Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hau kính và bề mặt | Kärcher

    MÁY LAU KÍNH VÀ BỀ MẶT: Đa năng, thiết kế công thái học

    Máy hút bụi ướt chuyên dụng WVP 10 của chúng tôi là một thiết bị hút bụi ướt nhẹ nhàng, phù hợp cho mọi loại bề mặt phẳng. Làm sạch dễ dàng, không để lại vết bẩn với thiết bị cầm tay chuyên nghiệp, bền bỉ này: có thể sử dụng ở các vị trí ngang, dọc và thậm chí cả trên cao. Hoàn hảo để làm sạch cửa sổ, gạch men, gương, tủ rượu vang, v.v.

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    Dễ dàng hơn, nhanh hơn, tiện lợi hơn. Tính linh hoạt tiên phong.

    Không quan trọng bạn sử dụng máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin WVP 10 của chúng tôi để làm sạch cửa sổ hay để lau chùi gạch men, gương, tủ trưng bày, quầy bar hoặc bất kỳ bề mặt phẳng nào khác. Yếu tố quyết định là bạn có thể đạt được kết quả làm sạch không để lại vết bẩn với các máy nhẹ và cầm tay ở mọi vị trí, thậm chí cả ở vị trí trên cao nếu cần thiết – hơn nữa, bạn có thể tiếp cận sát các cạnh nhờ vào giá đỡ có thể điều chỉnh bằng tay.

    Ngang, dọc, chéo, từ trên cao và bất kỳ hướng nào bạn cần: máy lau kính và bề mặt WVP 10 của chúng tôi thực hiện mọi chuyển động một cách hoàn hảo và mang lại kết quả làm sạch tối ưu, không để lại vết trên mọi vị trí.

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    Chất tẩy rửa

    Mỗi ngày, thiết bị làm sạch bề mặt hoặc kính: chúng tôi cung cấp cho bạn đầy đủ các loại chất tẩy rửa sẵn sàng sử dụng. Khô nhanh và không để lại vết, nhẹ nhàng với vật liệu và thân thiện với môi trường.

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    Pin và bộ sạc pin

    Pin dự phòng cung cấp cho bạn một khoảng thời gian làm việc dự phòng hữu ích, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Nguyên tắc chung, bộ sạc nhanh cho phép bạn sử dụng liên tục suốt cả ngày.

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    Phụ kiện hữu ích

    Với các vòi hút và cây lau kính có độ rộng khác nhau, bộ dụng cụ bình xịt hoặc khăn microfiber bổ sung, bạn có thể trang bị thêm các phụ kiện hữu ích cho máy của mình để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

    Thiết bị và dữ liệu kỹ thuật

    WVP 10 đi kèm với pin (thời lượng sử dụng 30 phút), chất tẩy rửa, bộ sạc pin, bình xịt và vỏ lau bằng vải microfiber. Phiên bản WVP 10 Adv cũng đi kèm với một pin có thể thay thế, một vòi hút hẹp có thể thay thế, một khăn lau microfiber thứ hai, cùng với một bộ sạc nhanh thay thế cho phiên bản đơn giản hơn, giúp bạn có thể làm việc gần như liên tục.

    Động cơ hoạt động nhanh chóng đảm bảo khả năng hút nước bẩn vượt trội, được thu gom trong một bình chứa có dung tích 200 mililit. Bình chứa có thể được xả hết nhanh chóng và dễ dàng, và có thể được rửa trong máy rửa chén nếu cần thiết.

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