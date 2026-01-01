Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Làm sạch gạch

    Gạch là một trong những loại vật liệu lát sàn phổ biến nhất và điều này hoàn toàn có lý do: Chúng bền bỉ và trong hầu hết các trường hợp và dễ dàng bảo quản. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi làm sạch chúng.

    Cleaning tiles with the Kärcher FC 7 Cordless

    Làm sạch các loại gạch khác nhau đúng cách

    Có vô số loại gạch. Để làm sạch chúng một cách hiệu quả nhất, điều quan trọng là trước tiên phải xác định chính xác chất liệu của gạch. Các loại phổ biến nhất là gạch men, bao gồm gạch men sứ cao cấp, gạch men tráng men, gạch men sứ, gạch terracotta và gạch clinker. Thành phần cơ bản của tất cả các loại gạch men có sẵn trên thị trường là đất sét, tùy thuộc vào loại gạch, đất sét được cấu tạo từ các loại cốt liệu khác nhau và được nung ở các nhiệt độ khác nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cũng có thể tìm thấy gạch đá tự nhiên và nhân tạo trong các hộ gia đình, và đây là lúc bạn cần đặc biệt cẩn thận trong quá trình làm sạch.

    Kärcher tips for cleaning glazed tiles

    Gạch men

    Gạch men thường được hiểu là loại gạch sứ có lớp phủ giống như kính được áp dụng lên bề mặt trên cùng. Điều này cho phép tạo ra một bề mặt mịn màng, liền mạch với một phạm vi gần như vô tận về cấu trúc và màu sắc. Gạch men được đặc trưng bởi viền và lớp trên cùng có màu sắc khác nhau. Nhờ bề mặt nhẵn mịn, gạch men thường dễ lau chùi và không cần bất kỳ chăm sóc đặc biệt nào.

    Kärcher tips for cleaning fine stoneware tiles

    Gạch men sứ cao cấp

    Nhờ vào độ bền và vẻ đẹp thẩm mỹ, ngày càng nhiều gạch men sứ cao cấp được lát khắp không gian sống. Gốm sứ cao cấp có sẵn dưới dạng bề mặt mờ như lụa, bề mặt bóng cao, có kết cấu (ví dụ: kiểu đá phiến) hoặc in hoa văn (ví dụ: kiểu gỗ). Gốm sứ cao cấp thường có màu sắc đồng nhất và đặc trưng bởi màu sắc giống nhau từ mọi góc độ. Trường hợp ngoại lệ duy nhất ở đây là gốm sứ cao cấp in hoa văn. Gốm sứ cao cấp có bề mặt vi xốp, do đó nên được làm sạch bằng khăn microfiber, vì sợi mịn của khăn có thể len lỏi vào các vùng nhỏ không đều trên bề mặt. Hoặc áp dụng quy trình tương tự như đối với gạch men. Đối với gạch sứ mịn có cấu trúc, chúng tôi khuyến nghị lau theo chiều dọc và ngang trên bề mặt một lần. Nhờ đó, bạn sẽ đạt được kết quả làm sạch tuyệt vời ngay vào sâu bên trong cấu trúc. Lớp phủ sàn có khả năng chống lại hầu hết các chất kiềm và axit, đồng thời cũng chống lại các dung môi hữu cơ. Gốm sứ cao cấp không cần bất kỳ chăm sóc đặc biệt nào ngoài việc làm sạch đúng cách.

    Kärcher tips for cleaning natural and artificial stone tiles

    Gạch đá tự nhiên và nhân tạo

    Đá tự nhiên bao gồm, ví dụ như, đá hoa cương, đá cẩm thạch, đá kỷ Jura và đá phiến. Đá nhựa bao gồm các vật liệu khoáng (thường là xi măng) hoặc vật liệu liên kết bằng nhựa, được sản xuất từ các vật liệu hạt như cát, sỏi, đá cẩm thạch hoặc các vật liệu khác. Các loại đá nhựa phổ biến nhất ví dụ như: đá nhân tạo, bê tông lộ đá hoặc đá Agglo.

    Chất tẩy rửa có tính axit (giá trị pH &lt; 7) hoặc các phương pháp dân gian như giấm hoặc axit citric được sử dụng để làm sạch các vết bẩn khoáng chất, chẳng hạn như rỉ sét, cặn vôi hoặc cặn xi măng. Vì nhiều loại đá tự nhiên và đá nhân tạo nhạy cảm với axit, chúng tôi khuyến nghị thực hiện thử nghiệm trước trên một khu vực không dễ thấy. Để làm điều này, hãy sử dụng một chất tẩy rửa có tính axit và thoa một vài giọt axit lên bề mặt ở một khu vực không dễ thấy. Nếu axit bắt đầu sủi bọt, đá đó nhạy cảm với axit và không được sử dụng các chất tẩy rửa có tính axit.

    Kärcher tips for wiping tiles

    Làm sạch gạch chỉ trong hai bước

    Phương pháp làm sạch phổ biến nhất là kết hợp giữa hút bụi và lau ướt. Trong bước làm việc đầu tiên, bụi bẩn như bụi và lông được thu gom bằng một dụng cụ tiêu chuẩn. máy hút bụi hoặc một robot hút bụi. Nếu gạch lát sàn được lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong các khu vực cực kỳ bẩn thỉu, chẳng hạn như gara, thì một máy hút bụi đa năng là lý tưởng.

    Sau đó, lau bề mặt bằng khăn ướt hoặc cây lau sàn. Tốt nhất, bạn nên thường xuyên vắt khô khăn lau bằng nút vắt khăn lau, vì điều này giúp tránh tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn càng nhiều càng tốt. Trước tiên, bạn nên làm sạch viền của toàn bộ phòng, sau đó tiến hành công việc chuẩn bị từ góc sau cùng đến cửa, với những đường cọ đều đặn.

    Với một chút luyện tập, phương pháp cơ học này có thể được sử dụng để làm sạch rất nhanh chóng, tuy nhiên quá trình này cũng có một số nhược điểm: Vết bẩn cứng đầu cần được xử lý bằng các biện pháp bổ sung để làm mềm và loại bỏ. Đặc biệt, các vết bẩn khô trong nhà bếp thường không được làm sạch hoàn toàn trong lần đầu tiên. Hầu hết các loại máy lau sàn đều sử dụng lượng nước tương đối lớn, điều này có nghĩa là bề mặt cần thời gian tương đối lâu hơn để khô.

    Loại bỏ vết ố vàng trên gạch

    Nếu sàn gạch được xử lý không đúng cách trong thời gian dài, ví dụ như sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa hoặc lau chùi không đúng cách có thể dẫn đến hiện tượng sàn bị xỉn màu. Điều này gây ra sự tích tụ của các lớp bụi bẩn và chất tẩy rửa, theo thời gian tạo ra một vẻ ngoài không đẹp mắt. Để loại bỏ hiện tượng xám xịt này, các bước làm sạch ban đầu chỉ nên được thực hiện bằng nước ấm. Nếu xuất hiện bọt trên nước bẩn trong quá trình làm sạch, đây là dấu hiệu tốt cho thấy cặn bẩn của chất tẩy rửa cũ đã được loại bỏ. Trong trường hợp này, lặp lại quy trình cho đến khi bọt không còn hình thành. Ngoài ra, bọt biển melamine, còn được gọi là bọt biển thần kỳ là một lựa chọn tốt để loại bỏ vết ố vàng.

    Kärcher tips for removing greying on tiles

    Mẹo hay từ chuyên gia

    Dù có hay không có hiện tượng phai màu, chúng tôi khuyến nghị trước tiên nên xử lý một vùng nhỏ trên bề mặt ở khu vực không dễ nhận thấy và sau khi khô, so sánh sự khác biệt với bề mặt chưa được làm sạch. Nếu biết thương hiệu của vật liệu lót sàn, cũng nên tham khảo hướng dẫn làm sạch và bảo dưỡng từ nhà sản xuất của vật liệu lót sàn.

    Kärcher tips for removing lime film from tiles

    Loại bỏ lớp vôi bám trên gạch

    Không chỉ trong nhà tắm mà cặn vôi có thể trở thành vấn đề: Một lớp màng vôi trắng có thể hình thành theo thời gian khi làm sạch nếu nước có hàm lượng canxi cao. Lớp vôi bám thường xuất hiện đặc biệt trên gạch màu tối và bạn thường chỉ nhận ra nó khi các khu vực thường xuyên đi lại bị đánh bóng bởi giày dép và bắt đầu có vẻ bóng nhờn.

    Để loại bỏ lớp vôi, hãy sử dụng một chất tẩy rửa có tính axit. Hoặc bạn có thể sử dụng các phương pháp dân gian, chẳng hạn như giấm hoặc axit citric. Khi sử dụng chất tẩy rửa có tính axit, các khe gạch nên được tưới nước trước để tránh bị chất tẩy rửa ăn mòn. Để làm điều này, chỉ cần lau bề mặt bằng nước sạch. Chất tẩy rửa được pha loãng với nước theo hướng dẫn và được áp dụng bằng máy chà sàn. Trong thời gian tiếp xúc khoảng 5 phút, bề mặt có thể được xử lý thêm bằng máy chà, nhưng dung dịch làm sạch không được để khô. Sau đó, sử dụng cây lau sàn và nước sạch để lau bề mặt một lần nữa cho đến khi hết hoàn toàn cặn xà phòng. Khi thực hiện việc này, hãy thay nước nhiều lần. Đối với các lớp vôi mỏng đặc biệt, trong một số trường hợp, chỉ cần lau sàn một hoặc hai lần bằng chất tẩy rửa có tính axit và sau đó rửa lại bằng nước sạch là đủ.

    Làm sạch sạch sẽ bằng máy làm sạch bằng hơi nước

    Một giải pháp thay thế thực sự cho các loại máy lau sàn cơ học là Máy làm sạch bằng hơi nước. Chúng tạo ra hơi nước nóng và do đó thực hiện việc làm sạch một cách đặc biệt. Nhờ nhiệt độ cao, lên đến 99,99% vi khuẩn và virus được loại bỏ, mà không cần sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hóa học nào. Hơi nước nóng cũng giúp làm mềm vết bẩn cứng đầu và loại bỏ dầu mỡ. Những ưu điểm của máy làm sạch bằng hơi nước trở nên đặc biệt rõ ràng trong nhà bếp. Máy làm sạch bằng hơi nước phù hợp cho những người bị dị ứng và các gia đình có trẻ nhỏ, những người không nên tiếp xúc với các chất tẩy rửa mạnh trên sàn nhà. Vì quá trình tạo ra hơi nước có khử khoáng, nên hơi nước không để lại cặn vôi hoặc vết bẩn. Nhờ nhiệt độ cao, sàn nhà khô nhanh và có thể đi lại được sớm hơn.

    Các miếng vải lau phù hợp cho sàn hoặc đầu phun cầm tay được sử dụng để lau chùi gạch. Giống như sau khi lau chùi, nên sử dụng vải microfiber cho gạch men sứ cao cấp. Khi hơi nước được phun ra, hãy di chuyển đầu vòi phun sàn hoặc đầu vòi cầm tay qua lại nhanh chóng theo các đường chồng lên nhau. Khi thực hiện điều này, chỉ có lượng hơi nước cần thiết để làm mềm bụi bẩn được giải phóng. Bụi bẩn được thấm hút bởi vải; do đó, các tấm phủ bẩn nên được thay thế thường xuyên. Để làm sạch các khe hở, di chuyển đầu hút sàn lên xuống và sang hai bên (theo hình chữ thập) trên khu vực cần làm sạch. Để làm sạch sâu, các khe hở cũng có thể được làm sạch riêng biệt.

    Trong chu kỳ làm sạch đầu tiên bằng máy làm sạch bằng hơi nước, có thể xuất hiện vết bẩn. Những vết bẩn này được hình thành do cặn xà phòng và có thể được loại bỏ bằng cách lau nhiều lần bằng máy làm sạch bằng hơi nước.

    Cleaning tiles with the Kärcher steam cleaner

    Nhanh chóng và dễ dàng: Máy lau sàn điện

    Gạch lát sàn được làm sạch một cách nhanh chóng và kỹ lưỡng bằng một Máy lau sàn điện. Các con lăn làm sạch trên thiết bị dễ dàng loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Nước bẩn được thu gom vào một bể chứa riêng biệt để bạn luôn sử dụng nước sạch khi lau chùi. Kết quả tốt nhất có thể đạt được khi kết hợp với một loại chất tẩy rửa được thiết kế riêng biệt. Phù hợp cho gạch, đá và đá tự nhiên..

    Cleaning tiles with Kärcher floor cleaners

    Sản phẩm phù hợp cho gạch

    Kärcher floor cleaner

    Chất tẩy rửa sàn

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Máy hút bụi

    Robo Cleaner

    Robot hút bụi

    Kärcher floor cleaner for tiles, stone and natural stone

    Chăm sóc sàn đá

    Kärcher sanitary cleaner

    Chất tẩy rửa

    Điều này cũng có thể làm bạn hứng thú.

    Kärcher tips for cleaning joints

    Làm sạch các khớp

    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    Làm sạch nhà tắm

    Kärcher tips for cleaning the kitchen

    Làm sạch nhà bếp