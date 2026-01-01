Làm sạch gạch

Một giải pháp thay thế thực sự cho các loại máy lau sàn cơ học là Máy làm sạch bằng hơi nước. Chúng tạo ra hơi nước nóng và do đó thực hiện việc làm sạch một cách đặc biệt. Nhờ nhiệt độ cao, lên đến 99,99% vi khuẩn và virus được loại bỏ, mà không cần sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hóa học nào. Hơi nước nóng cũng giúp làm mềm vết bẩn cứng đầu và loại bỏ dầu mỡ. Những ưu điểm của máy làm sạch bằng hơi nước trở nên đặc biệt rõ ràng trong nhà bếp. Máy làm sạch bằng hơi nước phù hợp cho những người bị dị ứng và các gia đình có trẻ nhỏ, những người không nên tiếp xúc với các chất tẩy rửa mạnh trên sàn nhà. Vì quá trình tạo ra hơi nước có khử khoáng, nên hơi nước không để lại cặn vôi hoặc vết bẩn. Nhờ nhiệt độ cao, sàn nhà khô nhanh và có thể đi lại được sớm hơn.
Các miếng vải lau phù hợp cho sàn hoặc đầu phun cầm tay được sử dụng để lau chùi gạch. Giống như sau khi lau chùi, nên sử dụng vải microfiber cho gạch men sứ cao cấp. Khi hơi nước được phun ra, hãy di chuyển đầu vòi phun sàn hoặc đầu vòi cầm tay qua lại nhanh chóng theo các đường chồng lên nhau. Khi thực hiện điều này, chỉ có lượng hơi nước cần thiết để làm mềm bụi bẩn được giải phóng. Bụi bẩn được thấm hút bởi vải; do đó, các tấm phủ bẩn nên được thay thế thường xuyên. Để làm sạch các khe hở, di chuyển đầu hút sàn lên xuống và sang hai bên (theo hình chữ thập) trên khu vực cần làm sạch. Để làm sạch sâu, các khe hở cũng có thể được làm sạch riêng biệt.
Trong chu kỳ làm sạch đầu tiên bằng máy làm sạch bằng hơi nước, có thể xuất hiện vết bẩn. Những vết bẩn này được hình thành do cặn xà phòng và có thể được loại bỏ bằng cách lau nhiều lần bằng máy làm sạch bằng hơi nước.