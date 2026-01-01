Bụi có thể được phân loại theo thành phần vật liệu, như các ví dụ sau đây:

Bụi gỗ

Việc gia công và xử lý gỗ mềm, gỗ cứng hoặc ván ép không chỉ tạo ra mùn cưa mà còn tạo ra bụi gỗ mịn. Nó có thể gây ra căng thẳng nghiêm trọng cho đường hô hấp, phổi và niêm mạc mũi, và thậm chí có thể gây ung thư. Bụi gỗ cũng có thể cháy và nổ khi trộn lẫn với không khí, tạo ra một nguy cơ bổ sung.

Bụi silica

Bụi silica được phát tán vào không khí khi bạn làm việc với các vật liệu như vữa, bê tông hoặc gạch. Bụi silica có thể xâm nhập sâu vào đường hô hấp và gây tổn thương vĩnh viễn cho phổi. Đặc biệt nguy hiểm là các hạt bụi mịn có thể bám vào phổi. Điều này có thể dẫn đến sẹo hóa mô phổi (xơ phổi).

Bụi amiăng

Cần phải thận trọng đặc biệt khi xử lý amiăng, chất vẫn còn tồn tại trong nhiều công trình hiện có. Bụi amiăng được phân loại là chất gây ung thư vì sợi amiăng không chỉ gây ra bệnh bụi phổi amiăng (bệnh viêm mãn tính của đường hô hấp và phổi) mà còn gây ra sự hình thành khối u trong phổi.

Bụi xây dựng có hại

Bụi độc hại do chì, mangan hoặc cadmium tạo ra có thể gây kích ứng đường hô hấp hoặc da. Chúng cũng chứa các chất độc hại. Các sản phẩm phụ từ bụi xây dựng có hại này có thể gây ung thư hoặc gây tổn thương các cơ quan nội tạng như gan, lách và thận. Chúng được tạo ra, ví dụ như trong quá trình hàn (khói hàn).

Bụi nổ

Bụi có thể gây nổ khi tiếp xúc với không khí nếu bụi được làm từ vật liệu dễ cháy. Các ví dụ về các chất này bao gồm than, gỗ và bột mì, cũng như các chất vô cơ như magiê và nhôm. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, ví dụ như khi rút phích cắm điện hoặc xả điện tĩnh, cũng có thể đủ để gây cháy.