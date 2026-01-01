Làm sạch thiết bị xây dựng

Dù là cần cẩu, xe ben hay máy đào - các máy móc xây dựng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất và vẫn phải đảm bảo hoạt động 100% hiệu quả. Để đảm bảo rằng các thiết bị xây dựng như cần cẩu hoạt động trơn tru trong giai đoạn thi công, việc làm sạch các thiết bị này tại công trường giữa các công việc là điều cần thiết.

Các máy móc cũng cần được làm sạch sạch sẽ trước khi di chuyển từ công trường xây dựng đến nhà máy để tránh gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ do bám quá nhiều bụi bẩn. Ở đây, nước lạnh làm sạch bằng áp lực cao mang lại lợi thế vì các bộ phận máy móc như xích, xô hoặc bánh xe có thể được làm sạch hiệu quả với thời gian thiết lập ngắn và không cần sử dụng chất tẩy rửa.