Vết bẩn trên ghế sofa hoặc ghế xe ô tô có thể gây phiền toái. Dù cho là chúng được gây ra bởi sô cô la, rượu vang đỏ, dầu mỡ hay bụi bẩn từ bên ngoài. Chúng thường đòi hỏi hành động nhanh chóng, vì sau tất cả:

Vết bẩn mới dễ dàng loại bỏ hơn,

Vết bẩn cũ khó nhận biết hơn,

Vết bẩn có thể lan rộng nếu để quá lâu.

Đối với vết bẩn ướt, điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và ngay lập tức thấm vết bẩn bằng một chiếc khăn sạch, khô. Không nên chà xát vết bẩn trong quá trình làm sạch, vì điều này có thể khiến chất lỏng thấm sâu hơn vào sợi vải và gây hư hỏng cho vải.

90% các vết bẩn có thể hòa tan trong nước. Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng bằng cách sử dụng một miếng vải trắng và nước ấm. Nếu nước bắt đầu làm tan vết bẩn, bạn có thể loại bỏ nó khỏi sợi vải bằng cách thực hiện các chuyển động xoay nhẹ nhàng với khăn từ trên xuống dưới.

Đối với các vết bẩn không tan trong nước, hãy sử dụng một Chất tẩy vết bẩn đa năng: Xịt chất tẩy vết bẩn lên một miếng vải không phai màu và chấm nhẹ lên vết bẩn cho đến khi vết bẩn biến mất. Bạn có thể rửa sạch khu vực đó bằng dung dịch tẩy rửa dạng xịt để loại bỏ cặn xà phòng còn sót lại trên sợi vải. Ở đây cũng vậy, bạn nên thử nghiệm sản phẩm trên một vùng da không dễ thấy để kiểm tra tính phù hợp của nó.