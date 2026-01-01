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    Blue Kärcher RM 57 detergent container with label detailing product information.

    PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57

    Mã đơn hàng: 6.295-178.0

    Chất làm sạch bọt nhẹ nhàng cho vết dầu nhẹ, dầu mỡ và protein. Chăn xốp ổn định tăng cường hành động làm sạch và dễ dàng xả sạch.
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