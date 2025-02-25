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    Dịch vụ làm sạch thảm

    Máy làm sạch thảm Kärcher đảm bảo sự tươi mới và sạch sẽ. Các máy móc chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình trên các khu vực thảm bẩn trong các tòa nhà có mật độ sử dụng cao. Tuy nhiên, máy phun chiết xuất cũng giúp loại bỏ vết bẩn trên bề mặt vải của đồ nội thất bọc nệm hoặc ghế xe hơi.

    Dịch vụ làm sạch thảm: làm sạch thảm và nội thất sâu vào sợi vải.

    Thảm trong các tòa nhà công cộng, khách sạn, nhà hàng, văn phòng và cửa hàng bán lẻ phải chịu sự mài mòn nặng nề hàng ngày do lượng người qua lại. Đây chính là nơi mà các máy giặt thảm Kärcher của chúng tôi đã chứng minh được giá trị không thể thiếu trong việc làm sạch sâu. Chúng hoạt động bằng phương pháp phun hút và còn được gọi là máy phun hút, máy phun hoặc Puzzi. Trong quá trình phun rửa, nước được phun lên bề mặt sàn dưới áp lực, bụi bẩn được hòa tan và sau đó ngay lập tức được hút lại dưới dạng nước bẩn. Nhờ vào hiệu quả hút bụi vượt trội và độ ẩm còn lại thấp của máy giặt thảm Kärcher, các khu vực có thảm có thể được sử dụng lại ngay sau khi làm sạch. Khi kết hợp với công nghệ iCapsol, quy trình này cũng hoàn hảo cho việc làm sạch giữa các lần sử dụng. Máy giặt thảm Kärcher cũng rất lý tưởng để làm sạch sâu nội thất và ghế xe hơi. Với các phụ kiện phù hợp, chúng thậm chí có thể được sử dụng để lau chùi gạch.

    Kärcher spray extraction devices can be used in different methods.

    Kärcher cung cấp những phương pháp chiết xuất bằng phun nào?

    Tùy thuộc vào mức độ bẩn, thời gian có sẵn và loại vật liệu, máy phun hút được sử dụng theo nhiều phương pháp khác nhau.

    Làm sạch một bước

    Với công nghệ phun chiết xuất một bước thuần túy, nước lau sàn (gồm nước và chất tẩy rửa) được phun vào bề mặt sàn dưới áp suất thông qua vòi phun của máy phun chiết xuất. Cùng lúc đó, đất bẩn được hút lên lại ngay lập tức trong cùng một bước làm việc bằng vòi hút của máy dưới dạng nước bẩn. Phương pháp này được sử dụng cho việc làm sạch thảm sâu và làm sạch thảm tạm thời, cũng như cho việc làm sạch sâu các bề mặt bọc nệm.

    Làm sạch hai bước

    Trong phương pháp hai bước, dung dịch làm sạch được áp dụng theo từng khu vực trong bước đầu tiên bằng máy phun hút hoặc bình phun áp lực. Sau khi ngâm, nước bẩn được rửa sạch lại bằng máy hút nước phun và nước sạch. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho việc làm sạch sâu các thảm hoặc đồ nội thất bị bẩn nặng.

    Phương pháp kết hợp

    Tại đây, thảm được giặt bằng xà phòng và máy đĩa đơn. Khu vực được xử lý sau đó được rửa sạch bằng nước sạch bằng phương pháp phun hút. Phương pháp làm sạch này không phù hợp với đồ nội thất bọc vải.

    Các loại vải nào có thể được làm sạch bằng máy giặt thảm Kärcher?

    Tất cả các loại thảm trải sàn bằng vải có lớp nền, keo dán hoặc vật liệu cố định đều có khả năng giữ màu và chống ẩm, chống dung môi đều phù hợp. Bạn nên kiểm tra xem điều này có đúng hay không ở một vị trí không dễ thấy, ví dụ như mặt dưới của ghế sofa hoặc thảm dưới tủ. Tuy nhiên, đừng quyết định xem máy giặt thảm có phù hợp với dự án của bạn hay không cho đến khi mọi thứ khô ráo trở lại. Bạn cũng nên kiểm tra trước xem lớp lót thảm và vật liệu lót có bị co lại hoặc phai màu hay không. Các vật liệu thấm hút, chủ yếu là vật liệu xốp, dẫn đến thời gian khô lâu hơn. Bề mặt nhìn thấy được tất nhiên phải có độ bền màu và được làm từ các loại sợi phù hợp.

    Many textiles can be treated with Kärcher carpet cleaner

    Chất tẩy rửa dùng để làm sạch thảm và nội thất

    Hệ thống Kärcher đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho việc làm sạch sâu và nhẹ nhàng thảm và nội thất. Các máy làm sạch đặc biệt mạnh mẽ khi sử dụng cùng với các chất tẩy rửa dạng lỏng được tùy chỉnh của Kärcher có công thức làm khô nhanh, phù hợp cho thảm, thảm trải sàn, nội thất, ghế xe hơi và các bề mặt vải khác. Kết quả là sự sạch sẽ rõ rệt và mùi hương dễ chịu trong phòng, thời gian khô nhanh và khả năng đi lại trên bề mặt ngay lập tức.

    Đi đến các chất tẩy rửa
    Kärcher has developed the iCapsol Encapsulation Technology

    Công nghệ iCapsol

    Kärcher đã phát triển công nghệ iCapsol đóng gói đặc biệt dành cho việc làm sạch trung gian đơn giản và hiệu quả. Nó thâm nhập sâu vào bụi bẩn, hòa tan nó trong sâu thẳm của sợi vải, bao bọc nó lại và sau đó loại bỏ hoàn toàn.

    Máy giặt thảm Kärcher – nơi các chuyên gia muốn đảm bảo sự tươi mới và làm sạch.

    A Kärcher BRC 40/22 in a public building

    Công trình công cộng

    Các khu vực giao thông công cộng đông đúc đặt ra yêu cầu cao về việc làm sạch hàng ngày, duy trì vẻ ngoài sạch sẽ và làm sạch bảo dưỡng để giữ giá trị.

    A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in a hotel

    Khách sạn và ẩm thực

    Sự sạch sẽ và tươi mới là yêu cầu bắt buộc trong ngành dịch vụ khách sạn. Với nhu cầu cao về sự thoải mái và tiết kiệm.

    A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in an office

    Văn phòng và cơ sở kinh doanh

    Giảm thiểu vi sinh vật gây bệnh và chất gây dị ứng tại nơi làm việc giúp bảo vệ nhân viên khỏi các bệnh tật. Làm sạch thảm sâu góp phần tạo ra một môi trường làm việc làm sạch.

    Độc đáo trên toàn thế giới: Máy hút bụi giặt bằng pin đầu tiên

    Khả năng linh hoạt không dây - đó chính là điểm mạnh của Puzzi 9/1 Bp, thiết bị phun hút bằng pin chuyên nghiệp duy nhất trên thị trường. Pin 36V mạnh mẽ được trang bị màn hình LCD hiển thị thông tin pin, cho phép xem thời gian sử dụng còn lại, thời gian sạc còn lại và dung lượng pin theo thời gian thực. Pin này tương thích với tất cả các thiết bị trên nền tảng pin 36V Kärcher Battery Power+.

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    Kärcher Puzzi 971 Bp Pack