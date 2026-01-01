Làm sạch dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay

Làm sạch các dụng cụ điện và dụng cụ cầm tay là điều cần thiết để đảm bảo chức năng và sử dụng an toàn của chúng.
Thiết bị và dụng cụ làm việc là những khoản đầu tư quan trọng giúp đảm bảo quá trình làm việc diễn ra suôn sẻ trên công trường xây dựng. Để đảm bảo các thiết bị hoạt động đúng cách và duy trì chất lượng cũng như tính tiện dụng của chúng, việc làm sạch và khử trùng định kỳ và kỹ lưỡng là điều cần thiết. Bụi bẩn tích tụ có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng, chẳng hạn như:
- Sự tích tụ của các vật liệu rắn Các mảnh kim loại và gỗ, cặn bê tông và các mảnh vụn có cạnh sắc nhọn khác có thể gây hư hỏng bề mặt thiết bị và gây ăn mòn và gỉ sét.
- Bụi xây dựng mịn Có thể tích tụ trong các khe thông gió của thiết bị điện và thiết bị chạy bằng xăng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, gây ra hiện tượng quá nhiệt hoặc thậm chí chập điện cho thiết bị. Trường hợp xấu nhất là thiết bị có thể phát nổ.
- Xích truyền động bẩn Mòn nhanh hơn, dẫn đến suy giảm chức năng. Kết quả thậm chí có thể là sự hỏng hóc hoàn toàn của thiết bị.
- Tươi hoặc khô bùn xây dựng Trên bậc thang và thang sẽ làm ăn mòn bề mặt của chúng theo thời gian. Cũng khó để cầm chắc các công cụ và thiết bị bẩn, điều này làm tăng nguy cơ tai nạn.
- Các mảng bám mỡ và dầu có thể làm suy giảm chức năng của các công cụ và thiết bị, đồng thời gây ô nhiễm cho công việc đang được thực hiện. Hơn nữa, các công cụ bẩn thỉu, trơn trượt là một nguy cơ an toàn.