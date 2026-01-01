Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Làm sạch không gian sống | Kärcher

    Làm sạch không gian sống: Mẹo để đối phó với bụi bẩn

    Các phòng ngủ và phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ đóng góp đáng kể vào sự thoải mái của bạn trong chính ngôi nhà của mình. Với sự gọn gàng và những mẹo vặt hữu ích, bạn có thể giữ cho ngôi nhà của mình luôn sạch sẽ mọi lúc, với ít công sức nhất.

    Living room with family

    Nhà gọn gàng, minh mẫn tâm trí

    Sự sạch sẽ và gọn gàng thường được nhắc đến cùng nhau; tuy nhiên, đây là hai vấn đề cần được xem xét riêng biệt. Việc dọn dẹp một ngôi nhà bừa bộn là việc làm không cần thiết và tốn nhiều thời gian, chính vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên dọn dẹp kỹ lưỡng trước khi bắt đầu quá trình làm sạch.

    Dọn dẹp cẩn thận

    Cách đơn giản nhất để giữ cho căn phòng gọn gàng là thường xuyên cất gọn đồ đạc. Dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn nếu thực hiện từng đợt ngắn, điều này giúp tránh tình trạng lộn xộn đáng sợ ngay từ đầu. Bạn nên dọn dẹp những thứ có thể cất gọn ngay lập tức, thay vì đưa chúng vào danh sách việc cần làm hoặc kế hoạch dọn dẹp. Tất cả các vật dụng nên có vị trí cố định trong nhà. Các loại hộp hoặc giỏ phù hợp có thể giúp giữ cho bề mặt gọn gàng, nhưng cũng cần được cất đi định kỳ. Đừng để quá nhiều đồ trên các bề mặt ngang như bàn, kệ và bệ cửa sổ, nếu không sau này bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian và kiên nhẫn để dọn dẹp tất cả.

    Minimalism

    Chủ nghĩa tối giản

    Đã có cả những cuốn sách được viết về chủ đề nóng hổi của chủ nghĩa tối giản, nhưng chỉ cần một vài suy ngẫm đơn giản cũng có thể mang lại tác động lớn. Càng ít đồ đạc bạn có, càng ít thứ bạn phải cất đi trước khi dọn dẹp và việc giữ cho mọi thứ gọn gàng sẽ dễ dàng hơn trong thời gian dài. Nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng khi áp dụng vào thực tế, mọi thứ thường trở nên rối ren. Giống như việc dọn dẹp, bạn nên tiếp cận việc phân loại theo từng bước nhỏ và không nên cố gắng làm hết mọi thứ trong một cuối tuần.

    Có thể hữu ích khi tự hỏi tại sao bạn cần giữ lại tài sản của mình: Chúng ta thực sự muốn giữ tất cả những kỷ vật du lịch của mình trên kệ sao? Tôi có cần phải vứt bỏ tất cả những cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ đó không? Lần cuối cùng tôi mặc món đồ đó là khi nào? Bạn không nhất thiết phải thực hiện một cuộc dọn dẹp triệt để như chuyên gia tổ chức Marie Kondo – ngay cả việc loại bỏ một vài vật dụng cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong việc bạn có thể hoàn thành việc lau chùi hàng tuần nhanh chóng như thế nào. Sau khi bạn đã loại bỏ một số thứ, việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn đáng kể.

    Nội thất dễ bảo quản

    Khi chọn đồ nội thất và vật liệu lót sàn, bạn nên lưu ý cách làm sạch chúng. Kệ mở trông rất sang trọng, nhưng lại tạo ra nhiều bề mặt để bụi có thể bám vào. Tủ và ngăn kéo đóng kín dễ dàng giữ sạch sẽ hơn, miễn là bạn không nhồi nhét quá đầy. Một số vật dụng cần có không gian lưu trữ đủ rộng, ví dụ như đặt một kệ để đồ thay vì để chúng trên bàn ăn. Các vật dụng được sử dụng thường xuyên nên được đặt ở vị trí thuận tiện trong nhà và dễ dàng tiếp cận. Vật liệu và thiết kế của bề mặt cũng đóng vai trò quan trọng. Trên một số món đồ nội thất, từng hạt bụi nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấy: Các bề mặt tối, mịn màng và đồng nhất về màu sắc thường bị bẩn rất nhanh. Mẹo: Bụi trên bề mặt gỗ tự nhiên hoặc bề mặt có hiệu ứng gỗ thường ít nhìn thấy hơn.

    Các công việc làm sạch trong khu vực sinh hoạt và ngủ nghỉ

    Kärcher tips for cleaning parquet and laminate

    Làm sạch sàn gỗ và sàn laminate

    Cleaning carpets

    Làm sạch thảm

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    Làm sạch nội thất

    Tips on cleaning windows with a Kärcher device

    Làm sạch cửa sổ

    Tips on cleaning mirrors with a Kärcher device

    Làm sạch gương

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    Làm sạch PVC và linoleum

    Cleaning tiles with a Kärcher steam cleaner

    Làm sạch gạch

    Kärcher tips for cleaning the fireplace

    Làm sạch lò sưởi

    Kärcher cleaning tips for pet-owners

    Mẹo làm sạch cho chủ nuôi thú cưng

    Mẹo để lau bụi

    Hãy tưởng tượng cảnh tượng: Ngôi nhà sáng bóng, vừa được lau dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới, cửa sổ và cửa ra vào vẫn đóng kín sau khi đã mở để thông gió cho ngôi nhà. Ấy vậy mà, một lớp bụi mỏng vẫn bám lên đồ đạc, cây cảnh trong nhà và sàn nhà chỉ sau một thời gian ngắn. Thật đáng tiếc, việc lau chùi, quét dọn hoặc hút bụi thường chỉ là biện pháp phòng ngừa, vì bụi bẩn sẽ không thể tránh khỏi việc tích tụ ở bất kỳ nơi nào con người sinh sống.

    Kärcher tips for dusting surfaces

    Bụi đến từ đâu?

    Khi quan sát bụi dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy rằng nó là một hỗn hợp của các hạt có kích thước khác nhau, chúng trộn lẫn và kết hợp với nhau. Tất cả đều có mặt ở đó, từ tế bào da chết đến sợi thảm, phấn hoa, lông thú cưng và bụi mịn – một bữa tiệc thịnh soạn cho những vị khách không mời như rệp sách, ve bụi, vi khuẩn và bào tử nấm mốc. Tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của các hạt bụi, bụi sẽ hoặc được luồng không khí lưu thông mang đến mọi ngóc ngách, hoặc xoáy tròn liên tục mà không lắng đọng ở bất kỳ đâu.

    Thành phần của bụi trong nhà thay đổi tùy thuộc vào phòng, vị trí của tòa nhà dân cư, số lượng người sống ở đó và lối sống của họ. Chúng ta mang phần lớn bụi bẩn vào nhà qua giày dép. Do đó, việc sử dụng các tấm lưới mở, tấm dừa hoặc tấm vải, các đoạn cao su để làm bẫy bụi là rất hữu ích. Khi được đặt trước cửa ra vào, chúng sẽ giữ lại phần lớn bụi bẩn, ngăn không cho chúng lan vào hành lang hoặc các khu vực sinh hoạt khác. Bụi than, bào tử nấm và phấn hoa cũng được mang vào nhà qua không khí.

    Hút bụi trước hay lau bụi trước?

    Có nhiều ý kiến trái chiều về việc nên lau bụi trước hay hút bụi trước. Nếu bạn hút bụi trước, bụi bẩn từ việc lau chùi đồ đạc và vật dụng có thể rơi xuống sàn nhà đã được lau sạch. Mặt khác, việc hút bụi luôn làm bụi bay lên, và bụi này có thể bám vào các bề mặt vừa được lau sạch. Trong hầu hết các trường hợp, việc lau bụi trước rồi mới hút bụi sàn nhà dường như là cách hợp lý nhất. Việc lau chùi khiến các loại bụi bẩn khác, như vụn bánh mì và tóc, rơi xuống sàn, sau đó có thể được hút sạch bằng máy hút bụi. Nếu bạn mở cửa sổ để tạo luồng gió thông qua khi hút bụi, phần lớn bụi được khuấy động sẽ được thổi thẳng ra ngoài.

    Vacuuming in the living room

    Làm sạch bụi đúng cách

    • Tốt nhất là nên lau bụi bằng một miếng vải bông mềm và khô. Ngoài ra, còn có các loại khăn lau bụi đặc biệt, được tĩnh điện nên có khả năng hút bụi hiệu quả hơn.
    • Nếu bạn gấp vải làm đôi hai lần, bạn sẽ có tám phần bằng nhau của tấm vải, mà bạn có thể sử dụng lần lượt để lau bụi. Điều này có nghĩa là vải có thể được sử dụng lâu hơn trước khi cần phải giặt.
    • Đừng quên lau bụi các bề mặt nhỏ như khung tranh, khung cửa, bộ tản nhiệt và lá của cây cảnh trong nhà. Khi thực hiện việc này, luôn làm việc một cách có hệ thống từ trên xuống dưới.
    • Việc lau bụi bằng khăn ẩm có thể ban đầu nghe có vẻ hợp lý, nhưng phương pháp này thường chỉ làm bụi lan ra xung quanh. Nếu bạn vẫn muốn lau bụi bằng khăn ẩm, khăn không nên quá ướt, nếu không bạn sẽ để lại nước trên bề mặt.

    Bạn nên lau bụi bao lâu một lần?

    Tần suất lau bụi chủ yếu phụ thuộc vào mức độ sạch sẽ mà bạn yêu cầu. Tuy nhiên, hoàn cảnh sống cũng đóng một vai trò quan trọng. Nếu bạn sống một mình và thường xuyên ra ngoài, cây lau bụi lông vũ sẽ cần được sử dụng ít thường xuyên hơn so với một gia đình bốn người. Theo nguyên tắc chung, hầu hết các hộ gia đình nên lau bụi một lần mỗi tuần. Bụi vẫn còn nhìn thấy được, nhưng lượng bụi vẫn ở mức chấp nhận được đối với đa số mọi người.

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    Máy làm sạch bằng hơi nước

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