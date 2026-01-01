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    CHĂN NUÔI GÀ: SỰ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LÀM SẠCH

    Làm sạch và khử trùng là một phần quan trọng trong chăn nuôi gia cầm để bảo vệ gia cầm khỏi các bệnh như cúm gia cầm. Do đó, việc làm sạch chuồng trại và tất cả các khu vực xung quanh một cách kỹ lưỡng và hiệu quả là rất quan trọng. Làm sạch gà là một phần của an toàn sinh học và góp phần vào sức khỏe và sự phát triển của động vật.

    Cleaning as part of chicken farming

    Làm sạch toàn diện trong chăn nuôi gà

    Trong chăn nuôi gia cầm thương mại, làm sạch toàn diện có vai trò quan trọng đối với cả phúc lợi động vật lẫn hiệu quả kinh tế của trang trại. Một khía cạnh quan trọng của làm sạch là việc làm sạch. Ở đây, điều quan trọng là phải nắm vững và áp dụng các phương pháp hiệu quả nhất cho từng trường hợp. Trong chăn nuôi gia cầm, điều này bao gồm các quy trình làm sạch có tần suất đủ hoặc theo từng sự kiện cụ thể. Một phương pháp chuyên nghiệp và trang thiết bị hiệu quả cũng rất quan trọng từ góc độ quản lý kinh doanh.

    Chăn nuôi gà: Phòng chống bệnh tật

    Trong chăn nuôi gia cầm, việc làm sạch chuồng trại thường xuyên giúp giảm áp lực nhiễm trùng từ virus, nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng, đồng thời hệ miễn dịch của động vật không bị quá tải một cách không cần thiết. Nhưng việc làm sạch và khử trùng không chỉ giới hạn trong chuồng gà. Cửa vào chuồng gà, vườn mùa đông, lối đi lát đá, các điểm tiếp cận và thiết bị cũng phải được bao gồm trong quy trình làm sạch. Việc làm sạch khu vực xung quanh nhà cũng quan trọng không kém, vì một khu vườn sạch sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng trong chăn nuôi gia cầm. Nếu điều kiện làm sạch trên trang trại không đảm bảo, ô nhiễm và bụi bẩn sẽ gây ra giảm hiệu suất và các vấn đề sức khỏe.

    Ngoài ra, việc kiểm tra và làm sạch silo thường xuyên giúp tránh được tổn thất kinh tế và đảm bảo sức khỏe của động vật không bị đe dọa bởi chuột, côn trùng gây hại hoặc nấm mốc. Phương tiện vận chuyển động vật cũng là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng. Do đó, chúng nên được làm sạch và sử dụng chất khử trùng thường xuyên để ngăn ngừa sự lây truyền của vi sinh vật gây bệnh.

    Các công việc làm sạch trong chăn nuôi gà

    Cleaning the chicken coop

    Làm sạch chuồng gà

    Preventing avian flu through cleaning

    Phòng ngừa cúm gia cầm

    Cleaning silos

    Làm sạch silo

    Cleaning livestock transporters

    Làm sạch phương tiện vận chuyển gia súc

    Cleaning agricultural machines and tools

    Máy móc và dụng cụ nông nghiệp

    Cleaning farming warehouses

    Làm sạch kho chứa nông sản

    Cleaning a biogas plant

    Nhà máy biogas sạch

    Cleaning solar and photovoltaic panels

    Làm sạch các tấm pin mặt trời và tấm pin quang điện

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