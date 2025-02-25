Dịch vụ làm sạch thảm: làm sạch thảm và nội thất sâu vào sợi vải.
Thảm trong các tòa nhà công cộng, khách sạn, nhà hàng, văn phòng và cửa hàng bán lẻ phải chịu sự mài mòn nặng nề hàng ngày do lượng người qua lại. Đây chính là nơi mà các máy giặt thảm Kärcher của chúng tôi đã chứng minh được giá trị không thể thiếu trong việc làm sạch sâu. Chúng hoạt động bằng phương pháp phun hút và còn được gọi là máy phun hút, máy phun hoặc Puzzi. Trong quá trình phun rửa, nước được phun lên bề mặt sàn dưới áp lực, bụi bẩn được hòa tan và sau đó ngay lập tức được hút lại dưới dạng nước bẩn. Nhờ vào hiệu quả hút bụi vượt trội và độ ẩm còn lại thấp của máy giặt thảm Kärcher, các khu vực có thảm có thể được sử dụng lại ngay sau khi làm sạch. Khi kết hợp với công nghệ iCapsol, quy trình này cũng hoàn hảo cho việc làm sạch giữa các lần sử dụng. Máy giặt thảm Kärcher cũng rất lý tưởng để làm sạch sâu nội thất và ghế xe hơi. Với các phụ kiện phù hợp, chúng thậm chí có thể được sử dụng để lau chùi gạch.