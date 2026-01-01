Đảm bảo mức độ sạch sẽ và vệ sinh cao nhất trong nông nghiệp giúp gia tăng lợi nhuận và duy trì giá trị tài sản nhờ việc cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, tối ưu hóa công suất sử dụng máy móc và giảm thiểu chi phí bảo trì. Máy móc được bảo dưỡng tốt sẽ vận hành ổn định và ngăn chặn sự phát tán mầm bệnh từ khu vực này sang khu vực khác. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh chuồng trại sạch sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi và hạn chế các rủi ro về sức khỏe. Đồng thời, công tác làm sạch trong nông nghiệp cũng mang lại điều kiện làm việc trong lành và an toàn hơn cho người lao động tại trang trại.