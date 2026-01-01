Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Cleaning in agriculture | Kärcher

    Làm sạch trong nông nghiệp

    Đảm bảo mức độ sạch sẽ và vệ sinh cao nhất trong nông nghiệp giúp gia tăng lợi nhuận và duy trì giá trị tài sản nhờ việc cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, tối ưu hóa công suất sử dụng máy móc và giảm thiểu chi phí bảo trì. Máy móc được bảo dưỡng tốt sẽ vận hành ổn định và ngăn chặn sự phát tán mầm bệnh từ khu vực này sang khu vực khác. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh chuồng trại sạch sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi và hạn chế các rủi ro về sức khỏe. Đồng thời, công tác làm sạch trong nông nghiệp cũng mang lại điều kiện làm việc trong lành và an toàn hơn cho người lao động tại trang trại.

    Cleaning in agriculture with a high pressure washer

    Các lĩnh vực ứng dụng

    Chăn nuôi gia súc

    Kärcher: Hygiene for dairy and cattle farming

    Chăn nuôi bò sữa và bò thịt

    Kärcher: Pig farming

    Chăn nuôi heo

    Kärcher: Poultry farming

    Chăn nuôi gia cầm

    Kärcher: Fish farm

    Trang trại nuôi cá

    Kärcher: Horse husbandry

    Chăn nuôi ngựa

    Kärcher: Animal disease prevention

    Phòng ngừa bệnh tật ở động vật

    Kärcher: Digitisation in agriculture

    Số hóa trong nông nghiệp

    Xung quanh trang trại

    Agricultural machinery and implements

    Làm sạch máy móc và dụng cụ nông nghiệp

    Cleaning warehouses and halls

    Làm sạch kho chứa nông sản

    Kärcher: Solar and photovoltaic panel cleaning

    Làm sạch tấm pin mặt trời và tấm pin quang điện

    Cleaning in the farm shop

    Các cửa hàng làm sạch trong ngành thực phẩm

    Cleaning in food production

    Làm sạch trong sản xuất thực phẩm

    Kärcher: Silo cleaning in agriculture

    Làm sạch silo trong nông nghiệp

    Kärcher: Cleaning a biogas plant

    Làm sạch nhà máy biogas

    Kärcher: Digitisation in agriculture

    Số hóa trong nông nghiệp

    Các ứng dụng nông nghiệp khác

    Fruit and vegetable cultivation

    Trồng trọt cây ăn quả và rau củ

    Cleaning in viticulture

    Làm sạch trong ngành trồng nho

    Các sản phẩm phù hợp cho lĩnh vực ứng dụng của bạn

    Kärcher: Industrial vacuums

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: Push scrubber dryers

    Máy hút bụi ướt/khô

    Kärcher: Push sweepers

    Máy hút bụi

    Kärcher: Hot water high-pressure cleaners

    Xe chở thiết bị công cộng/xe quét đường

    Dry ice blaster

    Thiết bị điện ngoài trời

    Sales Guide Agriculture

    Hướng dẫn bán hàng ngành Nông nghiệp

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    Sales Guide Cleaning Agents in Agriculture

    Hướng dẫn bán hàng về các chất tẩy rửa trong nông nghiệp

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