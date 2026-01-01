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    Tại sao việc loại bỏ bụi xây dựng đúng cách lại quan trọng?

    Tầm nhìn kém hoặc thiết bị làm việc không hoạt động là một số nguyên nhân dẫn đến lượng bụi tăng cao tại nơi làm việc. Điều này không chỉ là một nguy cơ tiềm ẩn về an toàn mà còn là nguy cơ đối với sức khỏe của người lao động. Các vấn đề sức khỏe liên quan đến bụi xây dựng bao gồm từ kích ứng và viêm nhiễm hệ hô hấp đến các bệnh phổi mãn tính và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc kiểm soát và loại bỏ bụi xây dựng một cách chuyên nghiệp có thể đảm bảo một môi trường an toàn hơn.

    A person in protective clothing cleans a wall in the shell with a safety vacuum cleaner.

    Có những loại bụi xây dựng nào?

    Để loại bỏ bụi xây dựng một cách an toàn, điều quan trọng là phải xác định loại bụi mà bạn đang đối phó. Ngay cả bụi được cho là vô hại cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc gây tổn thương lâu dài nếu nồng độ bụi trong không khí quá cao. Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc với các vật liệu dễ cháy, nó có thể tạo ra bụi nổ. Bụi có thể được phân loại theo tiềm năng gây nguy hiểm, phụ thuộc vào kích thước hạt, loại vật liệu và hình dạng bên ngoài.

    Bụi thô bao gồm các hạt có đường kính ít nhất 10 μm. Các hạt bụi mịn có kích thước từ 10 μm đến 0,1 μm đã có thể xâm nhập vào mũi, họng và khí quản (bụi hít vào hoặc bụi E). Bụi phế nang (hít thở được) hoặc bụi loại A có đường kính hạt nhỏ hơn 0,1 μm và rất mịn, đến mức có thể xâm nhập vào các đường hô hấp sâu hơn và các phế nang.

    A person drills wood

    Bụi có thể được phân loại theo thành phần vật liệu, như các ví dụ sau đây:

    Bụi gỗ

    Việc gia công và xử lý gỗ mềm, gỗ cứng hoặc ván ép không chỉ tạo ra mùn cưa mà còn tạo ra bụi gỗ mịn. Nó có thể gây ra căng thẳng nghiêm trọng cho đường hô hấp, phổi và niêm mạc mũi, và thậm chí có thể gây ung thư. Bụi gỗ cũng có thể cháy và nổ khi trộn lẫn với không khí, tạo ra một nguy cơ bổ sung.

    Bụi silica

    Bụi silica được phát tán vào không khí khi bạn làm việc với các vật liệu như vữa, bê tông hoặc gạch. Bụi silica có thể xâm nhập sâu vào đường hô hấp và gây tổn thương vĩnh viễn cho phổi. Đặc biệt nguy hiểm là các hạt bụi mịn có thể bám vào phổi. Điều này có thể dẫn đến sẹo hóa mô phổi (xơ phổi).

    Bụi amiăng

    Cần phải thận trọng đặc biệt khi xử lý amiăng, chất vẫn còn tồn tại trong nhiều công trình hiện có. Bụi amiăng được phân loại là chất gây ung thư vì sợi amiăng không chỉ gây ra bệnh bụi phổi amiăng (bệnh viêm mãn tính của đường hô hấp và phổi) mà còn gây ra sự hình thành khối u trong phổi.

    Bụi xây dựng có hại

    Bụi độc hại do chì, mangan hoặc cadmium tạo ra có thể gây kích ứng đường hô hấp hoặc da. Chúng cũng chứa các chất độc hại. Các sản phẩm phụ từ bụi xây dựng có hại này có thể gây ung thư hoặc gây tổn thương các cơ quan nội tạng như gan, lách và thận. Chúng được tạo ra, ví dụ như trong quá trình hàn (khói hàn).

    Bụi nổ

    Bụi có thể gây nổ khi tiếp xúc với không khí nếu bụi được làm từ vật liệu dễ cháy. Các ví dụ về các chất này bao gồm than, gỗ và bột mì, cũng như các chất vô cơ như magiê và nhôm. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, ví dụ như khi rút phích cắm điện hoặc xả điện tĩnh, cũng có thể đủ để gây cháy.

    Các loại bụi xây dựng L, M và H có ý nghĩa gì?

    Bụi xây dựng được phân loại thành ba loại bụi: L (thấp), M (trung bình) và H (cao) dựa trên mức độ Rủi ro sức khỏe mà nó gây ra. Các phân loại này giúp xác định thiết bị làm sạch phù hợp cần thiết để loại bỏ bụi xây dựng một cách hiệu quả. Tóm lại, rủi ro sức khỏe tiềm ẩn của bụi càng cao, thì nồng độ của nó trong không khí trong nhà càng cần phải thấp. Để tuân thủ các giá trị nồng độ tối đa cho phép (MAC) được quy định theo pháp luật, được đo bằng mg/m³, hiệu suất lọc và lưu lượng khí của thiết bị hút bụi phải có chất lượng cao hơn nếu giá trị MAC thấp hơn.

    Máy hút bụi được phân loại vào Nhóm L phù hợp để làm sạch bụi xây dựng có mức độ nguy hiểm thấp, như bụi vôi hoặc bụi thạch cao. Các chất tẩy rửa này có hiệu suất lọc đủ tốt và không cần có hướng dẫn cụ thể nào cho việc xử lý bụi. Ngược lại, máy hút bụi loại M và H là bắt buộc để hút bụi có độ nguy hiểm trung bình và cao, chẳng hạn như bụi gỗ cứng, bụi bê tông, bụi amiăng, bụi chì hoặc bụi chứa vi khuẩn. Các máy hút bụi an toàn này có các yêu cầu thiết kế cụ thể, chẳng hạn như theo dõi lưu lượng không khí và cảnh báo người dùng khi lực hút giảm. Hơn nữa, phải sử dụng các bộ lọc phù hợp để ngăn chặn việc tạo bụi trong quá trình tháo dỡ, lưu trữ và xử lý, và thiết bị phải được bịt kín đầy đủ để đảm bảo hiệu quả.

    Dust is removed from a ledge with a Kärcher Suction Hose

    Dust class

    Max. exposure limit

    Suitable for

    Use cases

    L

    ≤ 1.0 %

    Dusts with a MAC value of > 1 mg/m³

    Lime dustPlaster dust

    M

    < 0.1 %

    Dusts with a MAC value of > 1 mg/m³Wood dust with max. 1200 W/50 l

    Wood dust (beech, elk)Paint dustCeramic dustPlastic dust

    H

    < 0.005 %

    Dusts with a MAC value of > 0.1 mg/m³Carcinogenic dust (Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) Regulations 2002)Pathogenic dusts

    Carcinogenic dust (lead, coal, cobalt, nickel, tar, copper, cadmium etc.)Mould, bacteriaGermsFormaldehyde

    Add. Requirement for asbestos

    < 0.005 %

    Dust containing asbestos

    Asbestos dust from electric heaters or fire protection walls

    Explosive dust (ATEX zone 22)

    Like classes L, M and H with add. requirements

    Dusts of explosive dust classes in zone 22

    Paper dustFlour dust

    Những ngành nghề và công việc nào có nguy cơ tiếp xúc với bụi cao hơn?

    Tiếp xúc với bụi là một vấn đề phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các tiệm bánh, xây dựng, khai thác mỏ, sản xuất, kho bãi và nông nghiệp. Việc tái chế vật liệu cũng đã đưa một nhóm công nhân mới tiếp xúc với bụi độc hại.

    Pictograms of different industries

    Hướng dẫn kiểm soát bụi và loại bỏ bụi sau khi hoàn thành công trình xây dựng

    Dù bạn đang làm việc tại công trường xây dựng, nhà máy chế biến kim loại hay là thợ mộc, các hoạt động hàng ngày như cắt, cưa, mài và gia công gỗ đều tạo ra bụi trong không khí. Việc hình thành bụi này phải luôn được kiểm soát chặt chẽ. Tin vui là việc loại bỏ bụi xây dựng có thể được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, việc kiểm soát bụi xây dựng là vô cùng quan trọng bằng cách duy trì môi trường làm việc sạch bụi nhất có thể từ đầu đến cuối. Lượng bụi xây dựng cần được kiểm soát, nhưng nếu bụi vẫn phát sinh, không được để bụi lan rộng. Các biện pháp phòng ngừa bổ sung như mặc quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang bảo vệ đường hô hấp được khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe của người lao động.

    Bước đầu tiên: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bụi.

    1. Đánh giá mức độ tiếp xúc với bụi

    Nếu có bụi trong môi trường làm việc của bạn, bạn cần thực hiện đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu công việc. Kiểm tra các giá trị giới hạn tiếp xúc tại nơi làm việc (WEL) được quy định bởi pháp luật cho các loại bụi khác nhau từ HSE và đo lường mức độ tiếp xúc với bụi tại nơi làm việc của bạn. Đôi khi bạn có thể cần lấy mẫu không khí để xác định mức độ tiếp xúc với bụi.

    2. Hạn chế việc sử dụng các vật liệu và quy trình tạo ra bụi.

    Ngăn ngừa bụi có thể dễ dàng hơn so với việc loại bỏ nó. Nếu có thể, hãy chọn các vật liệu tạo ra ít bụi nhất có thể. Ví dụ bao gồm các hạt nhỏ, nguyên liệu thô đã được làm ẩm hoặc sản phẩm hoàn thiện như vữa. Nếu có thể, hãy sử dụng phương pháp xử lý ướt hoặc ẩm, cùng với các chất mài mòn không chứa silica và các dụng cụ điện có công suất thấp hơn.

    3. Kích hoạt đào tạo và phòng ngừa

    Tác động nguy hiểm của bụi đối với sức khỏe của người lao động thường không được chú ý, khiến việc đào tạo trở thành yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy các biện pháp xử lý bụi an toàn tại nơi làm việc. Hơn nữa, việc khám sức khỏe định kỳ do bác sĩ của công ty hoặc bác sĩ bên ngoài thực hiện được khuyến khích mạnh mẽ để theo dõi và duy trì sức khỏe của người lao động.

    4. Tổ chức quy trình làm việc

    Môi trường làm việc nên được thiết kế sao cho có thể được làm sạch nhanh chóng và kỹ lưỡng, vì điều này giúp giảm lượng bụi. Nhân viên có thể nhanh chóng loại bỏ bụi xây dựng bằng máy hút bụi. Bạn cũng nên xem xét việc thiết lập lịch trình làm sạch cố định và các quy tắc làm sạch. Cung cấp các tiện nghi tắm rửa và tắm vòi sen cho công nhân cũng là một lựa chọn tốt.

    5. Mặc quần áo bảo hộ.

    Việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) – đặc biệt là mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và găng tay – được khuyến cáo mạnh mẽ và thường là bắt buộc đối với các công việc có nhiều bụi. Quần áo bảo hộ được giặt và bảo quản riêng biệt với quần áo làm việc thông thường. Công nhân cũng nên được đào tạo đầy đủ về cách sử dụng đúng cách các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và thiết bị bảo hộ hô hấp (RPE).

    a person with a safety vest cleans a construction container with a Kärcher high-pressure cleaner

    An toàn lao động tại các công trường xây dựng

    Mỗi lĩnh vực công việc đều tiềm ẩn những nguy hiểm riêng biệt – dù là về mặt thể chất hay tâm lý. Tuy nhiên, an toàn lao động đóng vai trò rất quan trọng tại các công trường xây dựng, bởi theo thống kê, tỷ lệ tai nạn tại đây cao gấp gần hai lần so với các nơi làm việc khác. An toàn lao động trong ngành xây dựng cũng bao gồm việc bảo trì đúng cách và làm sạch bảo dưỡng sạch sẽ nơi làm việc.

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    6. Lưu trữ chống bụi

    Việc lưu trữ chống bụi và xử lý các vật liệu tạo bụi nên được thực hiện trong các thùng chứa hoặc túi kín. Bụi bẩn nên được loại bỏ ngay lập tức và, nếu có thể, thông qua thùng chứa chất thải của máy hút bụi.

    7. Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị

    Để kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng và các nơi làm việc khác, thiết bị làm sạch phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo công suất hút đủ và hiệu suất lọc tốt. Hệ thống hút khí thải như hệ thống thông gió trong xưởng, nhà máy hoặc công trường xây dựng cần được lắp đặt chuyên nghiệp và bảo trì định kỳ.

    Bước thứ hai: Loại bỏ bụi xây dựng thông qua việc làm sạch thường xuyên.

    A person vacuuming a workshop

    8. Hút bụi nơi làm việc

    Khi loại bỏ bụi xây dựng, việc hút bụi là yếu tố quan trọng nhất. Để ngăn bụi bị khuấy động, việc hút bụi nên luôn được thực hiện trực tiếp tại nơi bụi được tạo ra. Đơn vị hút bụi nên được đặt càng gần nguồn bụi càng tốt và hướng về phía nơi bụi đang di chuyển. Nếu không thể thu gom bụi sinh ra tại nguồn, bạn có thể sử dụng các thiết bị hút bụi di động, hệ thống hút bụi, máy hút bụi hoặc máy lọc không khí.

    Các đơn vị chiết xuất

    Các máy cầm tay được sử dụng để cưa, mài hoặc gia công có thể được kết nối một cách dễ dàng với một đơn vị hút bụi thông qua ổ cắm điện có cơ chế khởi động tự động. Tính năng thông minh này cho phép hệ thống hút bụi hoạt động ngay lập tức khi máy được khởi động, giúp đơn giản hóa quy trình và giảm thiểu nguy cơ hít phải bụi.

    A person changes a filter of a vacuum cleaner

    Máy hút bụi và bộ lọc cho các loại bụi khác nhau

    Sự phù hợp của máy hút bụi trong việc hút bụi phụ thuộc vào ngành công nghiệp, quy trình làm việc và lượng bụi. Máy hút bụi khô và ướt, máy hút bụi công trình, máy hút bụi chống cháy nổ cho Khu vực 22, và các loại máy hút bụi lớp M và H là một số ví dụ. Các thiết bị này có mức độ công suất hút và hiệu suất lọc khác nhau. Khi xử lý bụi amiăng, phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, chẳng hạn như phải thuộc loại H và được phê duyệt cho việc loại bỏ bụi amiăng. Ngoài ra, các máy hút bụi chuyên dụng được sử dụng để xử lý bụi xây dựng có tính nổ phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý cụ thể, bao gồm chứng nhận ATEX và phân loại cho các khu vực nguy hiểm khác nhau (khu vực 20-22). Tốt nhất, bộ lọc chân không nên có vỏ lọc, cho phép thay thế bộ lọc mà không cần tiếp xúc trực tiếp, từ đó hạn chế sự ô nhiễm.

    Trong các máy hút bụi công nghiệp, bộ lọc nếp phẳng được ưa chuộng rộng rãi nhờ khả năng cung cấp vùng lọc tương đối lớn trong không gian nhỏ gọn. Các bộ lọc này thường được chế tạo từ giấy phủ nano hoặc nhựa bền, chẳng hạn như PES (polyethersulphone). Lọc PES có độ bền cao, chống ẩm và thậm chí chống lại bụi bẩn dạng lỏng, khiến chúng vượt trội hơn so với lọc giấy. Vật liệu sợi thủy tinh thường được sử dụng trong máy hút bụi loại H, mặc dù các bộ lọc chân không này không thể giặt được. Tuy nhiên, các máy hút bụi an toàn loại H hiện đại hiện nay sử dụng bộ lọc PTFE (polytetrafluoroethylene), có thể được rửa sạch và làm sạch bằng luồng khí mạnh, và việc xử lý chúng cũng dễ dàng hơn đáng kể. Khác với túi lọc an toàn bắt buộc phải sử dụng cho việc xử lý bụi, việc sử dụng túi xử lý bụi kín, được phê duyệt đặc biệt bằng PE thường là đủ để đảm bảo việc xử lý bụi khi sử dụng bộ lọc PTFE. Tính năng này giúp đơn giản hóa quy trình xử lý rác thải một cách đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bụi nguy hiểm cao, chẳng hạn như amiăng, vẫn là một trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này.

    Khi loại bỏ lượng bụi lớn, bộ lọc có thể bị tắc nghẽn nhanh chóng, dẫn đến giảm sức hút. Để ngăn chặn điều này, máy hút bụi an toàn được trang bị Hệ thống làm sạch bộ lọc. Chúng giúp ngăn chặn việc tắc nghẽn bộ lọc bụi mịn, đảm bảo rằng lượng lớn bụi mịn có thể được loại bỏ mà không làm gián đoạn quy trình làm việc hoặc làm giảm sức hút.

    9. Làm sạch sàn nhà

    Để đạt được một môi trường làm việc thực sự không bụi, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng sau khi bụi xây dựng đã lắng xuống sàn, nó không bị đẩy đi hoặc khuấy động lại. Ngoài máy hút bụi, bạn cũng có thể sử dụng chổi quét và máy hút bụi kết hợp chổi quét để loại bỏ bụi xây dựng và đảm bảo môi trường làm việc không bụi. Nếu bụi xây dựng đã bám trên sàn nhà qua đêm, nên lau dọn sàn nhà ngay từ sáng sớm trước khi bắt đầu làm việc. Bạn cũng có thể sử dụng máy quét tay đẩy để làm sạch các khu vực nhỏ hơn. Đối với các khu vực rộng lớn, nên sử dụng máy quét đẩy có động cơ điện. Các khu vực rất rộng lớn có thể được làm sạch dễ dàng bằng máy quét tự hành. Loại cọ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Các máy có con lăn chổi chính mềm với lông chổi rất mịn và dày đặc là lựa chọn tốt nhất để thu gom bụi mịn. Do đó, chúng đặc biệt phù hợp để loại bỏ bụi xây dựng trên sàn phẳng.

    Hệ thống lọc hiệu quả của máy quét cũng đảm bảo không khí thải sạch, ngăn chặn các tạp chất khác trong không khí. Bụi được cuốn lên bởi trục quét được hút vào bằng một Tuabin hút và tách ra trong bộ lọc tương ứng. Lọc được làm từ giấy, polyester hoặc vải bông. Để đảm bảo độ bền của bộ lọc khi làm sạch lượng bụi lớn, bộ lọc cần được làm sạch thủ công hoặc, nếu có sẵn, bằng Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động.

    A person uses a vacuum sweeper

    Mẹo – Sử dụng các dấu hiệu để hỗ trợ:

    Các vết bẩn trên sàn có thể giúp ước tính lượng bụi tích tụ và làm chỉ báo cho việc liệu có cần làm sạch ngay lập tức hay không.

    10. Lưu ý quan trọng: Không sử dụng không khí nén.

    Sử dụng Không khí nén để thổi bay bụi xây dựng từ máy móc, dụng cụ hoặc quần áo có thể trông như một việc làm tiện lợi. Tuy nhiên, mặc dù bụi đã biến mất, đó chỉ là tạm thời; nó vẫn còn đó. Thổi bụi chỉ làm bụi bay lên không khí chứ không loại bỏ nó. Vì lý do tương tự, việc quét sàn bằng một cây chổi đơn giản cũng nên tránh.

    A person cleans the floor in a workshop using a Kärcher Vacuum Cleaner

    Loại bỏ mùn cưa và hút bụi gỗ

    Ngoài mùn cưa, quá trình chế biến gỗ còn tạo ra bụi gỗ mịn thông qua các công đoạn cưa, khoan và chà nhám. Tiếp xúc với bụi gỗ có thể gây ra tác động tiêu cực đối với cả hệ hô hấp và da, cũng như gây ra các phản ứng dị ứng. Ngoài ra, còn có nguy cơ bụi gỗ trộn lẫn với không khí và tạo thành hỗn hợp dễ cháy nổ. Để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn với lượng bụi và nguy hiểm tối thiểu, việc áp dụng các phương pháp phù hợp để thu gom mùn cưa và bụi là vô cùng quan trọng. Máy hút bụi và máy hút bụi công nghiệp thường được sử dụng cho mục đích này, với loại bộ lọc cụ thể được lựa chọn dựa trên khu vực sử dụng dự kiến.

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    A person in white protective clothing cleans the floor of a refurbished flat from residues with a Kärcher vacuum cleaner

    Loại bỏ amiăng

    Asbestos đã được sử dụng với số lượng lớn trong ngành xây dựng trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, do những rủi ro sức khỏe liên quan đến việc hít phải amiăng, việc nhập khẩu, cung cấp và sử dụng tất cả các loại amiăng đã bị cấm tại Vương quốc Anh kể từ năm 1999. Tuy nhiên, nguy cơ từ amiăng vẫn đặt ra thách thức cho các công ty chuyên nghiệp ngay cả ngày nay, bởi vì các vật liệu xây dựng chứa amiăng vẫn thường được phát hiện trong quá trình cải tạo hoặc phá dỡ các tòa nhà cũ. Từ bài viết của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu cách loại bỏ và xử lý amiăng, cũng như các biện pháp an toàn cần thực hiện.

    A person sucks swarf from a machine

    Hút bụi và mạt kim loại

    Bã kim loại là sản phẩm phụ không thể tránh khỏi trong quá trình gia công kim loại, dù là qua sản xuất tự động hay gia công thủ công. Tuy nhiên, việc tích tụ các mảnh kim loại thô có thể gây hư hỏng cho các máy móc sản xuất đắt tiền và làm giảm chất lượng sản phẩm theo thời gian. Ngoài ra, khi kết hợp với các chất thải làm mát, mạt sắt có thể tạo ra sàn trơn trượt, tăng nguy cơ tai nạn. Để đảm bảo an toàn cho người lao động và bảo vệ cơ sở hạ tầng sản xuất, việc loại bỏ định kỳ mạt kim loại khỏi môi trường làm việc là vô cùng quan trọng. Nên sử dụng các hệ thống hút bụi hiệu quả hoặc máy hút bụi có khả năng xử lý bụi kim loại, được trang bị các phụ kiện phù hợp để đảm bảo việc làm sạch hiệu quả và triệt để.

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    Loại bỏ bụi xây dựng theo quy định của pháp luật

    Giới hạn tiếp xúc tối đa tại nơi làm việc (WEL) thường được quy định bởi pháp luật, nhưng có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Để đảm bảo rằng lượng bụi xây dựng trong không khí không vượt quá mức tối đa quy định, các máy hút bụi và hệ thống lọc phải đáp ứng các yêu cầu phù hợp. Điều này cũng phụ thuộc vào loại bụi. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng các quy định áp dụng cho từng trường hợp cụ thể để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, không có bụi.

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