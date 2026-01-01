Dung dịch vệ sinh thảm RM 519

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 6.295-771.0Chất tẩy rửa dạng lỏng với công thức nhanh khô để làm sạch tạm thời. Thích hợp cho thảm, thảm, vải bọc, ghế xe hơi, v.v.
Kích thước đóng gói (l)
1
Đơn vị gói (Unit)
6
Trọng lượng (Kg)
1.034
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.187
Kích thước (D x R x C) (mm)
90 x 90 x 215
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