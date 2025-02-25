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Không khí có chất lượng kém thường dẫn đến các vấn đề về tập trung và cảm giác khó chịu. Do hơi nước từ thảm, phấn hoa, vi khuẩn hoặc chất lượng không khí kém sau một cuộc họp kéo dài trong phòng họp, điều này có thể dẫn đến mất tập trung, đau đầu, nghẹt mũi và thậm chí là cơn hen suyễn. Những người bị dị ứng đặc biệt bị ảnh hưởng. Hãy thở dễ dàng trở lại với máy lọc không khí của chúng tôi: sau khi bật, máy lọc không khí Kärcher AF 100 sẽ loại bỏ các chất gây dị ứng và chất độc hại khỏi không khí.
Hãy hít thở sâu và cảm thấy thoải mái: Máy lọc không khí Kärcher AF 100 đảm bảo không khí bạn hít thở luôn sạch sẽ và không chứa vi khuẩn trong các văn phòng, phòng họp, cơ sở ẩm thực và không gian thương mại trong nhà. Mang đến không khí trong lành, sạch sẽ cho không gian của bạn với bộ lọc không khí chuyên nghiệp của chúng tôi. Máy lọc không khí AF 100 tiên tiến nhất cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn.
Hệ thống lọc độc đáo của AF 100 loại bỏ các tác nhân gây bệnh, vi rút và vi khuẩn trong không khí. Bảy bộ lọc được thiết kế riêng biệt cùng nhau đảm bảo chất lượng không khí luôn sạch sẽ và có thể kiểm soát được.
Bộ lọc "High Protect 13 Solution" và "HEPA 14 Solution" của chúng tôi đảm bảo mức độ an toàn cao, bảo vệ khỏi các tác nhân gây bệnh lây truyền trong không khí như vi rút và vi khuẩn, vốn có thể vẫn còn lơ lửng trong các giọt bắn và aerosol trong không khí xung quanh trong nhiều giờ.
Hệ thống lọc trong các máy lọc không khí Kärcher của chúng tôi được trang bị công nghệ tiên tiến nhất. Hãy tận dụng những lợi ích vượt trội của bộ lọc OF của chúng tôi:
Hãy để không khí ô nhiễm trở thành dĩ vãng – tận hưởng chất lượng không khí tốt nhất cho nhân viên hoặc khách hàng của bạn với các máy lọc không khí chuyên nghiệp của chúng tôi:
Màn hình thông minh tích hợp hiển thị giá trị bụi mịn PM2.5 trong phòng, cũng như tuổi thọ của bộ lọc bụi mịn tính bằng phần trăm. Trong chế độ tự động, hệ thống điều khiển logic của máy sẽ điều chỉnh quạt dựa trên mức PM2.5 trong không khí xung quanh.
Nhờ động cơ mạnh mẽ nhưng rất êm ái, không khí được lưu thông hoàn toàn lên đến ba lần mỗi giờ trong các phòng có diện tích sàn 100 m² và chiều cao phòng 2,5 m.
Hệ thống lưu thông không khí 360° tiên tiến không chỉ giúp phân phối không khí sạch trong phòng nhanh hơn đáng kể mà còn đảm bảo phân phối tối ưu. So với một bộ khuếch tán không khí chỉ có một lỗ thoát, bạn sẽ được hưởng lợi gấp đôi.
Nhờ vào bảng điều khiển cảm ứng mỏng nhẹ và dễ sử dụng, việc điều khiển máy lọc không khí trở nên vô cùng đơn giản. Công suất quạt và các chế độ hoạt động khác nhau, như chế độ tự động và chế độ ngủ, có thể điều chỉnh dễ dàng.
Màn hình tích hợp thông minh hiển thị giá trị bụi mịn PM 2.5 trong phòng cũng như tuổi thọ của bộ lọc dưới dạng phần trăm. Nếu giá trị PM 2.5 vượt quá giới hạn, quạt của máy lọc không khí sẽ tự động điều chỉnh hoạt động ở chế độ tự động.
Bộ lọc đa năng mạnh mẽ được tích hợp sẵn trong AF 100 và hoạt động rất đáng tin cậy cho hầu hết các ứng dụng. Có sẵn bốn bộ lọc bổ sung dành cho các ứng dụng đặc biệt, chẳng hạn như hợp chất hữu cơ bay hơi, sương mù, dị ứng hoặc vi khuẩn. Hỗn hợp vật liệu đặc biệt của họ cho phép đạt được hiệu suất cao hơn và tuổi thọ lọc dài hơn.
Trong chế độ tự động, máy lọc không khí AF 100 của chúng tôi luôn điều chỉnh để phù hợp với chất lượng không khí hiện tại trong phòng. Điều này được hiển thị song song trong khu vực vận hành bằng đèn. Màu xanh dương tượng trưng cho không khí trong lành, màu vàng cho chất lượng không khí khá tốt, và màu đỏ cho chất lượng không khí kém trong phòng. Giá trị bụi mịn PM 2.5 chính xác cũng được hiển thị trực tiếp trên màn hình.
Bốn bánh xe chắc chắn và vận hành êm ái đảm bảo khả năng di chuyển tối đa trên hầu hết các bề mặt sàn. Điều này cho phép bạn phản ứng linh hoạt với những thay đổi của môi trường bất cứ lúc nào và di chuyển máy lọc không khí một cách dễ dàng từ phòng này sang phòng khác.
Các hạt lớn hơn như tóc hoặc bụi thô được giữ lại một cách đáng tin cậy bởi bộ lọc sơ cấp, từ đó kéo dài tuổi thọ của bộ lọc chính. Lọc sơ cấp có thể được hút bụi hoặc rửa sạch một cách dễ dàng.
Dù là ở văn phòng, phòng khách sạn, trường học, phòng chờ hay phòng họp, chúng ta đều mong muốn hít thở không khí trong lành với một tâm hồn thanh thản ở bất kỳ đâu. Bộ lọc không khí Kärcher làm sạch hiệu quả không khí trong các không gian bên trong, loại bỏ các hạt aerosol, vi rút, chất gây dị ứng và nhiều chất độc hại khác.
Không khí trong lành tại nơi làm việc là một thách thức đối với mọi doanh nghiệp, dù là trong ngành công nghiệp, văn phòng nhỏ hay lớn, phòng họp hay khu vực bếp trong phòng nghỉ. Mọi người đều nên cảm thấy an toàn tại nơi làm việc. Máy lọc không khí Kärcher AF 100 hoạt động đáng tin cậy trong việc làm sạch không khí trong các phòng kín, loại bỏ các chất độc hại và đảm bảo mức độ an toàn cao tại nơi làm việc. Nhờ công nghệ lọc không khí độc đáo, sản phẩm này giúp giảm lượng aerosol trong không khí, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm.
Máy lọc không khí Kärcher AF 100 đảm bảo không khí trong lành và không có vi khuẩn trong các cơ sở giáo dục, cơ sở thể thao và khu vực hành chính. Bộ lọc không khí Kärcher giúp duy trì chất lượng không khí tốt nhất một cách liên tục, ngay cả trong các phòng học hoặc nhà trẻ đông đúc. Nó loại bỏ các chất độc hại khỏi không khí, giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn và aerosol.
Cảm giác thoải mái là ưu tiên TOP trong ngành dịch vụ khách sạn chuyên nghiệp. An toàn của khách hàng và nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Máy lọc không khí Kärcher AF 100 loại bỏ hiệu quả các chất độc hại, vi rút và vi khuẩn khỏi không khí trong tất cả các khu vực chung. Nó đảm bảo chất lượng không khí tốt nhất từ sảnh chính đến các hành lang, khu vực ẩm thực, các khu vực chung khác cũng như khu vực thể dục và chăm sóc sức khỏe. Nó lọc ở bất kỳ đâu cần thiết. Thiết kế di động đoạt giải thưởng của nó cho phép sử dụng linh hoạt và đa năng.
Bảo đảm không khí trong lành là yếu tố quan trọng trong các cơ sở dịch vụ ăn uống có lượng khách đông đúc như nhà hàng, quán cà phê và căng-tin. Không khí trong lành bảo vệ tất cả khách hàng cũng như nhân viên phục vụ. Một số lượng lớn người trong không gian kín sẽ nhanh chóng làm giảm chất lượng không khí, tăng nguy cơ lây nhiễm và sự lây lan nhanh chóng của các tác nhân gây bệnh qua không khí. Máy lọc không khí Kärcher AF 100 tiên tiến không chỉ loại bỏ các hạt aerosol mà còn loại bỏ mùi hôi trong không khí của các không gian bên trong. Nó có thể được sử dụng trong khu vực ăn uống, cũng như trong khu vực làm sạch, quầy bar và bếp.
Máy lọc không khí AF 100 là giải pháp lý tưởng cho việc lọc không khí chuyên nghiệp và làm sạch trong các khu vực có nhiều vi khuẩn như bệnh viện, phòng khám y tế hoặc nhà dưỡng lão. Nhờ thiết kế linh hoạt, sản phẩm có thể được sử dụng một cách linh hoạt và di động ở bất kỳ đâu cần thiết, giúp việc triển khai trở nên thực tế và đơn giản. Nhờ hệ thống lọc mạnh mẽ, thiết bị này đảm bảo một cách đáng tin cậy rằng không khí luôn sạch và an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
Chất lượng không khí trong các không gian kín đóng vai trò quan trọng trong tất cả các khu vực dịch vụ. Máy lọc không khí Kärcher AF 100 là lựa chọn lý tưởng cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp trong việc duy trì tiêu chuẩn làm sạch và loại bỏ các chất độc hại khỏi không khí. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và hệ thống lọc mạnh mẽ, sản phẩm này sẵn sàng sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.
Máy lọc không khí Kärcher lọc các tác nhân gây bệnh như vi rút và vi khuẩn – một giải pháp lâu dài có thể làm được nhiều hơn là chỉ lọc các hạt aerosol.
Hơn nữa, bộ lọc không khí Kärcher của chúng tôi còn loại bỏ bụi, phấn hoa, bào tử nấm mốc và các hợp chất có hại khác khỏi không khí. Nhờ bộ lọc HEPA đặc biệt, máy lọc không khí này hoạt động hiệu quả trong việc làm sạch không khí trong các không gian bên trong, giúp bạn có thể hít thở sâu một lần nữa.
BÀO TỬ NẤM MỐC
PHẤN HOA
MÙI HÔI
HẠT BỤI MỎNG
VI KHUẨN VÀ VIRUS
HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI
BỤI
KHÍ HÓA CHẤT
Trong chế độ tự động, máy lọc không khí tự động đo chất lượng không khí bằng cảm biến laser và điều chỉnh hiệu suất một cách chính xác. Điều này đảm bảo chất lượng không khí ổn định và sử dụng tối ưu bộ lọc. Nếu cần thay thế bộ lọc, chúng tôi đã đảm bảo quy trình này đơn giản nhất có thể: mở nắp bên, thay thế bộ lọc, xong!
Theo nguyên tắc chung, càng sử dụng máy thường xuyên, thì bộ lọc tích hợp càng cần được thay thế hoặc làm sạch thường xuyên hơn để đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định. Sự giảm sút rõ rệt về lực hút trong bộ lọc không khí là dấu hiệu cho thấy bộ lọc cần được thay thế. Tốt nhất là nên thay thế bộ lọc HEPA 14 mỗi ba tháng. Trong các khu vực nhạy cảm, nên thay bộ lọc mỗi tháng.
Độ lọc cao ổn định và việc thay thế bộ lọc định kỳ đặc biệt quan trọng đối với những người bị dị ứng. Một bộ lọc sẽ dần mất đi hiệu quả tùy thuộc vào cách sử dụng và áp lực mà nó phải chịu. Lúc đó là lúc cần thay thế nó. Thay đổi định kỳ là cách duy nhất để đảm bảo chất lượng cao và vệ sinh sạch sẽ một cách nhất quán. Việc vệ sinh bộ lọc HEPA 14 bằng nước không được khuyến nghị.
Chúng ta tiếp xúc với vi-rút, vi khuẩn, bụi mịn và các chất gây dị ứng hàng ngày, những chất này lưu thông trong không khí trong nhà tại các văn phòng, khách sạn, bệnh viện, phòng khám bác sĩ, trường học, cũng như trong nhà ở và căn hộ của chúng ta, tất nhiên. Các bệnh về hô hấp thường để lại hậu quả lâu dài.
Các bộ lọc HEPA 14 của Kärcher cung cấp khả năng lọc bền bỉ để loại bỏ các hạt aerosol trong không khí ở các không gian kín và loại bỏ các hạt có hại. Được tích hợp vào các thiết bị lọc không khí và máy hút bụi khô của Kärcher, những chiếc máy này làm sạch không khí trong nhà một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
Máy lọc không khí Kärcher Home & Garden là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cá nhân trong các phòng có diện tích nhỏ. Dù là không gian trong nhà như phòng khách, phòng ngủ, phòng ngủ của trẻ em hay không gian làm việc, các máy lọc không khí compact có thể được sử dụng linh hoạt, đảm bảo không khí trong lành và tươi mát trong ngôi nhà của bạn, không có mùi hôi và các chất độc hại.