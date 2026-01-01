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    Các biện pháp làm sạch toàn diện trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt

    Làm sạch là một phần quan trọng của an toàn sinh học trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt. Các quy trình làm sạch đúng cách trong quá trình sinh sản và nuôi dưỡng bê con nhạy cảm trong chuồng trại, dọc theo chuỗi cung ứng thức ăn cũng như trong phòng vắt sữa đóng vai trò quan trọng. Học những kiến thức cơ bản và kỹ thuật làm sạch nào phù hợp nhất cho từng trường hợp.

    Cleaning to achieve dairy and cattle hygiene on the farm

    Làm sạch trong chăn nuôi bò: Từ an toàn sinh học đến hiệu quả kinh tế

    Làm sạch trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt giúp bảo vệ sức khỏe của động vật và tăng lợi nhuận. Để bò đạt được sản lượng cao trong suốt cuộc đời, môi trường phải được duy trì sạch sẽ ngay từ khi bê con mới sinh. Làm sạch cũng đặc biệt quan trọng trong khu vực vắt sữa nhạy cảm của bò sữa, vì đây là ranh giới giữa chăn nuôi và thực phẩm.

    Ngoài ra, việc duy trì mức độ Làm sạch cao trong chuồng trại giúp giảm thiểu Rủi ro sức khỏe và góp phần giảm chi phí thuốc men. Điều này đặc biệt đúng đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát bệnh lở mồm long móng, một bệnh truyền nhiễm cao. Làm sạch trong chuồng trại và khu vực trang trại đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật. Thiết bị và quy trình làm sạch chuyên nghiệp giúp phá vỡ chuỗi lây nhiễm và giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, việc làm sạch không nên chỉ tập trung vào chuồng trại và khu vực nuôi bê. Sự sạch sẽ của các phương tiện vận chuyển động vật và silo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe của động vật. Một cái nhìn toàn diện và việc kiểm soát làm sạch một cách nhất quán trong tất cả các khía cạnh của chăn nuôi bò và chăn nuôi bò sữa có thể ngăn ngừa sự suy giảm hiệu suất và các vấn đề sức khỏe ở động vật.

    Các công việc làm sạch trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt

    Kärcher: Cowshed cleaning in dairy cow and cattle farming

    Làm sạch chuồng bò trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt

    Cleaning a milking parlour

    Làm sạch phòng vắt sữa

    Cleaning a calf enclosure with a Kärcher pressure washer

    Làm sạch chuồng nuôi bê

    Preventing foot-and-mouth disease through cleaning

    Phòng ngừa bệnh lở mồm long móng

    Cleaning livestock transporters

    Làm sạch phương tiện vận chuyển gia súc

    Silo cleaning

    Làm sạch silo

    Cleaning agricultural machines and tools

    Làm sạch máy móc và dụng cụ nông nghiệp

    Cleaning farming warehouses

    Làm sạch kho chứa dụng cụ nông nghiệp

    Cleaning a biogas plant

    Làm sạch nhà máy biogas

    Cleaning solar and photovoltaic panels

    Làm sạch các tấm pin mặt trời và tấm pin quang điện

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