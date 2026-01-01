Làm sạch trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt giúp bảo vệ sức khỏe của động vật và tăng lợi nhuận. Để bò đạt được sản lượng cao trong suốt cuộc đời, môi trường phải được duy trì sạch sẽ ngay từ khi bê con mới sinh. Làm sạch cũng đặc biệt quan trọng trong khu vực vắt sữa nhạy cảm của bò sữa, vì đây là ranh giới giữa chăn nuôi và thực phẩm.

Ngoài ra, việc duy trì mức độ Làm sạch cao trong chuồng trại giúp giảm thiểu Rủi ro sức khỏe và góp phần giảm chi phí thuốc men. Điều này đặc biệt đúng đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát bệnh lở mồm long móng, một bệnh truyền nhiễm cao. Làm sạch trong chuồng trại và khu vực trang trại đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật. Thiết bị và quy trình làm sạch chuyên nghiệp giúp phá vỡ chuỗi lây nhiễm và giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, việc làm sạch không nên chỉ tập trung vào chuồng trại và khu vực nuôi bê. Sự sạch sẽ của các phương tiện vận chuyển động vật và silo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe của động vật. Một cái nhìn toàn diện và việc kiểm soát làm sạch một cách nhất quán trong tất cả các khía cạnh của chăn nuôi bò và chăn nuôi bò sữa có thể ngăn ngừa sự suy giảm hiệu suất và các vấn đề sức khỏe ở động vật.