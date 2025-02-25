Công ty Kärcher Municipal GmbH mới thành lập tập hợp đầy đủ các loại thiết bị đô thị. Dưới mô hình tổ chức mới này, các thương hiệu Holder và Kärcher hoàn toàn bổ sung cho nhau và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên các thế mạnh cốt lõi của từng thương hiệu. Đối với quý khách hàng, điều này có nghĩa là có thêm nhiều giải pháp cho nhiều ứng dụng hơn trong suốt cả năm. Với chất lượng hàng đầu, từ một nguồn duy nhất và đáng tin cậy, và tại nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Hãy lên xe và tin tưởng vào thiết bị đô thị có tương lai.

Máy quét đường phố Kärcher mang lại hiệu suất vượt trội ở mọi nơi. Trên các khu vực rộng lớn, cũng như các bề mặt khó khăn, đường sá, lối đi, bãi đậu xe, khu vực có cỏ và các cơ sở thể thao. Từ việc dọn dẹp mùa xuân, làm sạch bảo dưỡng các khu vực xanh vào mùa hè và mùa lá rụng, cho đến dịch vụ mùa đông. Với các công cụ khác nhau, mỗi máy móc chắc chắn này đều cung cấp giải pháp tối ưu hóa cho từng ứng dụng về mặt hiệu suất, vận hành và kinh tế. Và do đó, đây là một khoản đầu tư giữ được giá trị của nó trong nhiều năm.