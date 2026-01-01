Làm sạch không gian sống: Mẹo để đối phó với bụi bẩn

Khi quan sát bụi dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy rằng nó là một hỗn hợp của các hạt có kích thước khác nhau, chúng trộn lẫn và kết hợp với nhau. Tất cả đều có mặt ở đó, từ tế bào da chết đến sợi thảm, phấn hoa, lông thú cưng và bụi mịn – một bữa tiệc thịnh soạn cho những vị khách không mời như rệp sách, ve bụi, vi khuẩn và bào tử nấm mốc. Tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của các hạt bụi, bụi sẽ hoặc được luồng không khí lưu thông mang đến mọi ngóc ngách, hoặc xoáy tròn liên tục mà không lắng đọng ở bất kỳ đâu.
Thành phần của bụi trong nhà thay đổi tùy thuộc vào phòng, vị trí của tòa nhà dân cư, số lượng người sống ở đó và lối sống của họ. Chúng ta mang phần lớn bụi bẩn vào nhà qua giày dép. Do đó, việc sử dụng các tấm lưới mở, tấm dừa hoặc tấm vải, các đoạn cao su để làm bẫy bụi là rất hữu ích. Khi được đặt trước cửa ra vào, chúng sẽ giữ lại phần lớn bụi bẩn, ngăn không cho chúng lan vào hành lang hoặc các khu vực sinh hoạt khác. Bụi than, bào tử nấm và phấn hoa cũng được mang vào nhà qua không khí.