Nên làm sạch cửa gara bao lâu một lần?
Cửa gara nên được làm sạch ít nhất một lần mỗi năm. Nếu bạn sống ở khu vực có thời tiết thay đổi thường xuyên, thì việc làm sạch cửa gara mỗi hai đến ba tháng là điều hợp lý. Tần suất làm sạch phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ được bảo vệ của gara và điều kiện khí hậu nơi bạn sinh sống. Sau những mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, lũ lụt, mưa đá hoặc gió mạnh, nhiều bụi bẩn sẽ bám vào cửa gara, vì vậy cần làm sạch thường xuyên hơn. Điều này không chỉ vì lý do thẩm mỹ, mà còn quan trọng về mặt chức năng, vì cửa có thể ngừng hoạt động nếu các bộ phận của nó bị tắc nghẽn do phấn hoa và bụi bẩn cứng đầu bám chặt trên bề mặt.