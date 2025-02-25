Máy hau kính và bề mặt | Kärcher

Không quan trọng bạn sử dụng máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin WVP 10 của chúng tôi để làm sạch cửa sổ hay để lau chùi gạch men, gương, tủ trưng bày, quầy bar hoặc bất kỳ bề mặt phẳng nào khác. Yếu tố quyết định là bạn có thể đạt được kết quả làm sạch không để lại vết bẩn với các máy nhẹ và cầm tay ở mọi vị trí, thậm chí cả ở vị trí trên cao nếu cần thiết – hơn nữa, bạn có thể tiếp cận sát các cạnh nhờ vào giá đỡ có thể điều chỉnh bằng tay.

Ngang, dọc, chéo, từ trên cao và bất kỳ hướng nào bạn cần: máy lau kính và bề mặt WVP 10 của chúng tôi thực hiện mọi chuyển động một cách hoàn hảo và mang lại kết quả làm sạch tối ưu, không để lại vết trên mọi vị trí.