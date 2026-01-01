PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-178.0Chất làm sạch bọt nhẹ nhàng cho vết dầu nhẹ, dầu mỡ và protein. Chăn xốp ổn định tăng cường hành động làm sạch và dễ dàng xả sạch.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
7
Trọng lượng (Kg)
20.38
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21.573
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 237 x 430
Product
Thông tin sản phẩm
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