Làm sạch gạch

Phương pháp làm sạch phổ biến nhất là kết hợp giữa hút bụi và lau ướt. Trong bước làm việc đầu tiên, bụi bẩn như bụi và lông được thu gom bằng một dụng cụ tiêu chuẩn. máy hút bụi hoặc một robot hút bụi. Nếu gạch lát sàn được lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong các khu vực cực kỳ bẩn thỉu, chẳng hạn như gara, thì một máy hút bụi đa năng là lý tưởng.

Sau đó, lau bề mặt bằng khăn ướt hoặc cây lau sàn. Tốt nhất, bạn nên thường xuyên vắt khô khăn lau bằng nút vắt khăn lau, vì điều này giúp tránh tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn càng nhiều càng tốt. Trước tiên, bạn nên làm sạch viền của toàn bộ phòng, sau đó tiến hành công việc chuẩn bị từ góc sau cùng đến cửa, với những đường cọ đều đặn.

Với một chút luyện tập, phương pháp cơ học này có thể được sử dụng để làm sạch rất nhanh chóng, tuy nhiên quá trình này cũng có một số nhược điểm: Vết bẩn cứng đầu cần được xử lý bằng các biện pháp bổ sung để làm mềm và loại bỏ. Đặc biệt, các vết bẩn khô trong nhà bếp thường không được làm sạch hoàn toàn trong lần đầu tiên. Hầu hết các loại máy lau sàn đều sử dụng lượng nước tương đối lớn, điều này có nghĩa là bề mặt cần thời gian tương đối lâu hơn để khô.