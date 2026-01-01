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    Làm sạch dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay

    Làm việc hiệu quả trên công trường xây dựng đòi hỏi phải có các công cụ phù hợp. Bụi bẩn tích tụ có thể gây hư hỏng cho các thiết bị như xẻng, xe đẩy và các công cụ khác. Để đảm bảo thiết bị hoạt động đáng tin cậy và an toàn trong thời gian dài, việc làm sạch và bảo dưỡng cẩn thận phải là một phần thiết yếu của quy trình làm việc. Tùy thuộc vào loại thiết bị và lượng bụi bẩn, bạn có thể sử dụng các thiết bị làm sạch khác nhau, từ làm sạch bằng áp lực cao đến máy hút bụi.

    A person wearing protective clothing cleans scaffolding with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

    Làm sạch các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay là điều cần thiết để đảm bảo chức năng và sử dụng an toàn của chúng.

    Thiết bị và dụng cụ làm việc là những khoản đầu tư quan trọng giúp đảm bảo quá trình làm việc diễn ra suôn sẻ trên công trường xây dựng. Để đảm bảo các thiết bị hoạt động đúng cách và duy trì chất lượng cũng như tính tiện dụng của chúng, việc làm sạch và khử trùng định kỳ và kỹ lưỡng là điều cần thiết. Bụi bẩn tích tụ có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng, chẳng hạn như:

    • Sự tích tụ của các vật liệu rắn Các mảnh kim loại và gỗ, cặn bê tông và các mảnh vụn có cạnh sắc nhọn khác có thể gây hư hỏng bề mặt thiết bị và gây ăn mòn và gỉ sét.
    • Bụi xây dựng mịn Có thể tích tụ trong các khe thông gió của thiết bị điện và thiết bị chạy bằng xăng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, gây ra hiện tượng quá nhiệt hoặc thậm chí chập điện cho thiết bị. Trường hợp xấu nhất là thiết bị có thể phát nổ.
    • Xích truyền động bẩn Mòn nhanh hơn, dẫn đến suy giảm chức năng. Kết quả thậm chí có thể là sự hỏng hóc hoàn toàn của thiết bị.
    • Tươi hoặc khô bùn xây dựng Trên bậc thang và thang sẽ làm ăn mòn bề mặt của chúng theo thời gian. Cũng khó để cầm chắc các công cụ và thiết bị bẩn, điều này làm tăng nguy cơ tai nạn.
    • Các mảng bám mỡ và dầu có thể làm suy giảm chức năng của các công cụ và thiết bị, đồng thời gây ô nhiễm cho công việc đang được thực hiện. Hơn nữa, các công cụ bẩn thỉu, trơn trượt là một nguy cơ an toàn.

    Làm sạch các loại dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay

    Một công trường xây dựng là một trung tâm sôi động của hoạt động, nơi các thiết bị và công cụ lớn nhỏ cùng nhau hoạt động để tạo ra những công trình bền vững theo thời gian. Từ các máy móc xây dựng cỡ lớn đến thiết bị vận chuyển, máy khoan và thiết bị tường vách ngăn, cho đến những dụng cụ nhỏ hơn nhưng không kém phần quan trọng như xe đẩy, thang, xẻng, bay xây, búa, kìm và nhiều loại khác, mỗi dụng cụ đều đóng vai trò quan trọng. Các máy móc và thiết bị mạnh mẽ, cũng như các công cụ nhỏ hơn, được sử dụng hàng ngày theo nhiều cách và tại nhiều địa điểm khác nhau, phải chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt như tải trọng nặng, bụi bẩn và bụi.

    Loại thiết bị làm sạch nào phù hợp với từng loại dụng cụ?

    Để làm sạch và khử trùng thiết bị làm việc một cách triệt để và an toàn, các thiết bị làm sạch sau đây đặc biệt phù hợp:

    Công cụ, thiết bị nhỏ và phụ kiện

    • Chống gỉ: giấy nhám, bông thép, bàn chải sắt, dầu bôi trơn, sáp, bột chống gỉ
    • Chống dầu mỡ: chất tẩy rửa phân hủy dầu mỡ, vải lau, bọt biển, khăn lau khô.
    • Đối với các loại bẩn khác: chất tẩy rửa, dầu bôi trơn dụng cụ
    • Máy phun rửa áp lực cao
    • Máy phun rửa áp lực cao bằng nước nóng
    • Máy hút bụi

    Dụng cụ điện và máy móc điện

    • Máy hút bụi, chổi, khăn lau
    • Máy lọc không khí bằng không khí nén
    • Dầu tẩy rửa, chất tẩy rửa
    • Nếu cần thiết, sử dụng máy phun rửa áp lực cao cho các bộ phận có thể tháo rời.
    A ladder stands next to a lifting platform
    A person in protective clothing cleans a red machine with a Kärcher Ultra-High-Pressure Cleaner

    Làm sạch thiết bị xây dựng

    Ngành công nghiệp thiết bị xây dựng không còn xa lạ với những môi trường khắc nghiệt và bẩn thỉu. Sự tiếp xúc liên tục với bụi bẩn, bùn, đất sét, vết bắn sơn và vecni, cùng với sự tích tụ của bê tông khô, có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị đắt tiền. Để đảm bảo tuổi thọ và giá trị của các máy móc này, việc thực hiện các biện pháp làm sạch hiệu quả tại công trường, trong công ty và trên toàn bộ đội xe, bao gồm cả việc làm sạch thiết bị xây dựng, là điều vô cùng quan trọng. Bảo trì và sửa chữa đều quan trọng như nhau, và việc làm sạch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo dưỡng các máy móc này. Điều quan trọng là phải hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ nước lạnh và nước nóng áp suất cao, áp suất cực cao, đá khô CO₂ và làm sạch cabin. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể giúp duy trì chức năng và giá trị của những máy móc đắt tiền này, từ đó đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp của bạn.

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    Thiết bị làm sạch

    Làm sạch các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay bằng máy làm sạch bằng áp lực cao

    Các thiết bị và công cụ được sử dụng tại các công trường xây dựng phải chịu áp lực lớn, nhưng vẫn phải hoạt động hoàn hảo mọi lúc. Để đảm bảo hiệu suất tối ưu, việc thực hiện làm sạch toàn diện và kỹ lưỡng sau khi hoàn thành công việc xây dựng là rất quan trọng. Ngoài ra, cần làm sạch các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay hàng ngày sau khi sử dụng. Đối với bụi bẩn và vết bẩn cứng đầu, làm sạch bằng áp lực cao là thiết bị làm sạch được ưa chuộng. Nó loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả các vết bẩn cứng đầu và cặn bẩn mà không cần sử dụng chất tẩy rửa hoặc lực tác động quá mạnh. Làm sạch bằng áp lực cao đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ bùn, bụi xây dựng và thậm chí cả các mảnh vụn bê tông khỏi các thiết bị như bánh xe, xô, ống dẫn và xích.

    A wheelbarrow filled with soil
    A person screws a nozzle onto a high-pressure cleaner

    Máy phun rửa áp lực cao di động đặc biệt phù hợp để sử dụng tại các công trường xây dựng và có nhiều lựa chọn đa dạng. Với sự đa dạng về lựa chọn, bạn có thể chọn từ các kích thước khác nhau, các đơn vị công suất và các tùy chọn áp suất nước lạnh hoặc nóng để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Sự linh hoạt này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các địa điểm nơi nguồn nước hoặc nguồn điện có thể không sẵn có. Dù bạn chọn thiết bị chạy bằng điện hay diesel có kết nối nước hoặc bồn chứa nước, bạn đều có thể tìm thấy máy phun rửa áp lực cao di động phù hợp với nhu cầu riêng của mình. Với các thiết bị nhỏ gọn, bạn có thể di chuyển dễ dàng trên công trường xây dựng và tiếp cận các khu vực khó tiếp cận một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hơn nữa, bạn có thể lựa chọn từ nhiều loại phụ kiện vòi phun khác nhau để làm sạch các bề mặt lớn hơn hoặc tập trung vào các vị trí cụ thể.

    Đáng chú ý, làm sạch bằng áp lực cao cũng phù hợp để làm sạch các công cụ và thiết bị nhỏ, hoạt động bằng tay. Để thực hiện điều này, hãy đặt công cụ hoặc thiết bị vào một thùng chứa ổn định và an toàn, đồng thời giữ khoảng cách an toàn và mặc quần áo bảo hộ. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thiết bị được làm khô hoàn toàn sau khi làm sạch.

    Làm sạch các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay mà không cần làm sạch bằng áp lực cao.

    Để đảm bảo các công cụ làm việc luôn ở trạng thái tốt và hoạt động hiệu quả, việc làm sạch chúng thường xuyên là điều vô cùng quan trọng. Tốt nhất là nên làm sạch dụng cụ sau mỗi ngày làm việc để tránh bụi bẩn và cặn bẩn khô lại và gây ăn mòn.

    Nếu bạn đang xử lý bùn hoặc bụi bẩn khô cứng, hãy bắt đầu bằng cách gõ nhẹ để loại bỏ các mảnh vụn lỏng lẻo trước khi rửa dụng cụ bằng bàn chải thô, miếng bọt biển hoặc khăn lau trong nước xà phòng. Hãy nhớ lau khô dụng cụ kỹ lưỡng để ngăn ngừa gỉ sét hình thành.

    Đối với thiết bị làm việc không thể làm sạch bằng nước, hãy sử dụng chất tẩy rửa phù hợp hoặc dầu làm sạch sau khi loại bỏ các vết bám cứng. Thoa chất tẩy rửa hoặc dầu lên một miếng vải mềm và lau sạch thiết bị một cách kỹ lưỡng, chú ý đến các khu vực khó tiếp cận.

    Nếu bạn phát hiện có gỉ sét trên các dụng cụ bằng thép hoặc sắt, hãy sử dụng bàn chải thép, bông thép hoặc giấy nhám để loại bỏ nó. Sau đó, bôi dầu bôi trơn lên bề mặt để ngăn ngừa gỉ sét trong tương lai.

    Various tools on a workbench
    A person pushes a Kärcher Wet And Dry Vacuum Cleaner through a workshop

    Làm sạch các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay bằng máy hút bụi

    Ngoài bụi bẩn thô do bùn khô cứng, bê tông và dầu mỡ gây ra, các công trường xây dựng còn tạo ra bụi xây dựng và bụi gỗ mịn, gây ra rủi ro sức khỏe đáng kể. Để giảm thiểu điều này, nên sử dụng hệ thống hút bụi hiệu quả trong các công việc tạo bụi, như khoan hoặc mài. Tuy nhiên, thường rất khó để tránh hoàn toàn bụi xây dựng.

    Bụi có thể tích tụ không chỉ trên bề mặt mà còn bên trong các thiết bị làm việc, như dụng cụ điện, máy móc và các thiết bị gia dụng nhỏ, thông qua các khe hở nhỏ của chúng. Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng máy hút bụi an toàn và máy hút bụi khô và ướt để làm sạch bụi. Tùy thuộc vào yêu cầu làm sạch cụ thể, có thể sử dụng các phụ kiện hữu ích khác nhau với các thiết bị làm sạch. Ví dụ, vòi phun mỏng đặc biệt phù hợp để hút bụi các khe thông gió và các khu vực khó tiếp cận khác, trong khi đầu hút sàn là lựa chọn lý tưởng để làm sạch các bề mặt phẳng.

    A person in protective clothing cleans a wall in the shell with a safety vacuum cleaner.

    Loại bỏ bụi xây dựng

    Tầm nhìn kém hoặc thiết bị làm việc không hoạt động là một số nguyên nhân dẫn đến lượng bụi tăng cao tại nơi làm việc. Điều này không chỉ là một nguy cơ tiềm ẩn về an toàn mà còn là nguy cơ đối với sức khỏe của người lao động. Các vấn đề sức khỏe liên quan đến bụi xây dựng bao gồm từ kích ứng và viêm nhiễm hệ hô hấp đến các bệnh phổi mãn tính và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc kiểm soát và loại bỏ bụi xây dựng một cách chuyên nghiệp có thể đảm bảo một môi trường an toàn hơn.

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    An toàn lao động trong việc làm sạch các dụng cụ điện và công cụ cầm tay

    Việc làm sạch và khử trùng đúng cách các thiết bị làm việc là rất quan trọng, nhưng cũng có thể gây ra một số rủi ro, chẳng hạn như tiếp xúc với nước nóng hoặc máy phun rửa áp lực cao nước nóng. Do đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động là điều cần thiết để ngăn chặn các tai nạn hoặc chấn thương.

    Trước khi bắt đầu làm sạch, bạn nên thực hiện các bước sau:

    • Thiết bị làm sạch cần được kiểm tra để phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn.
    • Thiết bị điện cần được làm sạch phải được ngắt kết nối để tránh chập điện.
    • Luôn tuân thủ các hướng dẫn an toàn của các thiết bị làm sạch để đảm bảo chúng chỉ được sử dụng đúng mục đích.

    Các biện pháp an toàn khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao:

    • Khi sử dụng máy làm sạch bằng áp lực cao để làm sạch, hãy mặc quần áo bảo hộ phù hợp.
    • Để ngăn chặn các thiết bị làm sạch và dụng cụ làm việc bị lún xuống đất hoặc bị lật đổ do đất mềm ra do nước chảy, việc đặt chúng trên mặt đất ổn định và bằng phẳng là điều cần thiết.
    • Điều chỉnh nhiệt độ và áp suất phù hợp với yêu cầu làm sạch.
    • Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị cần làm sạch để tránh bị tia nước bắn ngược vào người.
    • Luôn lau chùi từ trên xuống dưới.
    • Không bao giờ hướng vòi phun vào người.

    Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch:

    • Kiểm tra bộ lọc chân không của máy hút bụi thường xuyên và thay thế chúng nếu cần thiết.
    A person wearing protective clothing cleans a concrete mixer with a Kärcher High-Pressure Cleaner

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    Kärcher: Cold water high-pressure cleaners

    Máy phun rửa áp lực cao bằng nước lạnh

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    Máy hút bụi ướt và khô

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    Áo bảo hộ chống thấm nước

    Kärcher: Safety vacuum systems

    Hệ thống chân không an toàn

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