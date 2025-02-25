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    Các sản phẩm làm sạch và chăm sóc chuyên nghiệp

    Làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng: Nồng độ cao mang lại hiệu suất xuất sắc cùng khả năng tương thích cao với vật liệu và tiết kiệm chất tẩy rửa. Các sản phẩm tẩy rửa và chất tẩy rửa của Kärcher mang lại nhiều lợi ích phù hợp cho các ngành công nghiệp, thương mại và thực phẩm.

    Bảng thông tin an toàn

    Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn an toàn khi sử dụng hóa chất tại đây:

    Bảng thông tin an toàn

    Một thiết bị làm sạch. Một chất tẩy rửa. Một nhà sản xuất: Đó là Kärcher.

    Các chuyên gia về làm sạch hiểu rõ điều gì thực sự quan trọng trong công việc này: hiệu suất và sự ân cần xuất sắc kết hợp với việc bảo vệ con người, máy móc và môi trường. Và tất nhiên là sự an toàn của người vận hành.

    Hai yếu tố quan trọng khác là thời gian và năng suất. Để tận dụng hiệu quả những ưu điểm này, bạn cần một hệ thống hoàn hảo kết hợp giữa thiết bị làm sạch, chất tẩy rửa và phụ kiện. Hệ thống Kärcher. Bao gồm dịch vụ chuyên nghiệp. Từ một thương hiệu dẫn đầu thị trường toàn cầu.

    Detergents

    Mười lý do tuyệt vời để sử dụng các sản phẩm tẩy rửa của Kärcher.

    Nếu một lý do chính đáng có thể giúp bạn đưa ra quyết định, thì mười lý do chính đáng chỉ đơn giản có nghĩa là không có quyết định nào cần phải đưa ra.

    • Công thức hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí
      Chỉ sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao nhất cho các sản phẩm tẩy rửa của Kärcher. Điều này cho phép sử dụng các sản phẩm với liều lượng rất thấp và tiết kiệm chi phí.

    • Công thức dễ tách được cấp bằng sáng chế.
      Nhiều sản phẩm của Kärcher được sản xuất bằng các công thức dễ tách, giúp tách nhanh pha nước và pha dầu trong thiết bị tách dầu, từ đó hỗ trợ tuân thủ các quy định pháp luật.
    • Công thức tương thích với vật liệu, chứa các thành phần chống ăn mòn và các chất phụ gia đặc biệt khác.
      Chất tẩy rửa Kärcher được pha chế đặc biệt để sử dụng trong các thiết bị làm sạch Kärcher. Các công thức này giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu nhất đồng thời vẫn làm máy hoạt động nhẹ nhàng. Nhiều chất tẩy rửa chứa các thành phần đặc biệt để làm sạch và bảo vệ máy móc.

    • Chịu áp suất cao và ổn định nhiệt lên đến 150°C
      Chất tẩy rửa áp lực cao Kärcher được pha chế đặc biệt để sử dụng trong máy phun rửa áp lực cao.

    • Cải tiến liên tục của bộ phận phát triển của Kärcher
      Các chất tẩy rửa của Kärcher được nghiên cứu và phát triển liên tục nhằm nâng cao hiệu quả làm sạch, rút ngắn thời gian tiếp xúc và cung cấp các công thức thân thiện với môi trường hơn.

    • Chịu trách nhiệm về môi trường, con người và máy móc
      Kärcher luôn tránh sử dụng các dung môi không cần thiết, kim loại nặng và các chất khác có hại cho môi trường và đe dọa sức khỏe con người. Để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho người vận hành, máy móc và môi trường.

    • Thân thiện với môi trường nhờ giảm thiểu bao bì.
      Chất tẩy rửa Kärcher có độ tập trung cao nên cần ít vật liệu đóng gói hơn. Điều này giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thuận tiện cho việc xử lý vật liệu đóng gói.

    • Được phát triển để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất.
      Nhiều sản phẩm tẩy rửa của Kärcher đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và có thể sử dụng trong tất cả các khu vực sản xuất thực phẩm theo quy định. 

    • Hiệu suất tốt nhất với mùi hương tươi mát
      Nhiều sản phẩm tẩy rửa của Kärcher chứa các hương liệu như tinh dầu chanh để loại bỏ mùi hôi khó chịu và để lại bề mặt sạch sẽ và tươi mới.

    • Hệ thống hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất
      Hệ thống Kärcher được xây dựng dựa trên chuyên môn mang lại lợi ích cho người vận hành: một nhà sản xuất duy nhất cho máy móc, chất tẩy rửa và phụ kiện. Một đối tác liên hệ duy nhất để hỗ trợ và tư vấn.

    Nghiên cứu, phát triển và sản xuất cùng bởi Kärcher.

    Các chất tẩy rửa và chất bảo dưỡng của Kärcher cũng đa năng và hiệu quả không kém các máy móc mà chúng được sử dụng vì được phát triển riêng cho các máy làm sạch của Kärcher. Đây là cách duy nhất để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống máy móc và chất tẩy rửa. Kärcher đã nhận ra điều này từ rất sớm và đã lấy đó làm trọng tâm trong hoạt động Nghiên cứu và Phát triển của mình. Đó là nền tảng của thành công và là kim chỉ nam cho suy nghĩ và hành động của chúng tôi.

    Detergents

    Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&amp;D) đang ngày càng trở nên quan trọng, khi những thách thức và yêu cầu đặt ra không chỉ đối với các máy móc mà còn đối với toàn bộ hệ thống làm sạch tiếp tục gia tăng. Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu suất đồng thời tiếp tục bảo vệ môi trường? Làm thế nào để giảm chi phí mà không ảnh hưởng tiêu cực đến công suất hoặc chất lượng? Các câu hỏi mà Kärcher và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi từ các lĩnh vực công nghệ và hóa học đa dạng đang tìm kiếm những câu trả lời tốt nhất có thể. Xuyên suốt các lĩnh vực trên thị trường và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và người dùng chuyên nghiệp.

    Các chuyên gia của chúng tôi phân tích mọi loại bụi bẩn trên tất cả các bề mặt để đảm bảo rằng chúng có thể được lỏng hoá, thu gom và xử lý một cách hiệu quả. Mọi thứ mà chúng tôi phát triển đều mang tính hệ thống, cả về mặt chữ nghĩa lẫn về phương pháp tiếp cận toàn diện mà chúng tôi áp dụng. Và mọi công việc đều được thực hiện bởi Kärcher. Hiệu suất cao và hiệu quả của các sản phẩm làm sạch Kärcher là kết quả của hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển tại các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Với tư cách là nhà sản xuất thiết bị làm sạch hàng đầu thế giới, chúng tôi đã thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới trở thành nhà cung cấp hệ thống hàng đầu từ lâu, và kiến thức chuyên môn cùng công nghệ của chúng tôi hiện đang thiết lập tiêu chuẩn cho ngành.

    Với tư cách là nhà cung cấp giải pháp làm sạch toàn diện, Kärcher không chỉ phát triển công thức chất tẩy rửa dành cho các máy của Kärcher mà còn tự sản xuất các sản phẩm làm sạch. Việc tự xuất chất tẩy rửa của chúng tôi nhằm đảm bảo có thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, đồng thời đảm bảo khả năng giao hàng, giảm thiểu tác động đến môi trường bằng cách loại bỏ hoàn toàn việc vận chuyển không cần thiết.

    Reinigungsmittel Produktion

    Khái niệm về nhà cung cấp hệ thống của chúng tôi không chỉ bao gồm việc cung cấp máy móc làm sạch, mà còn bao gồm việc phát triển và sản xuất các chất tẩy rửa. Nhờ hệ thống sản xuất và đóng gói nội bộ, chúng tôi có thể kiểm soát hoàn toàn quá trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa Kärcher, từ đó đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà chúng tôi mong đợi. Bằng cách sử dụng các hệ thống pha chế và đóng gói hiện đại, chúng tôi có thể đảm bảo hiệu suất làm sạch xuất sắc liên tục của các sản phẩm của mình. Điều này cũng đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi luôn có hàng và sẵn sàng để giao hàng mọi lúc.

    Trong hệ thống linh hoạt của chúng tôi, từ chai 0,5 lít đến bồn chứa 20.000 lít đều có thể được nạp đầy nhanh chóng và với hiệu suất tối đa từ các bồn trộn 25.000 lít. Nhờ thời gian phản hồi nhanh trong quá trình sản xuất, các sản phẩm của chúng tôi luôn được phát triển theo công nghệ tiên tiến nhất. Bằng cách sử dụng các hệ thống hiện đại nhất của riêng mình trong quá trình sản xuất và lưu trữ sản phẩm tại chính nhà máy sản xuất, Kärcher đang đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường. Tất cả các phương tiện vận chuyển không cần thiết đều được loại bỏ và hàng hóa được giao trực tiếp từ nhà máy sản xuất đến khắp nơi trên thế giới.

    Chất tẩy PressurePro Natural Active Cleaner RM 82N

    Chất tẩy rửa kiềm mạnh áp suất cao của Kärcher được sản xuất từ các thành phần tái tạo, loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu bằng sức mạnh của thiên nhiên.

    Thông tin chi tiết
    RM 82N Bubble