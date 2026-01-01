Mẹo làm sạch cho chủ thú cưng

Làm sạch thêm xung quanh nhà
Chó có để lại những vết chân bẩn trên sàn nhà vừa lau sạch không? Mèo có thích rải thức ăn xung quanh mép bát của nó không? Chuột lang có chạy lung tung trong lồng và rụng lông khắp nhà không? Chào mừng đến với ngôi nhà thú cưng. Việc nuôi thú cưng tất yếu sẽ dẫn đến việc phải dọn dẹp nhiều hơn trong nhà, nghĩa là có nhiều bụi bẩn, chất gây dị ứng và vi khuẩn có thể mang mầm bệnh. Vì vậy, việc làm sạch lồng, chuồng chim và những nơi yêu thích của thú cưng một cách thường xuyên và kỹ lưỡng giúp đảm bảo sự sạch sẽ, cũng bảo vệ sức khoẻ cho cả bạn và thú cưng của bạn. Việc dọn dẹp cũng giống như nhiều công việc gia đình khác: Các phương pháp đã được kiểm chứng và áp dụng rộng rãi thường hiệu quả và phù hợp, nhưng công nghệ phù hợp có thể giúp công việc trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.