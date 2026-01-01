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    Dịch vụ Kärcher – Dịch vụ sửa chữa

    Với chúng tôi, gần gũi khách hàng chính là luôn hiện diện bên bạn. Trên toàn cầu. Chính xác tại nơi bạn ở và nơi bạn cần. Hỗ trợ ngay lập tức khi thiết bị gặp sự cố hoặc có trục trặc cấp bách trong quá trình sử dụng. Mọi lúc. Mọi ngày.

    Reparaturservice

    Bạn quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi mang đến sự an tâm.

    An tâm nghĩa là luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nơi mà sự hiện diện thực tế quan trọng hơn mọi lời nói. Luôn cam kết 100% cùng mạng lưới dịch vụ toàn diện. Đó hẳn là tiêu chuẩn của bạn, và luôn là tiêu chuẩn của chúng tôi.

    Bởi chúng tôi là nhà cung cấp hệ thống mang đến trọn bộ các giải pháp sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi luôn sẵn sàng: Bạn sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ của chúng tôi trong suốt vòng đời hoạt động của máy Kärcher. Bất cứ khi nào bạn cần, chúng tôi hoặc đối tác dịch vụ sẽ có mặt tận nơi. Tại doanh nghiệp của bạn. Nơi thiết bị vận hành. Bất cứ nơi đâu.

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    Kärcher Service-Angebot

    Chuỗi dịch vụ của Kärcher

    Bạn làm việc với các dòng máy làm sạch chuyên dụng và cần đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc luôn sẵn sàng vận hành bất cứ lúc nào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Để làm được điều đó, bạn cần một đối tác mang lại nhiều giá trị hơn chỉ là thiết bị: Máy móc và hóa chất làm sạch đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến, cùng sự tư vấn và đào tạo từ chuyên gia. Đi kèm là chuỗi dịch vụ đáp ứng mọi kỳ vọng của bạn. Dịch vụ xử lý tận nơi nhanh chóng và đáng tin cậy. Đầy đủ các công cụ, phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao cần thiết. Cùng các gói kiểm tra, bảo trì và dịch vụ trọn gói được thiết kế tối ưu. Tóm lại: Đó chính là Dịch vụ Kärcher. Một dịch vụ mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối. Chúng tôi cam kết.

    Mạng lưới dịch vụ Kärcher

    Dịch vụ hạng nhất là một phần thiết yếu trong hệ thống Kärcher. Thông qua mạng lưới dịch vụ toàn cầu toàn diện cùng đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ chất lượng hàng đầu. Chúng tôi phản hồi nhanh chóng và luôn dự trữ sẵn mọi phụ tùng cũng như công cụ cần thiết. Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo bài bản và hiểu rõ tường tận thiết bị mà bạn đang sử dụng. Và bất kể nhu cầu hay yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ – từ tư vấn qua điện thoại cho đến các chương trình đào tạo.

    Khoảng 1.000 kỹ thuật viên dịch vụ tại hơn 60 chi nhánh trên toàn thế giới luôn túc trực để trợ giúp bạn. Cùng với các đối tác, mạng lưới bán hàng và dịch vụ liên kết chặt chẽ của chúng tôi trải rộng khắp 182 quốc gia trên mọi lục địa, với tổng cộng hơn 5.000 kỹ thuật viên.

    Kärcher Service-Netz
    To the dealer search

    Sửa chữa tận nơi

    Trong trường hợp cần sửa chữa, bạn sẽ nhận được một dịch vụ hạng nhất, nhanh chóng và hiệu quả từ chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành mọi yêu cầu dịch vụ nhanh nhất có thể nhằm mang lại cho bạn sự hài lòng tuyệt đối. Quy trình được mô tả dưới đây minh chứng cho việc hệ thống dịch vụ của chúng tôi vận hành hiệu quả ra sao. Dịch vụ khách hàng thực sự có thể xuất sắc và đơn giản đến vậy.

    Reparatur vor Ort

    Quy trình sửa chữa:

    1. Cần sửa chữa? Không thành vấn đề.
    Chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, ứng dụng Dịch vụ (Service app), fax hoặc email. Máy Kärcher của bạn sẽ nhanh chóng được sửa chữa chuyên nghiệp và sẵn sàng hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

    2. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin
    Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, bạn sẽ nhận được xác nhận đơn hàng thông qua ứng dụng Dịch vụ, email hoặc fax. Bạn hoàn toàn có thể an tâm khi đồng hành cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng của Kärcher.

    3. Lên lịch hẹn nhanh chóng
    Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn với bạn. Nhờ hệ thống lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả, chúng tôi sẽ có mặt tận nơi trong thời gian nhanh nhất có thể. Lịch hẹn sẽ được xác nhận với bạn qua email hoặc fax.

    4. Sửa chữa chuẩn chất lượng Kärcher
    Một kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo chuyên sâu sẽ đến tận nơi và xử lý thiết bị của bạn. Dựa trên mô tả lỗi mà bạn cung cấp, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ mang theo sẵn các phụ tùng thay thế cần thiết.

    5. Báo cáo dịch vụ tức thì
    Ngay khi kỹ thuật viên khắc phục xong sự cố, bạn sẽ lập tức nhận được báo cáo dịch vụ qua email hoặc fax. Báo cáo này cung cấp cho bạn chi tiết về các phụ tùng đã được lắp đặt và những bộ phận nào của máy đã được sửa.

    6. Quy trình xử lý đơn giản
    Nếu hạng mục sửa chữa của bạn không nằm trong gói dịch vụ Kärcher hoặc không được miễn phí theo diện bảo hành, bạn sẽ nhận được hóa đơn qua email hoặc đường bưu điện. Dịch vụ tuyệt vời nhất luôn là dịch vụ tinh gọn và đơn giản nhất.

    Liên hệ trực tiếp với dịch vụ chăm sóc khách hàng:

    Điện thoại: 1900 5715 99

    E-mail: info-vn@karcher.com

    Trang bị hoàn hảo – Hệ thống xe và xưởng dịch vụ của chúng tôi

    Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là sửa chữa thiết bị của bạn nhanh nhất có thể khi xảy ra sự cố. Nếu không thể tiến hành sửa chữa tận nơi, chúng tôi sẽ đưa máy về hệ thống xưởng dịch vụ với trang thiết bị tối tân của mình. Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ lo liệu toàn bộ khâu vận chuyển – bạn hoàn toàn không phải bận tâm hay tốn thêm bất kỳ công sức nào. Nếu cần, chúng tôi sẽ cung cấp một thiết bị thay thế thông qua dịch vụ cho thuê của Kärcher.

    Xe dịch vụ của chúng tôi – một xưởng sửa chữa di động!

    Xe dịch vụ của Kärcher được trang bị mọi thứ mà kỹ thuật viên dịch vụ cần cho việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Cùng với các công cụ đo lường cần thiết, công cụ tiêu chuẩn và công cụ chuyên dụng của Kärcher, hệ thống xe của chúng tôi còn được trang bị những phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao quan trọng nhất, cũng như các loại phụ kiện và hóa chất làm sạch. Trang bị này được tích hợp cùng máy tính xách tay để xử lý toàn bộ quy trình sửa chữa. Thêm vào đó, tài liệu kỹ thuật của tất cả các dòng máy Kärcher hiện có đều có thể được truy cập dễ dàng dưới dạng kỹ thuật số. Đây là tất cả những điều kiện tiên quyết, và với chúng tôi là điều hiển nhiên, để tiến hành sửa chữa thiết bị của bạn một cách nhanh nhất có thể.

    Hệ thống xưởng dịch vụ của chúng tôi

    Việc sửa chữa các thiết bị cỡ lớn hoặc phục hồi máy móc được thực hiện tại hệ thống xưởng dịch vụ của chúng tôi. Tất nhiên, mọi công cụ đo lường cần thiết, công cụ tiêu chuẩn và công cụ chuyên dụng của Kärcher đều có sẵn tại đây, cũng như các loại phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao phổ biến nhất.

    Unsere Servicefahrzeuge