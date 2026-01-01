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    Làm sạch nội thất: Đảm bảo ghế sofa, ghế ô tô và nệm luôn sạch sẽ và bền đẹp trong nhiều năm tới.

    Trong một buổi tối ấm cúng trên sofa với đồ ăn vặt và đồ uống, trẻ em hoặc thú cưng nô đùa trong phòng khách. Trước khi bạn kịp nhận ra, vụn bánh và vết bẩn đã bám vào lớp vải bọc sofa. Và trong xe ô tô, chẳng bao lâu sau là có thứ gì đó dính lên ghế xe. Giữ cho nội thất của bạn luôn sạch sẽ với những mẹo và sản phẩm gia dụng sau đây.

    Kärcher tips for cleaning upholstery

    Tại sao bạn nên làm sạch đồ nội thất bọc nệm thường xuyên?

    Sofa và ghế bành chính là những món đồ nội thất làm cho phòng khách trở nên thoải mái và ấm cúng nên được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, chúng thường dễ bị ố vàng. Để đảm bảo bạn có thể sử dụng chúng trong nhiều năm tới, việc làm sạch và bảo dưỡng định kỳ là cần thiết đối với nội thất bọc vải. Có một số lý do cho điều này:

    1. Các vết bẩn cứng đầu hơn được làm mềm.
    2. Các vết bẩn khó coi biến mất.
    3. Lông thú cưng và các loại ve có hại được loại bỏ.
    4. Nội thất bọc nệm vẫn giữ được vẻ đẹp và tuổi thọ của nó được kéo dài.

    Cũng tương tự đối với nệm và ghế ô tô, những vật dụng này cũng cần được làm sạch định kỳ.

    Đối với bụi bẩn trên bề mặt: Hút bụi

    Bụi bẩn trên bề mặt vải bọc, chẳng hạn như vụn bánh, có thể dễ dàng được loại bỏ bằng cách sử dụng một... máy hút bụi. Việc lựa chọn phụ kiện phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong trường hợp này. Sử dụng đầu hút turbo cho bọc ghế bằng khí nén để làm sạch kỹ lưỡng. Nó loại bỏ hiệu quả bụi bẩn cứng đầu, lông thú cưng và thậm chí cả ve bụi có hại, những thứ có thể tích tụ trong nệm cũng như đồ nội thất bọc vải. Với một Máy hút bụi cầm tay chạy bằng pin Và với đầu hút bọc ghế và đầu hút khe, ngay cả bụi bẩn giữa các lớp đệm và trong các khe hở của sofa cũng có thể được loại bỏ dễ dàng.

    Vacuuming upholstery with a Kärcher vacuum cleaner

    Đối với vết bẩn cứng đầu: Làm sạch bằng phương pháp phun và hút

    Nội thất, ghế xe hơi và nệm có thể được làm sạch sâu từng sợi vải bằng một Chất tẩy rửa dạng xịt, có thể loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu. Nguyên lý đằng sau nó rất đơn giản: Nước và chất tẩy rửa được phun lên bằng máy làm sạch bằng phương pháp phun và hút, sau đó được hút ra khỏi sợi vải cùng với bụi bẩn. Phương pháp này đặc biệt kỹ lưỡng và thời gian sấy khô ngắn hơn nhiều so với việc giặt tay.

    Cleaning upholstery with a Kärcher spray extraction cleaner
    Cleaning a car seat with a Kärcher spray extraction cleaner

    Cách thức hoạt động:

    • Đầu tiên, hãy dùng máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn lớn trên ghế bọc hoặc ghế xe ô tô.
    • Đổ nước vào bình chứa của máy làm sạch bằng phương pháp phun và hút, sau đó thêm chất tẩy rửa dành cho thảm và nội thất theo hướng dẫn liều lượng.
    • Xịt đều nước và chất tẩy rửa, giữ khoảng cách 10cm giữa đầu hút sàn và bề mặt nội thất, sau đó để hỗn hợp tác động trong vài phút.
    • Đặt đầu hút sàn lên bề mặt nội thất, sau đó hút ẩm một cách chậm rãi và đều đặn.
    • Luôn làm ướt hoàn toàn các bề mặt bọc nệm bằng nước và chất tẩy rửa để tránh vết ố nước trong quá trình làm khô.
    • Tiếp tục thực hiện quy trình cho đến khi không thể lấy ra thêm bụi bẩn hoặc chất tẩy rửa từ vải.
    • Nếu cần thiết, rửa sạch một hoặc hai lần bằng nước sạch (nhiệt độ tùy thuộc vào chất liệu).
    • Hãy dành đủ thời gian để lớp bọc ghế khô hoàn toàn và đảm bảo thông gió tốt cho phòng hoặc xe trong thời gian đó.
    • Hút bụi kỹ lưỡng một lần nữa sau khi khô, tốt nhất là vào ngày hôm sau.
    • Cuối cùng, hãy thoa chất chống thấm vải lên bề mặt vải, điều này sẽ giúp lớp bọc ghế giữ được sự sạch sẽ lâu hơn.

    Sử dụng phương pháp này, ngay cả những chiếc sofa cũ hoặc ghế xe hơi bị bẩn nặng cũng có thể được làm sạch. Tuy nhiên, bạn nên luôn kiểm tra khả năng chống nước của vật liệu, tốt nhất là ở một vị trí không dễ thấy, trước khi tiến hành quá trình phun hút. Máy làm sạch bằng phương pháp phun và hút cũng có thể được sử dụng để phun chất tẩy rửa và đồng thời hút lại chất tẩy rửa cùng với bụi bẩn trong một bước duy nhất.

    Mẹo

    Bạn cũng có thể sử dụng máy làm sạch bọc ghế bằng phương pháp phun hút để loại bỏ cặn xà phòng trên bề mặt nội thất, ví dụ như khi vết bẩn đã được xử lý thủ công hoặc vẫn còn một ít xà phòng trong sợi vải từ lần làm sạch trước.

    Spot removal of stains with a Kärcher microfibre cloth

    Làm sạch trung gian: Loại bỏ vết bẩn cục bộ

    Vết bẩn trên ghế sofa hoặc ghế xe ô tô có thể gây phiền toái. Dù cho là chúng được gây ra bởi sô cô la, rượu vang đỏ, dầu mỡ hay bụi bẩn từ bên ngoài. Chúng thường đòi hỏi hành động nhanh chóng, vì sau tất cả:

    • Vết bẩn mới dễ dàng loại bỏ hơn,
    • Vết bẩn cũ khó nhận biết hơn,
    • Vết bẩn có thể lan rộng nếu để quá lâu.

    Đối với vết bẩn ướt, điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và ngay lập tức thấm vết bẩn bằng một chiếc khăn sạch, khô. Không nên chà xát vết bẩn trong quá trình làm sạch, vì điều này có thể khiến chất lỏng thấm sâu hơn vào sợi vải và gây hư hỏng cho vải.

    90% các vết bẩn có thể hòa tan trong nước. Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng bằng cách sử dụng một miếng vải trắng và nước ấm. Nếu nước bắt đầu làm tan vết bẩn, bạn có thể loại bỏ nó khỏi sợi vải bằng cách thực hiện các chuyển động xoay nhẹ nhàng với khăn từ trên xuống dưới.

    Đối với các vết bẩn không tan trong nước, hãy sử dụng một Chất tẩy vết bẩn đa năng: Xịt chất tẩy vết bẩn lên một miếng vải không phai màu và chấm nhẹ lên vết bẩn cho đến khi vết bẩn biến mất. Bạn có thể rửa sạch khu vực đó bằng dung dịch tẩy rửa dạng xịt để loại bỏ cặn xà phòng còn sót lại trên sợi vải. Ở đây cũng vậy, bạn nên thử nghiệm sản phẩm trên một vùng da không dễ thấy để kiểm tra tính phù hợp của nó.

    Mẹo: Sử dụng hơi nước để loại bỏ vết bẩn.

    Để làm sạch ghế sofa và các vật dụng tương tự, máy làm sạch bằng hơi nước cũng cung cấp sự trợ giúp quý giá: Để loại bỏ các vết bẩn nhỏ, hãy đặt vòi phun chi tiết ở góc nghiêng (không thẳng đứng) lên bề mặt ghế sofa và giữ khăn microfiber bên cạnh, sau đó nhả hơi nước. Tia hơi nước "phun" vết bẩn vào khăn microfiber, nói một cách hình ảnh.

    Khuyến nghị: Kiểm tra trước ở một vị trí không nổi bật để xem vải có phản ứng nhạy cảm với nhiệt độ hay không. Nếu vậy, phương pháp làm sạch không phù hợp.

    Removing stains from upholstery with a Kärcher steam cleaner

    Các phương pháp tự nhiên hiệu quả nhất để sử dụng làm chất tẩy vết bẩn

    Nếu bạn muốn tránh sử dụng chất tẩy rửa hóa học và không có máy làm sạch bằng phương pháp phun và hút, bạn có thể sử dụng các phương pháp dân gian đã được kiểm chứng để loại bỏ vết bẩn.

    Kärcher tip: Removing stains on upholstery with bicarbonate of soda

    Hiệu quả với hầu hết các vết bẩn: Natri bicacbonat

    Natri bicacbonat có nhiều công dụng trong gia đình, chẳng hạn như loại bỏ vết bẩn trên đồ nội thất bọc vải, đặc biệt là những vết bẩn do cà phê hoặc rượu vang đỏ gây ra: Phun rải bột lên vết bẩn, để qua đêm và hút sạch vào ngày hôm sau.

    Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng cho làm sạch ướt: Để làm điều đó, trước tiên hãy hút bụi bề mặt bọc ghế bằng máy hút bụi. Tùy theo lượng cần thiết, trộn 1 muỗng canh bột với 1 muỗng canh nước và thoa hỗn hợp baking soda lên vết bẩn. Nhẹ nhàng chà xát bằng miếng bọt biển hoặc khăn ẩm và để khô tự nhiên. Hỗn hợp khô có thể được hút sạch khỏi bề mặt bọc ghế sau đó.

    Kärcher tip: Removing stains on upholstery with salt

    Nước khoáng và muối để loại bỏ vết bẩn từ rượu vang đỏ.

    Nước khoáng giúp loại bỏ vết bẩn từ rượu vang đỏ: Đổ cẩn thận lên vết bẩn và sau đó lau khô bằng khăn giấy. Muối và bột ngô cũng giúp hấp thụ chất lỏng: Thêm chất tẩy vết bẩn, để ngấm và sau đó hút sạch bằng máy hút bụi. Nếu vết bẩn đã khô, nước cốt chanh hoặc giấm có thể giúp ích: Chỉ cần nhúng một miếng vải bông vào dung dịch, làm ẩm vết bẩn, để yên khoảng 15 phút, sau đó lau khô bằng khăn giấy nhà bếp. Cuối cùng, xịt nước lạnh lên vùng đó và lau khô một lần nữa.

    Sử dụng nước cốt chanh để tẩy vết máu

    Ngay cả với những vết thương nhỏ, một ít máu vẫn có thể dính lên nệm hoặc sofa của bạn. Nếu vết máu còn mới, chúng thường có thể được rửa sạch bằng nước lạnh. Mẹo: Không nên sử dụng nước ấm vì điều này khiến protein trong máu đông lại, làm cho nó bám vào sợi vải.

    Nếu vết bẩn đã khô, nước cốt chanh có thể giúp: Trộn đều muối và nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó để yên khoảng 30 phút. Sau đó, lau sạch hỗn hợp bằng khăn giấy nhà bếp, xịt nước lạnh lên vùng đó và lau khô lại bằng giấy. Ngoài ra, việc làm sạch cũng có thể thực hiện bằng nước và bột nở, một phương pháp dân gian đã được kiểm chứng và tin dùng.

    Sử dụng nước rửa chén hoặc xà phòng để loại bỏ vết bẩn dầu mỡ.

    Nước ấm và nước rửa chén hoặc xà phòng tẩy dầu mỡ thường đủ để loại bỏ vết dầu mỡ trên đồ nội thất bọc nệm: Dùng nước để lau vết bẩn mới và làm ẩm vết bẩn cũ. Sau đó, trộn nước rửa chén hoặc xà phòng lỏng với nước và thoa đều lên vết dầu mỡ. Massage hỗn hợp, bắt đầu từ mép vết bẩn. Nếu vết bẩn đã được loại bỏ, hãy lau lại toàn bộ bằng nước ấm sạch để loại bỏ cặn xà phòng rửa chén.

    Kärcher tips for leather upholstered furniture

    Những mẹo hay nhất để làm sạch đồ nội thất bọc da

    Việc làm sạch và bảo dưỡng đồ nội thất bọc da yêu cầu một quy trình khác biệt so với ghế sofa, ghế bành và ghế xe hơi bọc nỉ. Bụi và vụn bánh có thể được lau sạch bằng khăn lau bụi hoặc hút sạch bằng máy hút bụi. Để làm sạch da, thường chỉ cần lau bề mặt bằng một chiếc khăn ẩm. Không nên sử dụng các chất tẩy rửa có khả năng tẩy dầu mỡ như nước rửa chén, vì điều này có thể làm khô da. Tốt nhất là hòa tan xà phòng cứng nguyên chất (xà phòng trung tính) trong nước ấm.

    Nói chung, da không bao giờ nên bị ẩm quá trong quá trình làm sạch, và các chất lỏng như đồ uống bị đổ ra nên được lau sạch càng sớm càng tốt. Ngoài ra, việc chăm sóc da thường xuyên bằng các sản phẩm phù hợp được khuyến nghị.

    Mẹo

    Rửa sạch bằng nước cất hoặc nước đã đun sôi. Điều này ngăn ngừa vết ố vôi.

    Sản phẩm phù hợp cho bọc ghế

    Kärcher: Steam cleaner

    Máy làm sạch bằng hơi nước

    Kärcher: Vacuum cleaner

    Máy hút bụi

    Kärcher Spray extraction cleaner

    Chất tẩy rửa dạng xịt

    Cordless Vacuum Cleaner

    Máy hút bụi cầm tay không dây

    Kärcher Carpet Cleaner

    Chất tẩy rửa thảm

    RM 769

    Chất tẩy vết bẩn đa năng

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