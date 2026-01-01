Làm sạch văn phòng

Các văn phòng thường sử dụng thảm trải sàn. Để đạt được kết quả làm sạch tốt, nên hút bụi các phòng từ cửa ra vào, bắt đầu từ mép và luôn di chuyển vòi hút theo hướng chéo, di chuyển qua lại theo hình chữ V trên các khu vực chưa được làm sạch. Sử dụng vòi phun khe hẹp được khuyến nghị cho các khu vực hẹp.

Vì có nhiều người có mặt trong ngày, việc sử dụng máy hút bụi chạy bằng pin đã được chứng minh là phù hợp. Bạn được hưởng nhiều lợi ích so với các mô hình truyền thống: Không có nguy cơ vấp ngã do dây cáp gây ra cần phải được cảnh báo, và chi phí sửa chữa cho các dây cáp bị hư hỏng hoàn toàn được loại bỏ. Vì công việc có thể được thực hiện hoàn toàn tự do mà không cần phải tìm kiếm ổ cắm điện phù hợp, khoảng 20% thời gian làm việc có thể được tiết kiệm. Việc thay thế pin một cách đơn giản cho các loại máy móc khác nhau là khả thi nếu sử dụng một nền tảng thống nhất với cùng loại pin và công nghệ sạc. Máy hút bụi có dây hoặc chạy bằng pin có chức năng tiết kiệm năng lượng góp phần vào việc làm sạch bền vững, vì chúng cung cấp lực hút mạnh mẽ dù tiêu thụ ít năng lượng hơn, nhờ vào động cơ hiệu quả và công nghệ lưu lượng tối ưu.