Trong chăn nuôi gia cầm, việc làm sạch chuồng trại thường xuyên giúp giảm áp lực nhiễm trùng từ virus, nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng, đồng thời hệ miễn dịch của động vật không bị quá tải một cách không cần thiết. Nhưng việc làm sạch và khử trùng không chỉ giới hạn trong chuồng gà. Cửa vào chuồng gà, vườn mùa đông, lối đi lát đá, các điểm tiếp cận và thiết bị cũng phải được bao gồm trong quy trình làm sạch. Việc làm sạch khu vực xung quanh nhà cũng quan trọng không kém, vì một khu vườn sạch sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng trong chăn nuôi gia cầm. Nếu điều kiện làm sạch trên trang trại không đảm bảo, ô nhiễm và bụi bẩn sẽ gây ra giảm hiệu suất và các vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, việc kiểm tra và làm sạch silo thường xuyên giúp tránh được tổn thất kinh tế và đảm bảo sức khỏe của động vật không bị đe dọa bởi chuột, côn trùng gây hại hoặc nấm mốc. Phương tiện vận chuyển động vật cũng là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng. Do đó, chúng nên được làm sạch và sử dụng chất khử trùng thường xuyên để ngăn ngừa sự lây truyền của vi sinh vật gây bệnh.