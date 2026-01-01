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    Làm sạch gara và cửa gara rất đơn giản.

    Điều này là bình thường khi gara tích tụ bụi bẩn theo thời gian, đặc biệt nếu bạn sử dụng như một xưởng làm việc. Cửa gara cũng trở thành nơi thu hút bụi bẩn, vì thường không được bảo vệ đúng cách khỏi thời tiết. Dùng những mẹo này, bạn sẽ dễ dàng loại bỏ bụi bẩn trong gara và xưởng làm việc, dù bạn sử dụng máy hút bụi đa năng, máy phun rửa áp lực cao hay máy làm sạch bằng hơi nước.

    A woman cleans her garage door with a Kärcher wash brush

    Nên làm sạch cửa gara bao lâu một lần?

    Cửa gara nên được làm sạch ít nhất một lần mỗi năm. Nếu bạn sống ở khu vực có thời tiết thay đổi thường xuyên, thì việc làm sạch cửa gara mỗi hai đến ba tháng là điều hợp lý. Tần suất làm sạch phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ được bảo vệ của gara và điều kiện khí hậu nơi bạn sinh sống. Sau những mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt, lũ lụt, mưa đá hoặc gió mạnh, nhiều bụi bẩn sẽ bám vào cửa gara, vì vậy cần làm sạch thường xuyên hơn. Điều này không chỉ vì lý do thẩm mỹ, mà còn quan trọng về mặt chức năng, vì cửa có thể ngừng hoạt động nếu các bộ phận của nó bị tắc nghẽn do phấn hoa và bụi bẩn cứng đầu bám chặt trên bề mặt.

    Cách làm sạch cửa gara như thế nào?

    Cửa gara có thể được làm sạch bằng tay theo cách truyền thống bằng cách sử dụng một ít nước ấm và nước rửa chén. Tuy nhiên, điều này có thể mất khá nhiều thời gian và công sức. Để làm cho cửa gara bị bẩn nặng trông như mới lại, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch nó bằng một máy phun rửa áp lực cao. Thiết bị này có thể loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất nhờ áp lực nước có thể điều chỉnh. Trên chính thiết bị có ba mức áp suất để lựa chọn, tùy thuộc vào mục đích sử dụng thiết bị của bạn. Đối với các bề mặt nhạy cảm hơn, mức áp lực "SOFT” có thể điều chỉnh trực tiếp trên súng mà không cần đặt thiết bị xuống sàn. Đối với vật liệu có độ bền cao, có thể chọn mức áp suất cao hơn.

    A man cleans the garage door with a Kärcher medium pressure washer using the attachment for surfaces

    Làm sạch cửa gara: Hãy lưu ý đến loại vật liệu.

    Khi làm sạch cửa gara, bạn nên chú ý đến chất liệu:

    • Cho Cửa kim loại được sơn, việc sử dụng một loại chất tẩy rửa sơn chuyên dụng trước tiên là hợp lý để làm mịn bề mặt và loại bỏ các vết xước nhỏ. Sau đó, có thể sử dụng sáp đánh bóng để làm bóng bề mặt.
    • Sau khi làm sạch một cửa gara bằng gỗBạn có thể xử lý nó bằng sáp hoặc sơn bóng để tăng cường hiệu ứng.
    • Sau khi làm sạch một cửa gara bằng nhựa, bề mặt có thể được bảo vệ khỏi sự bào mòn và tác động của môi trường bằng các chất tẩy rửa nhựa chuyên dụng.
    A woman cleans a garage door with a Kärcher wash brush

    Cách làm sạch cửa sổ gara

    Nhiều gara có cửa sổ nhỏ, điều này không nên bị bỏ qua khi tiến hành làm sạch kỹ lưỡng gara. Cửa gara thường được lắp kính làm bằng nhựa, loại kính này thường bị hư hỏng do thời tiết. Để làm sạch lớp phủ này một cách kỹ lưỡng, một máy phun rửa áp lực cao có thể được sử dụng. Hãy đảm bảo điều chỉnh mức áp suất về chế độ “SOFT” để tránh áp lực quá mạnh tác động lên cửa sổ trong quá trình làm sạch.

    Một cách khác để làm sạch các tấm kính là sử dụng một máy làm sạch bằng hơi nước, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào và đảm bảo cửa sổ của bạn được làm sạch chỉ bằng nước. Trước tiên máy sẽ làm nóng đều bề mặt cửa sổ, sau đó có thể sử dụng vòi phun cầm tay và khăn microfiber để lau chùi, giúp làm bong tróc bụi bẩn. Sau đó, hơi nước nên được lau khô bằng thanh gạt kính hoặc khăn microfiber khô. Ngược lại, các tấm kính nhựa không nên được làm sạch bằng máy làm sạch bằng hơi nước, vì nhiệt độ của hơi nước có thể vượt quá 100°C và có thể gây hư hỏng cho nhựa.

    A Máy lau kính không dây Cũng là một lựa chọn tốt khi nói đến việc dọn dẹp gara. Nó đảm bảo rằng cửa sổ không còn vết bẩn và sạch sẽ. Để làm điều này, chỉ cần trộn nước với dung dịch tẩy rửa kính cô đặc, xịt dung dịch lên cửa sổ bằng bình xịt, dùng khăn microfiber để làm mềm bụi bẩn, sau đó hút bằng thiết bị.

    Cleaning garage windows with a Kärcher window cleaner
    A woman cleans her garage driveway with a Kärcher sweeper

    Làm sạch lối vào gara

    Lối vào gara thường là nơi bụi bẩn cứng đầu hay tích tụ. Để loại bỏ các tạp chất như lá, đất và bụi, thì một cái chổi là lý tưởng. Không cần phải cúi xuống nhờ thanh đẩy điều chỉnh độ cao và thiết kế công thái học, việc làm sạch khu vực một cách kỹ lưỡng cũng không tốn nhiều công sức. Điều đáng lưu ý là ngay cả cát bụi còn sót lại sau mùa đông cũng có thể được loại bỏ bằng chổi. Nếu lối vào gara rất bẩn, máy phun rửa áp lực cao có thể được sử dụng lại:

    1. Trước khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao, bất kỳ bụi bẩn nào trên mặt đất nên được loại bỏ bằng đầu chổi.
    2. Nếu lối vào nhà rất bẩn, một dung dịch làm sạch đá là sản phẩm lý tưởng để tiền xử lý vết bẩn cứng đầu.
    3. Sau đó, máy phun rửa áp lực cao được sử dụng kết hợp với máy chà sàn công suất cao hoặc Phụ kiện làm sạch bề mặt T-Racer Giúp việc dọn dẹp lối vào nhà trở nên dễ dàng.

    Làm sạch nội thất gara và xưởng làm việc trở nên dễ dàng

    Nhiều người không có xưởng làm việc riêng nên thường sử dụng gara để thực hiện các dự án DIY của mình. Điều này có thể khiến gara trở nên bụi bẩn, đặc biệt là khi một số thiết bị và dụng cụ không được sử dụng thường xuyên khiến bụi bẩn tích tụ trên chúng. Vì vậy, bước đầu tiên là xác định cách bạn sẽ sắp xếp gara hoặc xưởng làm việc. Đặt lên kệ và sắp xếp lại giúp việc dọn dẹp xưởng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước khi bắt đầu dọn dẹp gara hoặc xưởng, nên dọn dẹp hết những thứ không còn cần thiết. Hàng xóm, bạn bè hoặc người thân có thể tận dụng những chậu hoa hoặc hộp dụng cụ mà bạn không sử dụng. Sau khi phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, công việc làm sạch có thể bắt đầu.

    A man cleans a shelf in his garage with a Kärcher vacuum cleaner

    Cách thực hiện việc làm sạch gara và xưởng

    Hầu hết các gara và xưởng sửa chữa đều có sàn bê tông vì chúng khá bền bỉ và dễ làm sạch. Để làm sạch sàn gara bằng bê tông, nên bắt đầu bằng cách lau sơ qua bằng một... cái chổi. Điều này ngăn chặn các mảnh vụn như bụi hoặc lá cây bị mang vào nhà. Hoặc là, một máy hút bụi khô và ướt Có thể sử dụng, vì nó có thể dọn dẹp cả bụi khô và bụi ướt. Khi dọn dẹp xưởng, bạn nên xem xét các sản phẩm cao cấp. Những loại này bền bỉ hơn nên có thể xử lý các vật liệu sắc nhọn hoặc cứng như ốc vít hoặc đinh. Máy hút bụi là lựa chọn phù hợp đặc biệt cho các xưởng sản xuất, nơi các vật dụng kim loại nhỏ thường rơi xuống sàn. Điều này khiến nó trở nên lý tưởng để làm sạch sàn nhà xưởng. Tất cả các máy hút bụi khô và ướt đều được trang bị ống hút rộng và linh hoạt, đảm bảo bạn có thể hút bụi mà không lo ống hút bị tắc nghẽn. Nếu gara rất bẩn, máy phun rửa áp lực cao là lựa chọn lý tưởng để làm sạch sàn gara bằng bê tông. Nếu gara được lau dọn bằng nước, điều quan trọng là phải đảm bảo trước đó rằng nước bẩn có thể thoát ra dễ dàng. Một lựa chọn khác là thiết bị máy chà sàn vào máy phun rửa áp lực cao để làm sạch sàn gara. Lưỡi gạt bụi tích hợp trên thiết bị chà sàn cho phép nước được đẩy ra khỏi gara một cách dễ dàng. Ngoài ra, máy hút bụi khô và ướt có thể được sử dụng để loại bỏ số nước còn lại.

    A man vacuums the garage floor with a Kärcher vacuum cleaner
    A woman cleans the garage floor with a Kärcher power scrubber

    Cẩn thận vết dầu!

    Bất cứ nơi nào có dầu động cơ, đều có khả năng xảy ra rò rỉ dầu và gây ra vũng dầu trên sàn. Một điều rất quan trọng là các vũng dầu trong gara phải được thấm hút bằng chất kết dính và sau đó được xử lý đúng cách và theo cách thân thiện với môi trường. Vết bẩn còn lại có thể được xử lý bằng hỗn hợp xà phòng mật và nước nóng. Đầu tiên, đổ hỗn hợp nước nóng và xà phòng mật lên vết dầu mỡ, sau đó đợi một lúc cho dung dịch phản ứng, rồi chà rửa vết bẩn kỹ lưỡng bằng nước nóng.

    Các sản phẩm phù hợp cho gara

    Kärcher: Pressure washer

    Máy phun rửa áp lực cao

    Kärcher: T-Racer surface cleaner

    Phụ kiện làm sạch bề mặt T-Racer

    Kärcher: Push sweeper

    Máy quét đẩy tay

    Kärcher: Rotating wash brush

    Chổi rửa xoay

    Kärcher: Stone and facade cleaner 3-in-1

    Chất tẩy rửa đá và mặt tiền 3 trong 1

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    Máy hút bụi ướt và khô

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

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