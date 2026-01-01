1. Cần sửa chữa? Không thành vấn đề.

Chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, ứng dụng Dịch vụ (Service app), fax hoặc email. Máy Kärcher của bạn sẽ nhanh chóng được sửa chữa chuyên nghiệp và sẵn sàng hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

2. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin

Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, bạn sẽ nhận được xác nhận đơn hàng thông qua ứng dụng Dịch vụ, email hoặc fax. Bạn hoàn toàn có thể an tâm khi đồng hành cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng của Kärcher.

3. Lên lịch hẹn nhanh chóng

Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn với bạn. Nhờ hệ thống lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả, chúng tôi sẽ có mặt tận nơi trong thời gian nhanh nhất có thể. Lịch hẹn sẽ được xác nhận với bạn qua email hoặc fax.

4. Sửa chữa chuẩn chất lượng Kärcher

Một kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo chuyên sâu sẽ đến tận nơi và xử lý thiết bị của bạn. Dựa trên mô tả lỗi mà bạn cung cấp, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ mang theo sẵn các phụ tùng thay thế cần thiết.

5. Báo cáo dịch vụ tức thì

Ngay khi kỹ thuật viên khắc phục xong sự cố, bạn sẽ lập tức nhận được báo cáo dịch vụ qua email hoặc fax. Báo cáo này cung cấp cho bạn chi tiết về các phụ tùng đã được lắp đặt và những bộ phận nào của máy đã được sửa.

6. Quy trình xử lý đơn giản

Nếu hạng mục sửa chữa của bạn không nằm trong gói dịch vụ Kärcher hoặc không được miễn phí theo diện bảo hành, bạn sẽ nhận được hóa đơn qua email hoặc đường bưu điện. Dịch vụ tuyệt vời nhất luôn là dịch vụ tinh gọn và đơn giản nhất.

Liên hệ trực tiếp với dịch vụ chăm sóc khách hàng:

Điện thoại: 1900 5715 99

E-mail: info-vn@karcher.com