Máy hút bụi và bộ lọc cho các loại bụi khác nhau
Sự phù hợp của máy hút bụi trong việc hút bụi phụ thuộc vào ngành công nghiệp, quy trình làm việc và lượng bụi. Máy hút bụi khô và ướt, máy hút bụi công trình, máy hút bụi chống cháy nổ cho Khu vực 22, và các loại máy hút bụi lớp M và H là một số ví dụ. Các thiết bị này có mức độ công suất hút và hiệu suất lọc khác nhau. Khi xử lý bụi amiăng, phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, chẳng hạn như phải thuộc loại H và được phê duyệt cho việc loại bỏ bụi amiăng. Ngoài ra, các máy hút bụi chuyên dụng được sử dụng để xử lý bụi xây dựng có tính nổ phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý cụ thể, bao gồm chứng nhận ATEX và phân loại cho các khu vực nguy hiểm khác nhau (khu vực 20-22). Tốt nhất, bộ lọc chân không nên có vỏ lọc, cho phép thay thế bộ lọc mà không cần tiếp xúc trực tiếp, từ đó hạn chế sự ô nhiễm.
Trong các máy hút bụi công nghiệp, bộ lọc nếp phẳng được ưa chuộng rộng rãi nhờ khả năng cung cấp vùng lọc tương đối lớn trong không gian nhỏ gọn. Các bộ lọc này thường được chế tạo từ giấy phủ nano hoặc nhựa bền, chẳng hạn như PES (polyethersulphone). Lọc PES có độ bền cao, chống ẩm và thậm chí chống lại bụi bẩn dạng lỏng, khiến chúng vượt trội hơn so với lọc giấy. Vật liệu sợi thủy tinh thường được sử dụng trong máy hút bụi loại H, mặc dù các bộ lọc chân không này không thể giặt được. Tuy nhiên, các máy hút bụi an toàn loại H hiện đại hiện nay sử dụng bộ lọc PTFE (polytetrafluoroethylene), có thể được rửa sạch và làm sạch bằng luồng khí mạnh, và việc xử lý chúng cũng dễ dàng hơn đáng kể. Khác với túi lọc an toàn bắt buộc phải sử dụng cho việc xử lý bụi, việc sử dụng túi xử lý bụi kín, được phê duyệt đặc biệt bằng PE thường là đủ để đảm bảo việc xử lý bụi khi sử dụng bộ lọc PTFE. Tính năng này giúp đơn giản hóa quy trình xử lý rác thải một cách đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bụi nguy hiểm cao, chẳng hạn như amiăng, vẫn là một trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này.
Khi loại bỏ lượng bụi lớn, bộ lọc có thể bị tắc nghẽn nhanh chóng, dẫn đến giảm sức hút. Để ngăn chặn điều này, máy hút bụi an toàn được trang bị Hệ thống làm sạch bộ lọc. Chúng giúp ngăn chặn việc tắc nghẽn bộ lọc bụi mịn, đảm bảo rằng lượng lớn bụi mịn có thể được loại bỏ mà không làm gián đoạn quy trình làm việc hoặc làm giảm sức hút.