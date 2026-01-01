Việc làm sạch và sử dụng chất khử trùng định kỳ trong chuồng lợn giúp giảm lượng vi khuẩn và ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật từ chuồng lợn này sang chuồng lợn khác. Làm sạch chăn nuôi heo là một bước quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh động vật như dịch tả heo châu Phi. Nó ảnh hưởng đến động vật hoang dã và động vật nuôi và có thể gây tử vong.

Bệnh lở mồm long móng cũng rất dễ lây lan. Nó gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra dịch bệnh. Để tránh dịch bệnh bùng phát, các chuồng lợn cũng như thiết bị và máy móc tiếp xúc với động vật phải được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng bằng chất khử trùng.

Việc đảm bảo làm sạch cũng rất quan trọng khi vận chuyển heo. Đảm bảo làm sạch trong suốt hành trình giúp ngăn chặn sự lây truyền của vi sinh vật gây bệnh giữa động vật và con người. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thiết bị làm sạch chuyên nghiệp và quy trình làm sạch. Giữ gìn tiêu chuẩn làm sạch cao giúp giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh.