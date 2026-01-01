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    Làm sạch thiết bị xây dựng

    Ngành công nghiệp thiết bị xây dựng không còn xa lạ với những môi trường khắc nghiệt và bẩn thỉu. Sự tiếp xúc liên tục với bụi bẩn, bùn, đất sét, vết bắn sơn và vecni, cùng với sự tích tụ của bê tông khô, có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị đắt tiền. Để đảm bảo tuổi thọ và giá trị của các máy móc này, việc thực hiện các biện pháp làm sạch hiệu quả tại công trường, trong công ty và trên toàn bộ đội xe, bao gồm cả việc làm sạch thiết bị xây dựng, là điều vô cùng quan trọng. Bảo trì và sửa chữa đều quan trọng như nhau, và việc làm sạch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo dưỡng các máy móc này. Điều quan trọng là phải hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ nước lạnh và nước nóng áp suất cao, áp suất cực cao, đá khô CO₂ và làm sạch cabin. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể giúp duy trì chức năng và giá trị của những máy móc đắt tiền này, từ đó đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp của bạn.

    A person in protective clothing cleans a red machine with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

    Làm sạch trung gian thiết bị xây dựng tại công trường: Bộ phận áp lực cao bằng nước lạnh

    Dù là cần cẩu, xe ben hay máy đào - các máy móc xây dựng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất và vẫn phải đảm bảo hoạt động 100% hiệu quả. Để đảm bảo rằng các thiết bị xây dựng như cần cẩu hoạt động trơn tru trong giai đoạn thi công, việc làm sạch các thiết bị này tại công trường giữa các công việc là điều cần thiết.

    Các máy móc cũng cần được làm sạch sạch sẽ trước khi di chuyển từ công trường xây dựng đến nhà máy để tránh gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ do bám quá nhiều bụi bẩn. Ở đây, nước lạnh làm sạch bằng áp lực cao mang lại lợi thế vì các bộ phận máy móc như xích, xô hoặc bánh xe có thể được làm sạch hiệu quả với thời gian thiết lập ngắn và không cần sử dụng chất tẩy rửa.

    A person cleans a piece of construction equipment with a Kärcher Cold Water High-Pressure Cleaner

    Mẹo – Sử dụng trailer HD:

    Một máy phun áp lực cao (HD) có thể được sử dụng để loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu trên giàn giáo, bê tông hoặc khuôn đúc trực tiếp tại công trường xây dựng.

    A person cleans an excavator with the help of a Kärcher HDS Trailer

    Kỹ thuật và phương pháp làm việc: Điều gì quan trọng khi làm sạch máy móc xây dựng hạng nặng?

    Các máy phun rửa áp lực cao được sử dụng tại các công trường xây dựng có những yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng. Một thiết kế bền bỉ là yếu tố quan trọng để dễ dàng vận chuyển, dù là được cố định trên pallet hay di chuyển quanh công trường xây dựng bằng móc cẩu. Ngoài áp suất tối thiểu 200 bar, máy làm sạch cần có lưu lượng nước tối thiểu 1.000 lít mỗi phút để loại bỏ hiệu quả lượng lớn bụi bẩn trên thiết bị xây dựng. Lựa chọn giữa các mô hình chạy bằng điện, diesel hoặc xăng sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của địa điểm. Nước có thể được cung cấp thông qua kết nối tại chỗ, bình chứa nước hoặc xe bồn HDS, tùy thuộc vào thiết bị và điều kiện cụ thể.

    Có sẵn nhiều loại phụ kiện vòi phun, mỗi loại có chức năng riêng biệt. Vòi phun tia phẳng hữu ích để loại bỏ bụi bẩn thô trên bề mặt, trong khi vòi phun tia điểm là lựa chọn lý tưởng để làm mềm bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt nhỏ. Vòi phun xoay đa tia là lựa chọn hoàn hảo để kết hợp cả hai chức năng, với nhiều lỗ phun và tia phun quay để tạo lực phun mạnh mẽ trên diện tích lớn, khiến chúng trở nên lý tưởng khi làm sạch khuôn đúc.

    A person coordinates the lowering of an HDS trailer with a crane hook

    Mẹo – làm sạch kỹ lưỡng máy trộn xi măng:

    Một mẹo hữu ích để bảo dưỡng máy trộn bê tông là đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng. Để thực hiện điều này, chỉ cần thêm nước và sỏi vào máy trộn sau khi đã xả hết và chạy máy trong vài phút. Lặp lại quy trình này nếu cần thiết. Nếu còn lại bất kỳ cặn bê tông nào, việc sử dụng dung môi tẩy bê tông và rửa sạch bằng máy phun rửa áp lực cao có thể loại bỏ chúng một cách hiệu quả.

    Các phương pháp làm sạch cơ bản cho thiết bị xây dựng đang hoạt động: nước nóng làm sạch bằng áp lực cao, chất tẩy rửa và các phương pháp khác.

    Sau giai đoạn thi công, máy móc xây dựng được đưa trở lại nhà máy hoặc đội xe, nơi cần thực hiện làm sạch cơ bản để chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa. Đôi khi, hư hỏng có thể chỉ được phát hiện sau khi loại bỏ bụi bẩn một cách kỹ lưỡng, do đó việc ngăn ngừa hư hỏng dần dần là rất quan trọng, vì điều này có thể dẫn đến chi phí sửa chữa đắt đỏ trong tương lai.

    Nhiệt độ, áp suất và hóa chất: làm sạch thiết bị xây dựng nhanh chóng tại trạm rửa.

    Khi nói đến việc đạt được kết quả làm sạch hiệu quả, các hệ thống cố định được trang bị máy phun rửa áp lực cao nước nóng thường là lựa chọn tối ưu. Nhiệt độ cao của nước cho phép làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là khi đối phó với vết bẩn cứng đầu, bám dầu mỡ.

    Để tăng hiệu quả, có thể sử dụng chất tẩy rửa. Tuy nhiên, việc sử dụng chất tẩy rửa thân thiện với bộ tách dầu được đánh dấu ASF là điều cần thiết để đảm bảo bộ tách dầu hoạt động đúng cách và quá trình xử lý nước được thực hiện một cách đáng tin cậy.

    A person uses a Kärcher Hot Water High-Pressure Cleaner to wash an excavator

    Mẹo – Sử dụng hệ thống rửa lốp và bùn đất thô:

    Đầu tư vào hệ thống rửa lốp và bùn đất thô có thể là một lựa chọn đáng giá cho các công ty xây dựng hoặc công ty cho thuê thiết bị có đội xe lớn. Hệ thống này có thể làm sạch hiệu quả lốp xe, trục, gầm xe, mặt trước xe, hai bên và gầm dưới của các phương tiện có bánh xích, cung cấp một giải pháp nhanh chóng hơn nhiều so với việc làm sạch thủ công thiết bị xây dựng. Ngay cả các máy móc có trọng lượng lên đến 50 tấn, như các nhà máy sàng lọc và nghiền, cũng có thể được làm sạch bằng phương pháp này nếu hệ thống được thiết kế phù hợp.

    Lưu ý đến các quy định về xả thải nước thải khi làm sạch thiết bị xây dựng.

    Việc làm sạch máy móc xây dựng hạng nặng tạo ra lượng nước bẩn đáng kể, có thể chứa dầu hòa tan từ hệ thống thủy lực của thiết bị. Việc tuân thủ các quy định về xử lý nước thải địa phương và các quy định về xử lý nước của Vương quốc Anh là điều cần thiết để đảm bảo nước thải được quản lý đúng cách. Để đáp ứng các yêu cầu này, các trạm rửa trong nhà máy nên được trang bị các thiết bị tách dầu và, nếu cần thiết, hệ thống xử lý nước.

    Phương pháp phun đá khô CO₂ là giải pháp làm sạch cho thiết bị xây dựng cao cấp và nhạy cảm.

    Máy móc xây dựng thường được thiết kế để có độ bền cao, cho phép làm sạch hiệu quả bằng áp lực cao. Tuy nhiên, việc làm sạch điểm trước khi bảo dưỡng hoặc làm sạch chi tiết trong quá trình tái chế máy móc xây dựng đòi hỏi một công nghệ làm sạch nhẹ nhàng, không để lại cặn bẩn và hiệu quả. Cũng áp dụng tương tự cho việc phục hồi bề mặt làm từ vật liệu nhạy cảm, nơi công nghệ phun đá khô CO₂ có thể được sử dụng. Một ưu điểm nổi bật của phương pháp phun đá khô CO₂ là không sử dụng nước, cho phép làm sạch an toàn gần các hệ thống nhạy cảm hoặc thiết bị điện.

    Đá khô CO₂: Cách thức làm sạch thiết bị xây dựng

    Phương pháp này sử dụng hạt CO2 làm chất liệu phun, khi va chạm với bề mặt, chúng sẽ chuyển trực tiếp thành khí CO2. Điều này loại bỏ hoàn toàn các tạp chất từ vật liệu phun cát và đảm bảo quá trình làm sạch nhẹ nhàng cho thiết bị xây dựng.

    Đá khô CO₂ là phương pháp lý tưởng cho các khu vực không thể sử dụng nước, và có sẵn nhiều loại hình dạng và kích thước vòi phun khác nhau để phù hợp với các ứng dụng cụ thể. Hạt nhựa cũng có thể được nghiền nhỏ để làm sạch nhẹ nhàng hơn trong máy nghiền. Các thiết bị phun đá khô CO₂ có sẵn ở cả kích thước lớn và nhỏ, có thể hoạt động bằng nguồn Không khí nén hoặc máy nén khí, với tùy chọn sử dụng hạt đá khô CO₂ được cung cấp từ bên ngoài hoặc sản xuất bên trong.

    A hand cleans the cockpit of a construction machine with a Kärcher Dry Ice Blaster
    A person cleans the interior of a construction machine with a Kärcher Dry Ice Blaster

    Làm sạch bảo dưỡng: Sử dụng đá khô CO₂ để làm sạch và rửa các thiết bị xây dựng như máy đào.

    Để chuẩn bị cho việc sửa chữa, việc làm sạch khu vực làm việc một cách kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng. Phương pháp phun đá khô CO₂ là một phương pháp làm sạch điểm rất hiệu quả, đặc biệt khi bảo dưỡng khoang động cơ, loại bỏ cặn khí thải từ van tuần hoàn khí thải, hoặc loại bỏ cặn dầu, mỡ hoặc sáp từ các bộ phận trục hoặc bạc đạn. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho các thiết bị máy móc hiệu suất cao vì nó có thể làm sạch các bộ phận nhỏ, linh kiện điện tử và hệ thống thủy lực mà không gây hư hỏng.

    Mẹo 1 – làm sạch bề mặt tiếp xúc:

    Khi thay thế các bộ phận, việc làm sạch kỹ lưỡng các bề mặt tiếp xúc là điều cần thiết trước khi lắp đặt các bộ phận mới. Sử dụng đá khô CO₂ để làm sạch các bề mặt này có thể mang lại bề mặt mịn màng và không trầy xước, mà không cần sử dụng dung môi yêu cầu chà xát và có thể gây trầy xước.

    Mẹo 2 – Sử dụng đá khô CO₂ để làm sạch nội thất xe:

    Đá khô CO₂ cũng rất hữu ích trong việc làm sạch nội thất xe. Bằng cách sử dụng áp lực thấp và máy làm tan đá khô CO₂, đá khô CO₂ có thể loại bỏ bụi bẩn hoặc vết bẩn trên các nếp gấp cửa, phụ kiện, nút bấm, bọc ghế, nắp hộp và lỗ thông gió mà không gây ẩm ướt, khiến nó trở thành một lựa chọn làm sạch tuyệt vời.

    Làm sạch cabin của thiết bị xây dựng: Tốt cho người sử dụng và an toàn lao động

    Việc làm sạch kỹ lưỡng cabin của máy móc xây dựng là yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa hư hỏng các bộ phận nhạy cảm như hệ thống điện, thủy lực và điện tử do bụi bẩn, hạt bụi và độ ẩm gây ra. Ngoài ra, cabin sạch giúp nhân viên hít thở không khí có nồng độ bụi thấp hơn, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp.

    Làm sạch cửa sổ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc làm sạch cabin, vì cửa sổ bẩn có thể dẫn đến giảm khả năng quan sát, hoạt động không hiệu quả của máy móc và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng. Do đó, việc làm sạch định kỳ cabin và cửa sổ là cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu của máy móc xây dựng.

    One hand uses a Kärcher Vacuum Cleaner to clean the inside of the cab

    EXCURSUS – Áp lực tối đa đối với vết bẩn nặng: làm sạch khuôn đúc

    Ultra-high-pressure cleaner

    Việc làm sạch khuôn đổ bê tông đặt ra một thách thức đặc biệt vì nó liên quan đến việc loại bỏ bê tông đã khô khỏi các vật liệu khác nhau như khung kim loại, gỗ và nhựa. Đối với các bề mặt nhạy cảm, máy làm sạch áp lực thấp là phù hợp, trong khi khung kim loại yêu cầu máy phun rửa áp lực siêu cao từ 500 đến 1.200 bar, đòi hỏi nhân viên phải mặc trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Để giảm thiểu sức ép vật lý, các giải pháp bán tự động đang trở nên phổ biến hơn, chẳng hạn như các vòi phun áp suất cực cao được gắn trên robot để làm sạch khuôn đúc một cách có hệ thống. Tuy nhiên, những robot này hiện vẫn chưa thể phân biệt được giữa các khu vực bị ô nhiễm và khu vực sạch, khiến cho việc này trở thành một nhiệm vụ phức tạp, đặc biệt là trong các nhà máy lớn và đắt tiền.

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    Sales Guide Construction Industry

    Hướng dẫn bán hàng ngành xây dựng

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