể được sử dụng cho nhiều phòng khác nhau. Ngoài ra, những miếng vải này còn thích hợp để lau chùi và thu gom bụi trên các bề mặt sàn phẳng. Găng tay không nhất thiết phải đeo khi làm sạch bụi.

    Touchpoint treatment

    Xử lý các điểm tiếp xúc quan trọng

    Các bề mặt được sử dụng thường xuyên được xử lý theo phương pháp gọi là "xử lý điểm tiếp xúc quan trọng", tức là làm sạch hoặc sử dụng chất khử trùng cho các điểm tiếp xúc quan trọng. Nếu các bề mặt bị nhiễm bẩn cần được khử trùng bằng hóa chất, có sẵn các chất tẩy rửa khử trùng và chất khử trùng, tùy thuộc vào loại sản phẩm, có thể có tác dụng diệt virus đối với các loại virus có vỏ bọc.

    Touchpoints and steam

    Tùy thuộc vào loại bụi bẩn và tính chất của vật liệu, và nhờ vào nhiệt độ làm sạch cao, máy làm sạch bằng hơi nước và máy hút bụi bằng hơi nước là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong việc đảm bảo mức độ làm sạch phù hợp và tiêu diệt vi khuẩn và virus. Hơi nước thoát ra dưới dạng những giọt rất nhỏ và, tùy thuộc vào loại máy, ở nhiệt độ khoảng 100 °C và áp suất lên đến 8 bar. Có thể làm sạch hiệu quả các bức tường, sàn nhà và đồ nội thất chịu được hơi nước, vì hơi nước cũng có thể tiếp cận được các khu vực khó tiếp cận.

    Sàn

    Dry vacuum cleaners in the office

    Sàn trải thảm vải

    Các văn phòng thường sử dụng thảm trải sàn. Để đạt được kết quả làm sạch tốt, nên hút bụi các phòng từ cửa ra vào, bắt đầu từ mép và luôn di chuyển vòi hút theo hướng chéo, di chuyển qua lại theo hình chữ V trên các khu vực chưa được làm sạch. Sử dụng vòi phun khe hẹp được khuyến nghị cho các khu vực hẹp.

    Vì có nhiều người có mặt trong ngày, việc sử dụng máy hút bụi chạy bằng pin đã được chứng minh là phù hợp. Bạn được hưởng nhiều lợi ích so với các mô hình truyền thống: Không có nguy cơ vấp ngã do dây cáp gây ra cần phải được cảnh báo, và chi phí sửa chữa cho các dây cáp bị hư hỏng hoàn toàn được loại bỏ. Vì công việc có thể được thực hiện hoàn toàn tự do mà không cần phải tìm kiếm ổ cắm điện phù hợp, khoảng 20% thời gian làm việc có thể được tiết kiệm. Việc thay thế pin một cách đơn giản cho các loại máy móc khác nhau là khả thi nếu sử dụng một nền tảng thống nhất với cùng loại pin và công nghệ sạc. Máy hút bụi có dây hoặc chạy bằng pin có chức năng tiết kiệm năng lượng góp phần vào việc làm sạch bền vững, vì chúng cung cấp lực hút mạnh mẽ dù tiêu thụ ít năng lượng hơn, nhờ vào động cơ hiệu quả và công nghệ lưu lượng tối ưu.

    Mặc dù máy hút bụi cầm tay không dây và bàn chải quét điện giúp việc làm sạch điểm trở nên dễ dàng hơn, nhưng máy hút bụi đứng dạng chổi hoặc máy quét đẩy chạy bằng pin được khuyến nghị để làm sạch các hành lang rộng có sàn trải thảm. Điều quan trọng là phải nắm rõ các đường đi tối ưu khi hút bụi, khác với quy trình sử dụng máy hút bụi: Đầu tiên, tất cả các khu vực cạnh được làm sạch, sau đó khu vực còn lại được làm sạch theo hình vuông với các đường thẳng song song. Điều quan trọng là các máy móc phải được trang bị bộ dụng cụ quét thảm. Điều này bao gồm một con lăn chổi chính có thể điều chỉnh và chống tĩnh điện, cùng với một Bộ lọc xơ vải cho bộ lọc.

    Vết bẩn trên thảm được loại bỏ trong quá trình làm sạch bảo dưỡng bằng Chất tẩy vết bẩn chuyên dụng. Nếu các vết bẩn trên thảm có thể nhìn thấy, đã đến lúc cần làm sạch thảm ở mức độ trung gian.

    Scrubber drier in the office environment

    Lm sạch sàn cứng trong văn phòng

    Ở những khu vực có sàn cứng, như hành lang hoặc phòng bếp, máy lau sàn là lựa chọn phù hợp, vì chúng có thể được sử dụng hiệu quả và làm sạch hơn so với phương pháp lau ướt truyền thống. Hiệu suất làm sạch được cải thiện được bổ sung bởi khả năng thu gom nước bẩn ngay lập tức, giúp giảm đáng kể nguy cơ trượt ngã. Nếu máy có đầu chà sàn có thể xoay và điều chỉnh hướng, việc điều khiển máy sẽ rất dễ dàng, giúp người dùng có thể di chuyển xung quanh các chướng ngại vật mà không gặp khó khăn. Nếu sàn cứng được lắp đặt trong văn phòng, một máy lau sàn compact có thể làm sạch cả dưới gầm bàn là lựa chọn lý tưởng.

    Khi sử dụng máy lau sàn, các thông số như công suất hút hoặc lượng nước nên có thể điều chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng và mức độ bẩn, nhằm đảm bảo làm sạch hiệu quả đồng thời tiết kiệm tài nguyên. Thực tế, các máy chạy bằng pin giúp giảm bớt công sức cần thiết, vì khi hiệu suất của máy được điều chỉnh phù hợp với ứng dụng, có thể làm sạch một diện tích lớn hơn mà không cần ngừng lại để sạc hoặc thay pin. Cách tốt nhất để làm sạch khu vực này là lau theo các đường thẳng từ ngoài vào trong. Đối với các khu vực khó tiếp cận và góc cạnh, việc làm sạch thủ công trước bằng cách làm sạch ướt được khuyến nghị.

    làm sạch sâu và phục hồi lớp phủ bảo vệ trên sàn cứng

    Thường thì, các loại sàn chịu lực được lắp đặt có lớp phủ phân tán polymer. Các lớp phủ này sẽ bị mòn theo thời gian, để lại các vết xước mà bụi bẩn có thể tích tụ. Việc làm sạch trở nên khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn. Việc phục hồi lớp phủ bảo vệ do đó là hợp lý vào các khoảng thời gian nhất định. Có hai cách để thực hiện điều này: Phục hồi lớp phủ bảo vệ và làm sạch sâu.

    Office floor covering coating

    Phục hồi lớp phủ bảo vệ là giai đoạn làm sạch trung gian, sử dụng phương pháp chà khô và làm sạch (phương pháp phun). Bằng cách này, các vết trầy xước và dấu vết sử dụng nhẹ được mài mòn, và lớp phủ bảo vệ bị mòn nhẹ được thay thế ở những khu vực chịu lực tác động đặc biệt mạnh. Ở phần mép, lớp phủ bảo vệ được điều chỉnh lại cho khớp với lớp phủ hiện có.

    Hệ thống làm sạch sau đây được sử dụng cho việc làm sạch sâu: Các phương pháp chà rửa ướt, hút bụi ướt và lau ướt, cũng như phủ lớp bảo vệ. Khác với việc phục hồi lớp phủ bảo vệ, làm sạch sâu loại bỏ tất cả các lớp phủ bảo vệ cũ/lớp phủ khác trên sàn, để cuối cùng sàn trần được phủ lại bằng hai đến ba lớp phủ.

    Việc phục hồi lớp phủ bảo vệ không thể thay thế cho việc làm sạch sâu truyền thống – tuy nhiên, nó có thể trì hoãn việc làm sạch sâu, vốn có thể rất tốn kém. Trong quá khứ, ví dụ, việc làm sạch sâu thường được thực hiện trong một tòa nhà một lần mỗi năm. Để giảm chi phí, các lớp phủ bảo vệ đã được phục hồi – một quy trình ít tốn kém hơn – hai lần một năm thay vì một lần, điều này tương đương với chi phí của một lần làm sạch sâu. Do đó, việc làm sạch sâu không còn cần thiết phải thực hiện hàng năm – mỗi hai năm là đủ.

    làm sạch khử trùng sàn cứng

    Máy lau sàn có thể được sử dụng để sử dụng chất khử trùng cho sàn nhà. Đối với ứng dụng này, cả liều lượng chính xác của hóa chất và thời gian tiếp xúc chính xác theo quy định của nhà sản xuất đều phải được tuân thủ. Hút nước bẩn cũng loại bỏ vi khuẩn một cách vĩnh viễn. Do đó, nguy cơ ô nhiễm được giảm thiểu tối đa. Nguy cơ lây nhiễm cho đội làm sạch do vi sinh vật trên tay được giảm thiểu nhờ phương pháp làm sạch sàn không tiếp xúc. Việc bảo vệ thích hợp trong quá trình chuẩn bị và theo dõi vẫn là điều cần thiết, vì chính những công việc này cũng tiềm ẩn rủi ro.

    Lượng hoạt chất đủ phải tiếp xúc với bề mặt sàn để sử dụng chất khử trùng hiệu quả. Để đạt được điều này, lưu lượng nước nên được lựa chọn phù hợp với loại sàn để đảm bảo độ ẩm đều. Vải sợi microfiber hoặc vật liệu đệm là công cụ hữu ích – chổi không phù hợp. Để tuân thủ thời gian tiếp xúc yêu cầu, công việc phải được thực hiện mà không sử dụng hút. Chất khử trùng chỉ được áp dụng lên sàn bằng máy lau sàn. Khu vực sau đó được để khô.

    Stairwell cleaning

    Những điều thú vị về việc làm sạch cầu thang

    Cầu thang có thể là những yếu tố thiết kế thực sự, được làm từ thép được xử lý bề mặt bằng phương pháp bắn bi hoặc gỗ quý. Chúng có thể là lối thoát chính hoặc chỉ là những lối đi bị bỏ quên giữa các tầng. Trong mỗi trường hợp, việc làm sạch cầu thang trở thành một thách thức vì điều kiện không gian khiến công việc trở nên vất vả. Tại sao làm sạch vẫn quan trọng? Những điều cần lưu ý khi lựa chọn các loại vật liệu lót sàn? Những lỗi phổ biến nhất của người vận hành là gì? Dưới đây là tổng quan.

    Tìm hiểu thêm

    Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Bền vững và đổi mới

    Việc làm sạch bản thân đã là một hoạt động bền vững, vì nó giúp duy trì giá trị và chức năng của các tòa nhà, cơ sở vật chất và máy móc. Hơn nữa, khi nói đến việc làm sạch tòa nhà, các yếu tố liên quan đến quản lý bền vững và hiệu quả thường đi đôi với nhau. Cuối cùng, để làm việc hiệu quả, điều quan trọng là phải giảm chi phí đồng thời duy trì hoặc cải thiện kết quả. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng công nghệ làm sạch tiết kiệm điện và nước, quy trình hiện đại hoặc các máy móc ergonomics giúp giảm bớt sức ép thể chất, từ đó cũng giảm thời gian người dùng có thể phải nghỉ ốm: Nói cách khác, các biện pháp mang lại lợi ích cho môi trường và con người một cách cân bằng. Ngành công nghiệp làm sạch hiện đang trải qua một sự biến đổi lớn, với các mô hình và phương pháp truyền thống ngày càng bị thay thế bởi các phương pháp linh hoạt và thân thiện với môi trường.

    Sử dụng công nghệ và tài nguyên một cách tiết kiệm.

    Về các khái niệm làm sạch thân thiện với môi trường, các chất tẩy rửa đóng vai trò quan trọng. Các chất gây hại cho môi trường và các chất có hại cho sức khỏe, chẳng hạn như axit photphoric hoặc axit gây dị ứng, phải được tránh sử dụng và thay thế bằng các chất tự nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là không nên lãng phí tài nguyên vào việc sản xuất các chất tự nhiên như vậy. Ngoài thành phần, hiệu suất làm sạch đóng vai trò quan trọng đối với các chất tẩy rửa được chứng nhận sinh thái. Ngay cả lượng nhỏ của dung dịch cô đặc cũng đủ để hỗ trợ hiệu quả cho người dùng trong công việc của họ.

    Giải pháp số hóa cho sự bền vững cao hơn

    Bền vững có liên quan mật thiết đến việc sử dụng các quy trình và khái niệm làm sạch phù hợp với tòa nhà cụ thể. Nhưng những cơ hội mà quá trình số hóa mang lại không nên bị bỏ qua. Ví dụ, các hệ thống có sẵn trên thị trường hỗ trợ việc làm sạch tòa nhà dựa trên nhu cầu, bằng cách kết hợp các cảm biến và phân tích dữ liệu do trí tuệ nhân tạo cung cấp. Mức độ đầy của các bình đựng xà phòng và giấy làm sạch được theo dõi, cũng như lượng người qua lại trong các khu vực cụ thể của tòa nhà, chẳng hạn như phòng họp. Nếu thông tin này được sử dụng một cách thông minh, có thể tiết kiệm đáng kể về mặt công sức lao động và vật tư tiêu hao.

    Sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng, vốn đại diện cho các quy trình một cách số hóa cho tất cả các tác vụ của nhà thầu dịch vụ tòa nhà, việc điều chỉnh các tác vụ làm sạch hàng ngày có thể được thực hiện nhanh chóng và không cần tiếp xúc trực tiếp, đồng thời được tích hợp vào kế hoạch làm sạch. Giao tiếp thời gian thực cho phép khách hàng, quản lý cơ sở và nhân viên làm sạch trao đổi thông tin một cách nhanh chóng. Các nhiệm vụ đặc biệt như khử trùng thêm các tay nắm cửa hoặc các bề mặt khác có thể được lập kế hoạch và thông báo một cách đáng tin cậy theo cách này.

    Không chỉ là một văn phòng sạch sẽ: Nước và không khí

    Không khí trong lành là yếu tố quan trọng hàng đầu trong môi trường làm việc, chẳng hạn như văn phòng, cơ sở công cộng hoặc cơ sở y tế. Ở những khu vực có mật độ dân cư cao, việc đảm bảo nguồn nước cung cấp đáng tin cậy cũng là một nhu cầu thiết yếu. Máy lọc không khí và máy phân phối nước uống qua ống dẫn là giải pháp bền vững và tiết kiệm chi phí để đảm bảo môi trường làm sạch và sạch sẽ, vượt trội so với việc chỉ lau chùi sàn và bề mặt.

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    Để có chất lượng không khí tốt: Máy lọc không khí

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    Nước mát từ máy phân phối nước uống: Hiệu quả về chi phí và làm sạch

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