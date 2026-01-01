Tại sao bạn nên làm sạch đồ nội thất bọc nệm thường xuyên?
Sofa và ghế bành chính là những món đồ nội thất làm cho phòng khách trở nên thoải mái và ấm cúng nên được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, chúng thường dễ bị ố vàng. Để đảm bảo bạn có thể sử dụng chúng trong nhiều năm tới, việc làm sạch và bảo dưỡng định kỳ là cần thiết đối với nội thất bọc vải. Có một số lý do cho điều này:
- Các vết bẩn cứng đầu hơn được làm mềm.
- Các vết bẩn khó coi biến mất.
- Lông thú cưng và các loại ve có hại được loại bỏ.
- Nội thất bọc nệm vẫn giữ được vẻ đẹp và tuổi thọ của nó được kéo dài.
Cũng tương tự đối với nệm và ghế ô tô, những vật dụng này cũng cần được làm sạch định kỳ.