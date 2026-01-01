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    Kärcher rotating brush attachment with white bristles and black handle, designed for cleaning surfaces.

    Bàn chải xoay WB 130

    Mã đơn hàng: 2.644-286.0

    Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà đính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.
    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu bàn chải xoay WB 120 cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.