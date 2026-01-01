Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-765.0Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng (Kg)
1.01
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.162
Kích thước (D x R x C) (mm)
100 x 100 x 215
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