Làm sạch không gian sống: Mẹo để đối phó với bụi bẩn

Đã có cả những cuốn sách được viết về chủ đề nóng hổi của chủ nghĩa tối giản, nhưng chỉ cần một vài suy ngẫm đơn giản cũng có thể mang lại tác động lớn. Càng ít đồ đạc bạn có, càng ít thứ bạn phải cất đi trước khi dọn dẹp và việc giữ cho mọi thứ gọn gàng sẽ dễ dàng hơn trong thời gian dài. Nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng khi áp dụng vào thực tế, mọi thứ thường trở nên rối ren. Giống như việc dọn dẹp, bạn nên tiếp cận việc phân loại theo từng bước nhỏ và không nên cố gắng làm hết mọi thứ trong một cuối tuần.

Có thể hữu ích khi tự hỏi tại sao bạn cần giữ lại tài sản của mình: Chúng ta thực sự muốn giữ tất cả những kỷ vật du lịch của mình trên kệ sao? Tôi có cần phải vứt bỏ tất cả những cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ đó không? Lần cuối cùng tôi mặc món đồ đó là khi nào? Bạn không nhất thiết phải thực hiện một cuộc dọn dẹp triệt để như chuyên gia tổ chức Marie Kondo – ngay cả việc loại bỏ một vài vật dụng cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong việc bạn có thể hoàn thành việc lau chùi hàng tuần nhanh chóng như thế nào. Sau khi bạn đã loại bỏ một số thứ, việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn đáng kể.