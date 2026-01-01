Nhiều gara có cửa sổ nhỏ, điều này không nên bị bỏ qua khi tiến hành làm sạch kỹ lưỡng gara. Cửa gara thường được lắp kính làm bằng nhựa, loại kính này thường bị hư hỏng do thời tiết. Để làm sạch lớp phủ này một cách kỹ lưỡng, một máy phun rửa áp lực cao có thể được sử dụng. Hãy đảm bảo điều chỉnh mức áp suất về chế độ “SOFT” để tránh áp lực quá mạnh tác động lên cửa sổ trong quá trình làm sạch.

Một cách khác để làm sạch các tấm kính là sử dụng một máy làm sạch bằng hơi nước, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào và đảm bảo cửa sổ của bạn được làm sạch chỉ bằng nước. Trước tiên máy sẽ làm nóng đều bề mặt cửa sổ, sau đó có thể sử dụng vòi phun cầm tay và khăn microfiber để lau chùi, giúp làm bong tróc bụi bẩn. Sau đó, hơi nước nên được lau khô bằng thanh gạt kính hoặc khăn microfiber khô. Ngược lại, các tấm kính nhựa không nên được làm sạch bằng máy làm sạch bằng hơi nước, vì nhiệt độ của hơi nước có thể vượt quá 100°C và có thể gây hư hỏng cho nhựa.

A Máy lau kính không dây Cũng là một lựa chọn tốt khi nói đến việc dọn dẹp gara. Nó đảm bảo rằng cửa sổ không còn vết bẩn và sạch sẽ. Để làm điều này, chỉ cần trộn nước với dung dịch tẩy rửa kính cô đặc, xịt dung dịch lên cửa sổ bằng bình xịt, dùng khăn microfiber để làm mềm bụi bẩn, sau đó hút bằng thiết bị.