Tùy thuộc vào mức độ bẩn, thời gian có sẵn và loại vật liệu, máy phun hút được sử dụng theo nhiều phương pháp khác nhau.

Làm sạch một bước

Với công nghệ phun chiết xuất một bước thuần túy, nước lau sàn (gồm nước và chất tẩy rửa) được phun vào bề mặt sàn dưới áp suất thông qua vòi phun của máy phun chiết xuất. Cùng lúc đó, đất bẩn được hút lên lại ngay lập tức trong cùng một bước làm việc bằng vòi hút của máy dưới dạng nước bẩn. Phương pháp này được sử dụng cho việc làm sạch thảm sâu và làm sạch thảm tạm thời, cũng như cho việc làm sạch sâu các bề mặt bọc nệm.

Làm sạch hai bước

Trong phương pháp hai bước, dung dịch làm sạch được áp dụng theo từng khu vực trong bước đầu tiên bằng máy phun hút hoặc bình phun áp lực. Sau khi ngâm, nước bẩn được rửa sạch lại bằng máy hút nước phun và nước sạch. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho việc làm sạch sâu các thảm hoặc đồ nội thất bị bẩn nặng.

Phương pháp kết hợp

Tại đây, thảm được giặt bằng xà phòng và máy đĩa đơn. Khu vực được xử lý sau đó được rửa sạch bằng nước sạch bằng phương pháp phun hút. Phương pháp làm sạch này không phù hợp với đồ nội thất bọc vải.