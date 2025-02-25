Hãy hít thở sâu và cảm thấy thoải mái: Máy lọc không khí Kärcher AF 100 đảm bảo không khí bạn hít thở luôn sạch sẽ và không chứa vi khuẩn trong các văn phòng, phòng họp, cơ sở ẩm thực và không gian thương mại trong nhà. Mang đến không khí trong lành, sạch sẽ cho không gian của bạn với bộ lọc không khí chuyên nghiệp của chúng tôi. Máy lọc không khí AF 100 tiên tiến nhất cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn.

Hệ thống lọc độc đáo của AF 100 loại bỏ các tác nhân gây bệnh, vi rút và vi khuẩn trong không khí. Bảy bộ lọc được thiết kế riêng biệt cùng nhau đảm bảo chất lượng không khí luôn sạch sẽ và có thể kiểm soát được.

Bộ lọc "High Protect 13 Solution" và "HEPA 14 Solution" của chúng tôi đảm bảo mức độ an toàn cao, bảo vệ khỏi các tác nhân gây bệnh lây truyền trong không khí như vi rút và vi khuẩn, vốn có thể vẫn còn lơ lửng trong các giọt bắn và aerosol trong không khí xung quanh trong nhiều giờ.