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    Thiết bị làm sạch đô thị

    Các máy quét và bộ phận truyền động công cộng của chúng tôi với công suất từ 26 đến 156 HP (18,9 đến 115 kW) mang lại hiệu suất vượt trội cho mọi mục đích. Và chúng gây ấn tượng với kết quả hoàn hảo, độ bền cao và khả năng ứng dụng gần như vô hạn. Để khai thác hết tiềm năng của các bộ phận truyền động này, có sẵn các phụ kiện chuyên dụng. Giải pháp tối ưu cho các ứng dụng đa dạng nhất. Được phát triển hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu. Sự kết hợp giữa chuyên môn hàng đầu về công nghệ và ứng dụng mang lại hiệu quả chi phí xuất sắc nhờ việc sử dụng tối ưu công suất của các máy móc.

    Municipal equipment

    Bộ phận truyền động đa năng và máy quét của Kärcher và Holder

    Công ty Kärcher Municipal GmbH mới thành lập tập hợp đầy đủ các loại thiết bị đô thị. Dưới mô hình tổ chức mới này, các thương hiệu Holder và Kärcher hoàn toàn bổ sung cho nhau và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên các thế mạnh cốt lõi của từng thương hiệu. Đối với quý khách hàng, điều này có nghĩa là có thêm nhiều giải pháp cho nhiều ứng dụng hơn trong suốt cả năm. Với chất lượng hàng đầu, từ một nguồn duy nhất và đáng tin cậy, và tại nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Hãy lên xe và tin tưởng vào thiết bị đô thị có tương lai.

    Máy quét đường phố Kärcher mang lại hiệu suất vượt trội ở mọi nơi. Trên các khu vực rộng lớn, cũng như các bề mặt khó khăn, đường sá, lối đi, bãi đậu xe, khu vực có cỏ và các cơ sở thể thao. Từ việc dọn dẹp mùa xuân, làm sạch bảo dưỡng các khu vực xanh vào mùa hè và mùa lá rụng, cho đến dịch vụ mùa đông. Với các công cụ khác nhau, mỗi máy móc chắc chắn này đều cung cấp giải pháp tối ưu hóa cho từng ứng dụng về mặt hiệu suất, vận hành và kinh tế. Và do đó, đây là một khoản đầu tư giữ được giá trị của nó trong nhiều năm.

    Xe phù hợp cho mọi nhu cầu

    Các thiết bị mạnh mẽ đang được sử dụng – video hướng dẫn sử dụng

    MC 130

    MC 250 – khi bạn muốn điều tốt nhất!

    Dịch vụ mùa đông MIC 35/MIC 42

    Các tính năng được thiết kế kỹ lưỡng – hoàn toàn phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bạn.

    Bàn làm việc trên các máy móc công cộng của Kärcher và Holder có thể được trang bị với nhiều phụ kiện khác nhau, vừa tiện dụng vừa hiệu quả. Các tùy chọn như camera lùi, hệ thống radio có đầu đĩa CD, MP3, Bluetooth và hệ thống rảnh tay, ghế ngồi thoải mái và gương chiếu hậu có sưởi giúp nâng cao an toàn cho người lái và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ. Hệ thống được thiết kế tinh tế, bao gồm các bộ phận truyền động, dụng cụ và phụ kiện, mang lại mức độ chức năng và hiệu suất cao. Sự sẵn có cao của Phụ tùng thay thế được đảm bảo với thời gian giao hàng tối thiểu và việc dự trữ lâu dài đảm bảo khả năng hoạt động sẵn sàng và hiệu quả kinh tế lâu dài.

    Ausstattung

    Thiết bị tiện lợi và thoải mái

    Từ giá để đồ uống đến túi đựng tài liệu, từ ghế ngồi êm ái có hệ thống giảm xóc khí nén đến radio có đầu đĩa CD – những chi tiết trang bị tiện ích và thông minh giúp công việc của tài xế trở nên đặc biệt thoải mái.

    Konifguration

    Được cấu hình theo yêu cầu của bạn

    Các phụ kiện riêng lẻ như ống dẫn nước di động, Hệ thống tuần hoàn nước, truyền động bánh dẫn và hệ thống thủy lực mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng hiệu suất.

    crubbing device

    Sự linh hoạt của bạn nhờ vào vô số công cụ.

    Kärcher cung cấp các thiết bị phù hợp cho mọi công việc: bàn chải con lăn phía trước, hệ thống chổi có hoặc không có chổi bên, và hệ thống hút bụi cho làm sạch ngoài trời. Máy cắt cỏ, bàn chải làm cỏ và cánh tay tưới nước thủy lực cho việc bảo dưỡng khu vực xanh. Máy thổi tuyết, máy cày tuyết và bộ rải lắp trên nóc cho dịch vụ mùa đông. Máy làm sạch bằng áp lực cao và hệ thống rửa cho làm sạch ướt.

    Ersatzteile

    Độ tin cậy mà bạn có thể tin tưởng

    Chỉ có các linh kiện chính hãng Kärcher mới đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn Kärcher. Điều này áp dụng cho các chổi bên, dầu động cơ và chất lỏng thủy lực – cũng như tất cả các bộ phận hao mòn khác, Phụ tùng, chất bôi trơn và vật tư vận hành. Không có gì tốt hơn và đáng tin cậy hơn bản gốc.

    Hotline

    Những người hỗ trợ của bạn qua điện thoại

    Thân thiện. Có năng lực. Hướng đến giải pháp. Nhân viên tổng đài Kärcher rất am hiểu về tất cả các loại máy móc, phụ kiện và chất tẩy rửa để có thể cung cấp cho quý khách những lời khuyên chuyên nghiệp qua điện thoại.

    Serviceverträge

    Bảo đảm hiệu suất và giá trị

    Luôn đạt hiệu suất tối ưu: Với các hợp đồng dịch vụ của chúng tôi, máy làm sạch Kärcher của bạn luôn sẵn sàng sử dụng – nhờ vào các cuộc kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hoặc gói dịch vụ trọn gói.

    MIC 42 clearing away snow

    Giải pháp ứng dụng cho cấp thành phố

    Các giải pháp ứng dụng của chúng tôi cho khu vực đô thị cung cấp khái niệm giải pháp lý tưởng cho mọi nhu cầu và mọi mùa – dù là băng tuyết, bảo dưỡng khu vực xanh hay các ứng dụng đặc biệt, cũng như quét dọn và hút bụi.

    Tìm hiểu thêm

    Tài liệu quảng cáo để tải xuống

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    Tài liệu giới thiệu về các bộ phận truyền động công cộng

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    Tài liệu giới thiệu về thiết bị làm sạch đô thị

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    Xe quét đô thị MC 250

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    Tư vấn, dịch vụ và bán hàng

    Sự hài lòng của quý khách là mục tiêu của chúng tôi. Bạn chỉ có thể mua thiết bị đô thị Kärcher từ nhà phân phối chuyên nghiệp của Kärcher chuyên cung cấp thiết bị đô thị.

    Liên hệ với Kärcher Municipal:

    Kärcher Municipal GmbH | Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen, Germany

    Điện thoại:   +49 (0) 7121 930 7290
    Email:  info@municipal.kaercher.com