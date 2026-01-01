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    Kärcher Stone & Facade Cleaner bottle with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611

    Mã đơn hàng: 6.295-765.0

    Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.