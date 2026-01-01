Mẹo làm sạch cho chủ thú cưng

Lông thú cưng gây khó chịu nhất khi tiếp xúc trực tiếp với con người, chẳng hạn như trên ghế sofa. Một cuộn lăn bụi rất hữu ích để loại bỏ lông thú cưng khỏi đồ nội thất bọc nệm. A chổi điện không dâyTuy nhiên, sản phẩm này rất hiệu quả trong việc xử lý lông thú cưng, vốn thường tích tụ một cách cứng đầu trên thảm và tấm lót sàn. Cây chổi xoay của nó rất hiệu quả trong việc loại bỏ lông chó và mèo khỏi thảm trải sàn. Được bao bọc bởi một ống lưới, bàn chải con lăn có thể được làm sạch một cách dễ dàng và đáng tin cậy sau đó. Tháo ống bảo vệ này chỉ cần gạt bỏ lông khỏi bàn chải. Để giảm lượng lông rụng trên sàn nhà hoặc đồ đạc ngay từ đầu, các vật nuôi chung sống trong nhà bạn nên được chải lông thường xuyên.

Một cách đơn giản và hiệu quả để loại bỏ lông trên quần áo, chăn và các vật dụng tương tự là sử dụng máy sấy quần áo. Nếu bạn không có cuộn lăn bụi, một miếng băng dính sẽ hữu ích để loại bỏ lông trên quần áo và nội thất.

Đối với đồ nội thất bọc nệm hoặc giường cho thú cưng, các phụ kiện đặc biệt cho máy hút bụi không dây như vòi phun turbo cũng phù hợp nếu bạn muốn loại bỏ lông thú cưng trên bề mặt vải.