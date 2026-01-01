Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611

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Cực hiệu quả khi dùng loại bỏ bụi đất bám trên đường gây nên do chất thải cũng như rong rêu và nấm mốc mọc trên bề mặt đá và các mặt ngoài

Bảo vệ khỏi tác động của gió và khí hậu giúp bảo dưỡng tuyệt đối các bề mặt đá

Dùng được trên các bề mặt bằng nhôm

Làm sạch hiệu quả và nhanh chóng khi dùng kết hợp với máy làm sạch áp lực cao Kärcher

Hệ thống Plug 'n' Clean chính là phương án dễ dàng và nhanh chóng nhất để sử dụng chất tẩy rửa khi dùng với máy phun rửa áp lực Kärcher

Chất tẩy rửa luôn sẵn sàng để dùng (RTU)