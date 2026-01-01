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    Mẹo làm sạch cho chủ thú cưng

    Thú cưng mang lại sức sống cho ngôi nhà của bạn. Chúng ta cho chúng ăn, chăm sóc chúng và, điều quan trọng nhất, yêu thương chúng. Bạn dễ dàng bỏ qua lượng công việc mà chúng tạo ra khi nói đến việc dọn dẹp, bởi vì một con vật nuôi không chỉ mang lại nhiều bụi bẩn hơn, mà còn khiến bụi bẩn lan rộng nhanh hơn và trên diện tích lớn hơn trong nhà. Với một số mẹo và thủ thuật đơn giản, bạn có thể giữ cho ngôi nhà của mình, cùng với thú cưng luôn sạch sẽ và gọn gàng.

    Kärcher cleaning tips for pet-owners

    Làm sạch thêm xung quanh nhà

    Chó có để lại những vết chân bẩn trên sàn nhà vừa lau sạch không? Mèo có thích rải thức ăn xung quanh mép bát của nó không? Chuột lang có chạy lung tung trong lồng và rụng lông khắp nhà không? Chào mừng đến với ngôi nhà thú cưng. Việc nuôi thú cưng tất yếu sẽ dẫn đến việc phải dọn dẹp nhiều hơn trong nhà, nghĩa là có nhiều bụi bẩn, chất gây dị ứng và vi khuẩn có thể mang mầm bệnh. Vì vậy, việc làm sạch lồng, chuồng chim và những nơi yêu thích của thú cưng một cách thường xuyên và kỹ lưỡng giúp đảm bảo sự sạch sẽ, cũng bảo vệ sức khoẻ cho cả bạn và thú cưng của bạn. Việc dọn dẹp cũng giống như nhiều công việc gia đình khác: Các phương pháp đã được kiểm chứng và áp dụng rộng rãi thường hiệu quả và phù hợp, nhưng công nghệ phù hợp có thể giúp công việc trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

    Dog leaves crumbs on a sofa
    Intermediate cleaning of a pet bed with Kärcher vacuum cleaner

    Làm sạch trung gian thường xuyên hơn

    Cuộc sống có chó, mèo, chuột lang, chuột hamster hoặc thỏ trong nhà có nghĩa là việc dọn dẹp lớn một lần một tuần hoặc thậm chí hai tuần một lần thường không đủ. Lông thú cưng, vụn thức ăn, bụi bẩn bị mang vào nhà, hoặc thậm chí một sự cố nhỏ trong quá trình huấn luyện thú cưng có thể khiến bạn phải sử dụng thiết bị làm sạch sớm hơn. Thời gian đủ để hoàn thành các nhiệm vụ này nên được lên kế hoạch trong ngày của bạn. Phần lớn bụi bẩn chỉ tập trung ở một khu vực cụ thể. Bụi bẩn từ bên ngoài thường tích tụ xung quanh khu vực cửa ra vào, rơm xung quanh chuồng thỏ và cát xung quanh hộp vệ sinh khi mèo rời đi hoặc đào vào nó.

    Trong những trường hợp này, tốt nhất là nên có sẵn một cái chổi và xẻng hót rác gần đó. Một công cụ tiện lợi Máy hút bụi không dây, a robot hút bụi, a Máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin hoặc một sản phẩm nhẹ chổi điện không dây Hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn, loại bỏ ngay lập tức nhiều vết bẩn nhẹ.

    Loại bỏ lông thú cưng

    Lông thú cưng gây khó chịu nhất khi tiếp xúc trực tiếp với con người, chẳng hạn như trên ghế sofa. Một cuộn lăn bụi rất hữu ích để loại bỏ lông thú cưng khỏi đồ nội thất bọc nệm. A chổi điện không dâyTuy nhiên, sản phẩm này rất hiệu quả trong việc xử lý lông thú cưng, vốn thường tích tụ một cách cứng đầu trên thảm và tấm lót sàn. Cây chổi xoay của nó rất hiệu quả trong việc loại bỏ lông chó và mèo khỏi thảm trải sàn. Được bao bọc bởi một ống lưới, bàn chải con lăn có thể được làm sạch một cách dễ dàng và đáng tin cậy sau đó. Tháo ống bảo vệ này chỉ cần gạt bỏ lông khỏi bàn chải. Để giảm lượng lông rụng trên sàn nhà hoặc đồ đạc ngay từ đầu, các vật nuôi chung sống trong nhà bạn nên được chải lông thường xuyên.

    Một cách đơn giản và hiệu quả để loại bỏ lông trên quần áo, chăn và các vật dụng tương tự là sử dụng máy sấy quần áo. Nếu bạn không có cuộn lăn bụi, một miếng băng dính sẽ hữu ích để loại bỏ lông trên quần áo và nội thất.

    Đối với đồ nội thất bọc nệm hoặc giường cho thú cưng, các phụ kiện đặc biệt cho máy hút bụi không dây như vòi phun turbo cũng phù hợp nếu bạn muốn loại bỏ lông thú cưng trên bề mặt vải.

    Removing pet hair from the floor with a Kärcher cordless electric broom
    Removing paw prints on the floor with a Kärcher steam cleaner

    Làm sạch sạch sẽ

    Nếu bạn có vật nuôi trong nhà, việc lựa chọn chất tẩy rửa là đặc biệt quan trọng. Các bạn thú cưng bốn chân của bạn có thể tiếp xúc với cặn xà phòng trên sàn nhà và các bề mặt khác khi ăn uống hoặc chơi đùa. Nhiều vật nuôi nhạy cảm với những thứ này. Ngay cả mùi hôi cũng có thể gây ra vấn đề cho mũi nhạy cảm của chúng. Một giải pháp thay thế là sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước thường xuyên Làm sạch sàn nhà như sàn gỗ parquet, sàn laminate, sàn đá hoặc gạch men., không cần sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa hóa học nào. Hơi nước nóng và tác động vật lý từ các miếng vải và đầu chổi đảm bảo sự sạch sẽ sâu đến từng sợi vải. Điều này đặc biệt quan trọng xung quanh các khu vực ăn của thú cưng.

    Marks on glass surfaces

    Dấu vết mũi và chân trên kính và các bề mặt nhẵn khác

    Vết liếm của chó hoặc mèo trên cửa sổ và vết mũi, vết chân trên kính và các bề mặt nhẵn khác là một phần của cuộc sống hàng ngày đối với những người nuôi thú cưng. Việc xử lý chất thải phức tạp này có thể mất rất nhiều thời gian. A Máy lau kính là một giải pháp tiện lợi cho công việc này: Xịt dung dịch làm sạch lên bề mặt và dùng khăn lau microfiber đi kèm với bình xịt để lau đều. Tiếp theo, hút sạch toàn bộ khu vực bằng máy lau kính và lau khô bằng khăn microfibre. Cuối cùng, xem những vết chân mèo biến mất.

    Làm sạch các bộ lọc bụi

    Đối với mèo và đặc biệt là chó, không có khái niệm thời tiết xấu vì chúng cần hít thở không khí trong lành mỗi ngày. Nhưng nếu mọi thứ bên ngoài đều ướt át và bùn lầy, điều này không thể tránh khỏi sẽ theo chân trở lại vào nhà sau đó. Bạn có thể làm sạch bụi bẩn lớn trên chân chó trong hành lang, hoặc đưa chúng trực tiếp vào phòng tắm rồi lau khô. Mèo thường không cho phép bạn làm điều đó. Đây là nơi các bẫy bụi có thể phát huy tác dụng. Thông thường, chỉ cần đặt thảm lót sàn ở cửa trước, nơi những người bạn bốn chân của bạn phải bước qua. Điều này giúp loại bỏ hầu hết bụi bẩn, ngay cả trước khi bất kỳ dấu chân nào có thể để lại vết trên sàn.

    Nếu dấu chân thú cưng dính lên sàn cứng hoặc gạch, chúng có thể được lau sạch dễ dàng bằng một máy lau sàn.

    Khi trời mưa, không lạ khi thấy dấu chân của mèo và chó trên thảm và đồ nội thất. Nhưng đừng lo lắng, bạn không cần phải vội vàng lau sạch những vết bùn nhỏ. Chỉ cần để khô, sau đó loại bỏ bụi bẩn thô và vết bẩn nhỏ trên sợi bằng nước. Nếu bụi bẩn quá cứng đầu, một chất tẩy rửa dạng xịt cũng có thể được sử dụng cho làm sạch thảm và làm sạch nội thất.

    Removing dirt with a Kärcher spray extraction cleaner
    Kärcher tips for tackling cat litter around the home

    Cát cho mèo? Không sao đâu.

    Mèo chôn phân của chúng, ngay cả trong hộp cát của chúng trong nhà. Tùy thuộc vào tính cách và mức độ cẩn thận của mèo, các hạt cát có thể bị vương vãi khắp xung quanh khay cát. Những hạt nhỏ này có thể được loại bỏ dễ dàng bằng chổi điện không dây hoặc máy hút bụi mà không cần tốn nhiều công sức. Điều này được khuyến nghị cao vì hạt nhựa có thể làm trầy xước lớp phủ sàn nếu vô tình bị dẫm lên.

    Nếu bạn muốn ngăn chặn cát cho mèo bị vương vãi khắp phòng ngay từ đầu, hãy chọn một khay cát có viền nhô vào trong khá sâu. Đây là một phương pháp rất đáng tin cậy để đảm bảo rằng cát cho mèo luôn ở bên trong hộp cát.

    Sản phẩm phù hợp cho chủ nuôi thú cưng

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher floor cleaner

    Máy lau sàn

    Kärcher: Cordless window vac

    Máy lau kính không dây

    Cordless Vacuum Cleaner

    Máy hút bụi cầm tay

    Robo Cleaner

    Robot hút bụi

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Máy hút bụi

    Kärcher Spray extraction cleaner

    Chất tẩy rửa dạng xịt

    Kärcher Vacuum cleaner with water filter

    Máy hút bụi có bộ lọc nước

    Cordless Broom

    Chổi điện không dây

    Kärcher air purifier

    Máy lọc không khí

    Natural carpet & upholstery cleaner

    Chất tẩy rửa tự nhiên cho thảm và chất tẩy rửa bọc ghế

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