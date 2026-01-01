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    Kärcher Carpet & Upholstery Cleaner bottle with label showing cleaning scene and product features.

    Dung dịch vệ sinh thảm RM 519

    Mã đơn hàng: 6.295-771.0

    Chất tẩy rửa dạng lỏng với công thức nhanh khô để làm sạch tạm thời. Thích hợp cho thảm, thảm, vải bọc, ghế xe hơi, v.v.